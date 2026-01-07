Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Эксперименты с мобильностью?» Серьёзно? Перевозчики покинули встречу с министром, не выдержав демагогии

Neatkarīgā Rīta Avīze 7 января, 2026 17:15

Важно 0 комментариев

LETA

Сегодня Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков и перевозчики покинули встречу с министром транспорта Атисом Швинкой (на фото), поскольку не получили подтверждения понимания министром проблем отрасли и их влияния на мобильность населения в будущем. Перевозчики в настоящее время принимают решение о дальнейших действиях, сообщил в заявлении для СМИ президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

«Если перевозчики поставили в приоритет интересы населения, чтобы обеспечить предоставление услуг в сложных условиях, то министр и другие политики продолжают продвигать риторику об экспериментах с мобильностью, которые определенно ухудшат региональные пассажирские перевозки и положение жителей регионов.

С момента встречи в сентябре прошлого года мы видим, что ничего не изменилось — только облекается в более дружественные для жителей лозунги. Для нас, как для отрасли, это неприемлемо, и мы хотим обсудить реальные решения по пересмотру цен в заключенных долгосрочных контрактах и, соответственно, дополнительное финансирование, чтобы обеспечить услуги в соответствии с текущими затратами. Если во всех отраслях затраты индексировались с момента резкого роста цен в последние годы, то в отношении пассажирских перевозчиков с долгосрочными договорами такой пересмотр цен не проводился», — отметил Иво Ошениекс, президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков.

Ассоциация также отмечает, что появившаяся информация о якобы дополнительном финансировании пассажирских перевозок со стороны Министерства транспорта является вводящей в заблуждение.

В утвержденном бюджете на 2026 год были предусмотрены меньшие средства, поскольку планировалось резко сократить маршрутную сеть в регионах. По сути, запрос на средства касается только выполнения рейсов в рамках заключенных договоров, но дополнительный бюджет не выделяется ни для покрытия убытков пассажирских перевозок за прошлый год, ни для пересмотра договорных цен, что заставляет работать ниже себестоимости.

Ошениекс также выразил сожаление по поводу заявлений министра о том, что отрасль не предложила решений — отрасль регулярно информировала министра, министерство и «Автотранспортную дирекцию» в письменной форме о проблемах, их обосновании, расчетах, а также высказывала свое видение будущих решений. В конце прошлого года Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков обратилась к фракциям партий, представленных в Сейме, с призывом встретиться и обсудить с депутатами проблемы отрасли в режиме реального времени.

 

