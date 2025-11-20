Мог нарушить закон: бывшему вице-мэру Олайне предъявлены обвинения

Основанием для обвинения стало то, что Вурчс сообщил ЦИК, будто окончил первую Олайнскую среднюю школу в 2002 году. Однако LTV, пообщавшись с его бывшими одноклассниками, выяснило: централизованные экзамены он не сдавал, занятия пропускал, аттестата не получил и школу фактически не закончил. Это означает, что, предоставив такие сведения ЦИК и избирателям, он мог нарушить закон.

Скандал быстро набрал обороты, и журналисты вспомнили Вурчсу и другие эпизоды из его прошлого: участие в деятельности «Русского союза Латвии», публикацию роликов о 9 мая, заявления о том, что украинский национализм — это нацизм, а также критику отказа Латвии от российского газа. В итоге, не дожидаясь завершения проверок, Вурчс подал в отставку с должности второго вице-мэра перед заседанием думы, где планировалось рассмотреть вопрос о его увольнении, сообщив, что продолжит работу как рядовой депутат. Однако, судя по всему, это не избавит его от ответственности.

По данным прокуратуры, собранных доказательств достаточно, чтобы предъявить обвинение по конкретной статье Уголовного закона. Речь идёт о статье 272, предусматривающей за подделку или предоставление ложных данных кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Если вина Вурчса будет доказана, политический баланс в Олайнской думе может измениться, а сам он может повторить судьбу Глории Гревцовой, которая, указав ЦИК ложные сведения о высшем образовании, не только лишилась мандата депутата 14-го Сейма, но и получила наказание в виде 160 часов общественных работ.