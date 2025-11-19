Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

Наиболее сложная ситуация сложилась в Тернополе, где первые взрывы прогремели в 6:30 утра. Президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях об ударах по жилым многоэтажках и вспыхнувших пожарах. "К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди", – заявил глава государства.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, 10 человек погибли и ещё 37, среди которых 12 детей, получили ранения.

"Россия снова нанесла удары по мирным городам Украины. Целенаправленно – по жилым домам, образовательным учреждениям, критической инфраструктуре. Их цель неизменна: больше жертв среди гражданского населения, больше разрушений, больше боли", – написал глава МВД в Telegram.



Спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир, добавил чиновник.

Удары по энергетическим объектам

В Ивано-Франковской области в результате пострадали три человека, в том числе двое детей. Целью комбинированной атаки стали объекты энергетической инфраструктуры, утверждают местные власти.

В Львовской области введены аварийные отключения электроэнергии после атаки беспилотников и крылатых ракет.

"Пострадал энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар", – сообщил глава региона Максим Козицкий, добавив, что обошлось без жертв и пострадавших.

Как заявил Владимир Зеленский, массированный удар ещё с вечера пришёлся по Харькову. "Десятки людей в городе ранены, среди них есть дети. Повреждены энергетика, транспорт, гражданская инфраструктура", – написал украинский лидер.

По последним данным, в результате российского удара беспилотников типа "Герань-2" по Харькову пострадали 46 человек, в том числе две девочки 9 и 13 лет.

По меньшей мере 45 зданий повреждены в результате атаки в Слободском и Основянском районах Харькова, заявили в мэрии. В результате ударов в городе есть перебои в подаче электричества, воды и тепла.

Работа экстренных служб в Харькове после российских обстрелов, 19 ноября 2025 года. AP Photo/Andrii Marienko

Всего, как утверждают в ВСУ, российские войска выпустили по Украине 48 ракет и 476 боевых дронов. Украина заявляет, что за ночь сбила 442 беспилотника, 34 крылатые ракеты Х-101 и 7 крылатых ракет "Калибр".

"Семь ракет и 34 ударных беспилотника поразили 14 объектов, а обломки упали на шесть объектов", – уточнили украинские военные в своей сводке.

Во время российской атаки на Украины ВВС Румынии поднимали в воздух два немецких истребителя Eurofighter Typhoon, "чтобы контролировать воздушное пространство на границе с Украиной".

Минобороны РФ отчиталось о перехвате 65 украинских дронов

В среду утром Министерство обороны России сообщило, что его системы ПВО "перехватили и уничтожили" 65 украинских дронов в течение минувшей ночи над территорией западных и южных российских регионов, а также над акваторией Чёрного и Азовского морей.

Позже военное ведомство сообщило, что были сбиты ещё 11 дронов в период с 6:00 до 9:00.