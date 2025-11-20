Сейм назначил нового генерального прокурора: кто же это?

За назначение Мейстерса проголосовали 88 депутатов Сейма, против не было ни одного голоса.

Рига, 20 ноября, ЛЕТА. Сейм в четверг назначил на должность генерального прокурора старшего прокурора прокуратуры Рижского судебного округа Арминса Мейстерса.

За назначение Мейстерса проголосовали 88 депутатов Сейма, против не было ни одного голоса.

Большинство фракций, представленных в Сейме, а также юридическая комиссия Сейма ранее выразили свою поддержку Мейстерсу.

Согласно закону, генеральный прокурор назначается Сеймом на пятилетний срок по предложению Совета юстиции. Одно и то же лицо может занимать должность генерального прокурора не более двух сроков подряд.

Мейстерс занимает должность старшего прокурора прокуратуры Рижского судебного округа с 2018 года. В различных подразделениях прокуратуры он работал с 2000 года, в том числе занимал должности старшего прокурора прокуратуры Центрального района Риги и старшего прокурора прокуратуры по расследованию финансовых и экономических преступлений.

Как сообщалось, на повторный конкурс на должность генерального прокурора заявки, помимо Мейстерса, подали действующий генеральный прокурор Юрис Стуканс, судья Конституционного суда, бывший прокурор Юрис Юрисс и бывший прокурор специализированной прокуратуры по организованной преступности и другим отраслям Янис Илстерис.

Срок полномочий Стуканса истек 11 июля, однако по итогам первого конкурса весной этого года выбрать нового генерального прокурора не удалось, поскольку ни один из трех кандидатов не получил поддержки Совета юстиции и не был выдвинут для утверждения в Сейме.

