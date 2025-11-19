Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Euronews 19 ноября, 2025 11:58

Мир 0 комментариев

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Объем доставленного танкером Gaslog Houston груза с завода Plaquemines в Луизиане составляет 160 тысяч кубометров, что эквивалентно примерно 100 миллионам кубометров газа. После прохождения регазификации он будет направлен по литовским и польским трубопроводам в Украину, а также в страны Балтии, Польшу и другие рынки Восточной Европы.

"Прибытие этого груза является наглядным свидетельством солидарности США с Украиной и нашей совместной решимости вытеснить из Европы последнюю молекулу российского газа, – заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. - ДТЭК уже работает над новыми соглашениями, которые должны укрепить энергетическую безопасность как Украины, так и всей Восточной Европы".

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что, хотя судно Independence, используемое в качестве литовского СПГ-терминала, является одним из самых загруженных и используемых в Европе, оно также предоставляет возможность оказать помощь Украине. "Это конкретный пример нашей солидарности и трансатлантического сотрудничества", - добавил он.

В преддверии зимы объекты украинской энергетической инфраструктуры все чаще становятся мишенью российских ударов. В октябре эти атаки привели к остановке как минимум половины газодобывающих предприятий страны. ДТЭК подсчитала, что срочные потребности Украины в импорте газа предстоящей зимой составят около 4 миллиардов кубометров.

В ходе недавнего визита Владимира Зеленского в Афины Украина подписала энергетическое соглашение с Грецией о поставках американского СПГ и через эту страну. Газ будет поступать в Украину через Болгарию, Румынию и Молдавию по "восточной ветке" так называемого Вертикального коридора.

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

