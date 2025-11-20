В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

По данным ELTA, ребёнка увезла с катка машина скорой помощи.

Несчастный случай произошёл в среду вечером около 17:45 в Вильнюсе, на улице Ажуолино, на тренировочной хоккейной площадке. Здесь расположены два катка, и два учреждения организуют тренировки для детей. Несовершеннолетний мальчик (2012 года рождения) получил удар клюшкой в ​​затылок.

В связи с полученными травмами несовершеннолетний был доставлен в Вильнюсскую больницу, где скончался в 19:03. Начато досудебное расследование для установления причины смерти.