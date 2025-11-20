Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Rail Baltica» задерживается не на месяцы, а на годы: что происходит?

© LETA 20 ноября, 2025 10:45

Бизнес 0 комментариев

В декабре прошлого года правительство поручило Министерству сообщения представить правительству до марта этого года отчёт о графике строительства высокоскоростной железной дороги "Rail Baltica", однако спустя более полугода этого так и не произошло.

На сайте "RB Rail" указано, что ""Rail Baltica" находится в стадии полномасштабного строительства во всех трёх странах Балтии". Однако программа "Kas notiek Latvijā?" делает вывод, что за этим и другими оптимистичными заявлениями в Латвии скрывается иная реальность.

Проектирование всё чаще затягивается, план министра сообщения по его корректировке и передаче управления "Eiropas Dzelzceļa līnijаs" не выполняется с весны, у строителей до сих пор остаются нерешённые вопросы по проектам, поэтому перспективы завершения строительства в 2030 году становятся всё менее реальными.

Почти два года назад, в декабре 2023 года, правительство Эвики Силини заключило договор со строителями основной линии протяженностью около 235 километров - полным товариществом "E.R.B. Rail JV PS".

Полтора года спустя Министерство сообщения высокопарно объявило, что "дан зеленый свет на масштабные строительные работы" на южном участке в сторону границы с Литвой. Однако это заявление не даёт ответа на вопрос, почему это разрешение было дано не сразу после найма строителя, и есть ли вообще основания для заявления о "масштабных работах".

Ещё два года назад было известно, что проектирование "Rail Baltica" задерживается не на месяцы, а на годы.

В программе "Kas notiek Latvijā?" сообщается, что в конце лета, во время обсуждения проекта информационного отчёта, между заинтересованными ведомствами обсуждались варианты ранее запланированных сокращений во всех разделах- от приобретения земель и рассмотрения проектов до проведения строительных работ.

В ходе обсуждения был сделан вывод о том, что проект выдвигает нереалистичные сроки - это делается исключительно для того, чтобы и дальше заявлять о завершении проекта к концу 2030 года, и даже если соблюдение таких сроков все еще возможно, это будет означать дополнительные расходы.

(Lsm.lv)

