Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

Euronews 19 ноября, 2025 11:56

Мир

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Тернополе, где первые взрывы прогремели в 6:30 утра. Президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях об ударах по жилым многоэтажках и вспыхнувших пожарах. "К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди", – заявил глава государства.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, 10 человек погибли и ещё 37, среди которых 12 детей, получили ранения.

"Россия снова нанесла удары по мирным городам Украины. Целенаправленно – по жилым домам, образовательным учреждениям, критической инфраструктуре. Их цель неизменна: больше жертв среди гражданского населения, больше разрушений, больше боли", – написал глава МВД в Telegram. 

Спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир, добавил чиновник.

Удары по энергетическим объектам

В Ивано-Франковской области в результате пострадали три человека, в том числе двое детей. Целью комбинированной атаки стали объекты энергетической инфраструктуры, утверждают местные власти.

В Львовской области введены аварийные отключения электроэнергии после атаки беспилотников и крылатых ракет.

"Пострадал энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар", – сообщил глава региона Максим Козицкий, добавив, что обошлось без жертв и пострадавших.

Как заявил Владимир Зеленский, массированный удар ещё с вечера пришёлся по Харькову. "Десятки людей в городе ранены, среди них есть дети. Повреждены энергетика, транспорт, гражданская инфраструктура", – написал украинский лидер.

По последним данным, в результате российского удара беспилотников типа "Герань-2" по Харькову пострадали 46 человек, в том числе две девочки 9 и 13 лет.

По меньшей мере 45 зданий повреждены в результате атаки в Слободском и Основянском районах Харькова, заявили в мэрии. В результате ударов в городе есть перебои в подаче электричества, воды и тепла.

Работа экстренных служб в Харькове после российских обстрелов, 19 ноября 2025 года. AP Photo/Andrii Marienko
Всего, как утверждают в ВСУ, российские войска выпустили по Украине 48 ракет и 476 боевых дронов. Украина заявляет, что за ночь сбила 442 беспилотника, 34 крылатые ракеты Х-101 и 7 крылатых ракет "Калибр".

"Семь ракет и 34 ударных беспилотника поразили 14 объектов, а обломки упали на шесть объектов", – уточнили украинские военные в своей сводке.

Во время российской атаки на Украины ВВС Румынии поднимали в воздух два немецких истребителя Eurofighter Typhoon, "чтобы контролировать воздушное пространство на границе с Украиной".

Минобороны РФ отчиталось о перехвате 65 украинских дронов

В среду утром Министерство обороны России сообщило, что его системы ПВО "перехватили и уничтожили" 65 украинских дронов в течение минувшей ночи над территорией западных и южных российских регионов, а также над акваторией Чёрного и Азовского морей.

Позже военное ведомство сообщило, что были сбиты ещё 11 дронов в период с 6:00 до 9:00.

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Важно 12:06

0 комментариев

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Мир 12:01

0 комментариев

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Важно 12:00

0 комментариев

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Мир 11:58

0 комментариев

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

Новости Латвии 11:54

0 комментариев

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Мир 11:50

0 комментариев

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

