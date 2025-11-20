Некому продавать? В Латвии сократился объем производства пива

За девять месяцев в Латвию было импортировано 73 миллиона литров пива, что на 22,9% меньше, чем годом ранее.

Всего за девять месяцев для потребления в Латвии было передано 93,783 миллиона литров пива, что на 7% меньше, чем годом ранее.

Объем экспорта пива из Латвии за девять месяцев сократился на 36,8%, с 49,555 млн литров в 2024 году до 31,33 млн литров в 2025 году.

Как сообщалось, в 2024 году в Латвии произведено в общей сложности 73,866 миллиона литров пива, что на 0,3 % меньше, чем в 2023 году. В прошлом году в Латвию было импортировано 118,999 млн литров пива, что на 7,7% больше, чем в 2023 году.