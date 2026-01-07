Во время столкновения в машине сработала автоматическая система экстренного оповещения, которая передала сигнал на номер 112. На место прибыли оперативные службы.

Сотрудники Государственная полиция установили, что водительница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. С первой попытки она не смогла пройти проверку на алкоголь. Позднее было зафиксировано, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе достигла 1,75 промилле.

По данным полиции, женщина 1976 года рождения не выбрала скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям, в результате чего съехала с проезжей части и повредила металлическое дорожное ограждение. Пострадавших нет.

По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения при концентрации свыше 1,5 промилле начат уголовный процесс. Дополнительно возбужден административный процесс за вызов дорожно-транспортного происшествия. Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения напрямую угрожает жизни и здоровью всех участников движения.