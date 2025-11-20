Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

Останки 32-летнего мужчины лежат между путями в нескольких сотнях метров от станции Засулаукс. Его сбил поезд, следовавший из Майори в Ригу. Слова машиниста и видеозапись указывают на то, что мужчина, возможно, добровольно расстался с жизнью.

По информации пассажирского перевозчика «Виви», мужчина ждал поезд, но внезапно выскочил под него. Машинист применил экстренное торможение и включил сигнал светофора, но, к сожалению, предотвратить столкновение уже не удалось. На место происшествия были вызваны экстренные службы.

Говорят, это место хорошо знакомо местным жителям, поскольку это кратчайший путь, соединяющий Засулаукс с Шампетери. Хотя официального перехода там нет, люди переходят пути именно здесь.

Поезд, с которым произошло столкновение, возобновил движение через 30 минут, однако на других маршрутах задержки наблюдались еще несколько часов.