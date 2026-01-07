Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Полицию вызвал разбитый Ford. А не его пьяная водительница

7 января, 2026 17:17

1 комментариев

Во вторник вечером в Цесский край, в Драбешская волость, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Ford. Авария случилась 6 января около 22.15 на 43-м километре автодороги Умурга–Цесис–Ливи.

Во время столкновения в машине сработала автоматическая система экстренного оповещения, которая передала сигнал на номер 112. На место прибыли оперативные службы.

Сотрудники Государственная полиция установили, что водительница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. С первой попытки она не смогла пройти проверку на алкоголь. Позднее было зафиксировано, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе достигла 1,75 промилле.

По данным полиции, женщина 1976 года рождения не выбрала скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям, в результате чего съехала с проезжей части и повредила металлическое дорожное ограждение. Пострадавших нет.

По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения при концентрации свыше 1,5 промилле начат уголовный процесс. Дополнительно возбужден административный процесс за вызов дорожно-транспортного происшествия. Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения напрямую угрожает жизни и здоровью всех участников движения.

1 комментариев

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

1 комментариев

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

1 комментариев

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

1 комментариев

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

1 комментариев

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

1 комментариев

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

1 комментариев

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

