Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 08:36

Важно 0 комментариев

Смертельное столкновение поезда с молодым человеком произошло в среду днём. После трагедии движение поездов в Задвинье было остановлено на несколько часов, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Останки 32-летнего мужчины лежат между путями в нескольких сотнях метров от станции Засулаукс.  Его сбил поезд, следовавший из Майори в Ригу. Слова машиниста и видеозапись указывают на то, что мужчина, возможно, добровольно расстался с жизнью.

По информации пассажирского перевозчика «Виви», мужчина ждал поезд, но внезапно выскочил под него. Машинист применил экстренное торможение и включил сигнал светофора, но, к сожалению, предотвратить столкновение уже не удалось. На место происшествия были вызваны экстренные службы.

Говорят, это место хорошо знакомо местным жителям, поскольку это кратчайший путь, соединяющий Засулаукс с Шампетери. Хотя официального перехода там нет, люди переходят пути именно здесь.

Поезд, с которым произошло столкновение, возобновил движение через 30 минут, однако на других маршрутах задержки наблюдались еще несколько часов.

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров

Латышские СМИ 08:56

Латышские СМИ 0 комментариев

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

Так надо проверять счётчики воды или не надо? Минэкономики разъясняет

Юридическая консультация 08:54

Юридическая консультация 0 комментариев

Уже пять месяцев действуют новые нормы Кабинета министров ЛР, отменившие обязательную вторичную поверку счетчиков воды в квартирах. Эта норма вызвала немало вопросов у специалистов коммунальной сферы, а также озадачила потребителей... Мы узнавали подробности.

Уже пять месяцев действуют новые нормы Кабинета министров ЛР, отменившие обязательную вторичную поверку счетчиков воды в квартирах. Эта норма вызвала немало вопросов у специалистов коммунальной сферы, а также озадачила потребителей... Мы узнавали подробности.

«Хоть в шалаше. Лучше, чем жить от прилета до прилета»: беженцам обрезана помощь

Выбор редакции 08:43

Выбор редакции 0 комментариев

Война в Украине продолжается, города находятся под регулярными обстрелами и поток беженцев не прекращается - ежедневно в Латвии регистрируются по 20 новых человек, ищущих убежища. В то же время правительство решает в будущем году значительно сократить поддержку беженцев. Что из льгот пойдет под нож, а что останется? Эти вопросы жизненно важны для многих украинцев в Латвии, с которыми нам удалось пообщаться.

Война в Украине продолжается, города находятся под регулярными обстрелами и поток беженцев не прекращается - ежедневно в Латвии регистрируются по 20 новых человек, ищущих убежища. В то же время правительство решает в будущем году значительно сократить поддержку беженцев. Что из льгот пойдет под нож, а что останется? Эти вопросы жизненно важны для многих украинцев в Латвии, с которыми нам удалось пообщаться.

На пляже Кароста найден выброшенный на берег дрон

Новости Латвии 08:25

Новости Латвии 0 комментариев

В среду на пляже Лиепайской Каросты обнаружили выброшенный на берег объект, похожий на беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили ответственные службы. Государственная полиция прибыла на место и передала информацию Национальным вооружённым силам. Специалисты по уничтожению взрывоопасных предметов направлены для осмотра находки.

В среду на пляже Лиепайской Каросты обнаружили выброшенный на берег объект, похожий на беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили ответственные службы. Государственная полиция прибыла на место и передала информацию Национальным вооружённым силам. Специалисты по уничтожению взрывоопасных предметов направлены для осмотра находки.

Направления к врачам — уже только электронные: когда и как это будет?

Важно 08:19

Важно 0 комментариев

С сегодняшнего дня Латвийский центр цифрового здоровья (ЛЦЦЗ, LDVC) начинает расширять функционал электронных направлений, чтобы в будущем все необходимые направления к врачу можно было оформить на портале электронной системы здравоохранения «eveseliba.gov.lv».

С сегодняшнего дня Латвийский центр цифрового здоровья (ЛЦЦЗ, LDVC) начинает расширять функционал электронных направлений, чтобы в будущем все необходимые направления к врачу можно было оформить на портале электронной системы здравоохранения «eveseliba.gov.lv».

Не знаешь латышский – плати: Сейм готовит ужесточение штрафов в пяти случаях

Важно 08:13

Важно 0 комментариев

Чтобы усилить ответственность за использование и защиту латышского языка как единственного государственного, Юридическая комиссия Сейма в среду, 19 ноября, концептуально поддержала подготовленные депутатами поправки. Они предусматривают значительное повышение административных штрафов за нарушения правил использования государственного языка.

Чтобы усилить ответственность за использование и защиту латышского языка как единственного государственного, Юридическая комиссия Сейма в среду, 19 ноября, концептуально поддержала подготовленные депутатами поправки. Они предусматривают значительное повышение административных штрафов за нарушения правил использования государственного языка.

