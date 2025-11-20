Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мог нарушить закон: бывшему вице-мэру Олайне предъявлены обвинения

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 16:23

Важно 0 комментариев

Бывшему вице-мэру Олайне, а теперь депутату краевой думы Андрису Вурчсу («Суверенная власть/Объединение младолатышей») предъявлено обвинение в предоставлении ложной информации Центральной избирательной комиссии, пишет портал Grani.lv.

Основанием для обвинения стало то, что Вурчс сообщил ЦИК, будто окончил первую Олайнскую среднюю школу в 2002 году. Однако LTV, пообщавшись с его бывшими одноклассниками, выяснило: централизованные экзамены он не сдавал, занятия пропускал, аттестата не получил и школу фактически не закончил. Это означает, что, предоставив такие сведения ЦИК и избирателям, он мог нарушить закон.

Скандал быстро набрал обороты, и журналисты вспомнили Вурчсу и другие эпизоды из его прошлого: участие в деятельности «Русского союза Латвии», публикацию роликов о 9 мая, заявления о том, что украинский национализм — это нацизм, а также критику отказа Латвии от российского газа. В итоге, не дожидаясь завершения проверок, Вурчс подал в отставку с должности второго вице-мэра перед заседанием думы, где планировалось рассмотреть вопрос о его увольнении, сообщив, что продолжит работу как рядовой депутат. Однако, судя по всему, это не избавит его от ответственности.

По данным прокуратуры, собранных доказательств достаточно, чтобы предъявить обвинение по конкретной статье Уголовного закона. Речь идёт о статье 272, предусматривающей за подделку или предоставление ложных данных кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Если вина Вурчса будет доказана, политический баланс в Олайнской думе может измениться, а сам он может повторить судьбу Глории Гревцовой, которая, указав ЦИК ложные сведения о высшем образовании, не только лишилась мандата депутата 14-го Сейма, но и получила наказание в виде 160 часов общественных работ.

Жили в собственных экскрементах: у «заводчика» изъяли 35 собак

ЧП и криминал 17:58

ЧП и криминал 0 комментариев

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в среду изъял в Рапламаа (Эстония) у владельца 35 собак, которых содержали в недопустимых условиях с целью наживы.

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в среду изъял в Рапламаа (Эстония) у владельца 35 собак, которых содержали в недопустимых условиях с целью наживы.

Проверьте свой телефон! Мобильный оператор обратился к путешественникам из Латвии

Всюду жизнь 17:52

Всюду жизнь 0 комментариев

Tele2 напоминает путешественникам заранее проверить, поддерживают ли их мобильный телефон и SIM-карта работу в сетях 4G или 5G. Это важно, потому что в ряде европейских стран — включая Швецию, Норвегию, Чехию, Великобританию и другие — операторы уже отключили или скоро отключат сеть 2G. В результате звонки смогут выполняться только через 4G и 5G.

Tele2 напоминает путешественникам заранее проверить, поддерживают ли их мобильный телефон и SIM-карта работу в сетях 4G или 5G. Это важно, потому что в ряде европейских стран — включая Швецию, Норвегию, Чехию, Великобританию и другие — операторы уже отключили или скоро отключат сеть 2G. В результате звонки смогут выполняться только через 4G и 5G.

Депутаты коалиции поддержали отставку Швинки: удар в спину? Силиня ответила

Важно 17:39

Важно 0 комментариев

Сегодняшнее решение двух депутатов входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) поддержать запрос об отставке министра сообщения Атиса Швинки ("Прогрессивные") является вопросом взаимного сотрудничества партнеров по коалиции, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Таким был ответ Силини на вопрос, не является ли такое голосование нарушением коалиционного договора.

Сегодняшнее решение двух депутатов входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) поддержать запрос об отставке министра сообщения Атиса Швинки ("Прогрессивные") является вопросом взаимного сотрудничества партнеров по коалиции, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Таким был ответ Силини на вопрос, не является ли такое голосование нарушением коалиционного договора.

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

Мир 17:37

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Что случилось? Из Даугавы выловлен труп мужчины

Важно 17:28

Важно 0 комментариев

Сегодня спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) вытащили из Даугавы в Риге, на улице Краста, тело погибшего мужчины, сообщают очевидцы.

Сегодня спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) вытащили из Даугавы в Риге, на улице Краста, тело погибшего мужчины, сообщают очевидцы.

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

Выбор редакции 17:16

Выбор редакции 0 комментариев

Смертельное столкновение поезда с молодым человеком произошло в среду днём. После трагедии движение поездов в Задвинье было остановлено на несколько часов, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Смертельное столкновение поезда с молодым человеком произошло в среду днём. После трагедии движение поездов в Задвинье было остановлено на несколько часов, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Грибы вылечили алкоголизм — пока у мышей

Животные 17:16

Животные 0 комментариев

Псилоцибиновые грибы снова в центре внимания: продукт их превращения в организме, псилоцин, неожиданно снизил тягу к алкоголю у лабораторных животных. Исследователи из Университета Северной Каролины изучили, как вещество влияет на нейроны центральной миндалины — участка мозга, отвечающего за стресс и эмоциональные реакции, которые усиливают зависимость.

Псилоцибиновые грибы снова в центре внимания: продукт их превращения в организме, псилоцин, неожиданно снизил тягу к алкоголю у лабораторных животных. Исследователи из Университета Северной Каролины изучили, как вещество влияет на нейроны центральной миндалины — участка мозга, отвечающего за стресс и эмоциональные реакции, которые усиливают зависимость.

