Сейм назначил нового генерального прокурора: кто же это?

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 09:43

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сейм в четверг назначил на должность генерального прокурора старшего прокурора прокуратуры Рижского судебного округа Арминса Мейстерса.

За назначение Мейстерса проголосовали 88 депутатов Сейма, против не было ни одного голоса.

Большинство фракций, представленных в Сейме, а также юридическая комиссия Сейма ранее выразили свою поддержку Мейстерсу.

Согласно закону, генеральный прокурор назначается Сеймом на пятилетний срок по предложению Совета юстиции. Одно и то же лицо может занимать должность генерального прокурора не более двух сроков подряд.

Мейстерс занимает должность старшего прокурора прокуратуры Рижского судебного округа с 2018 года. В различных подразделениях прокуратуры он работал с 2000 года, в том числе занимал должности старшего прокурора прокуратуры Центрального района Риги и старшего прокурора прокуратуры по расследованию финансовых и экономических преступлений.

Как сообщалось, на повторный конкурс на должность генерального прокурора заявки, помимо Мейстерса, подали действующий генеральный прокурор Юрис Стуканс, судья Конституционного суда, бывший прокурор Юрис Юрисс и бывший прокурор специализированной прокуратуры по организованной преступности и другим отраслям Янис Илстерис.

Срок полномочий Стуканса истек 11 июля, однако по итогам первого конкурса весной этого года выбрать нового генерального прокурора не удалось, поскольку ни один из трех кандидатов не получил поддержки Совета юстиции и не был выдвинут для утверждения в Сейме.

Наследство неудачное: Швинка обещает улучшить ситуацию с общественным транспортом

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Индонезии объявлен высший уровень тревоги после извержения вулкана Семеру (ВИДЕО)

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

В Лиепае на пляж выбросило беспилотник: власти уже прокомментировали

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

«Снесите эти российские рельсы»: американский военный эксперт

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

Молодёжь Риги выбирает автошколу «Мустанг»

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

