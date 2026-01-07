Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Президент призвал укрепить защиту работников

Редакция PRESS 7 января, 2026 17:10

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с Латвийским объединением свободных профсоюзов в Рижском замке заявил: обществу нужна информированность о трудовых правах, а у ответственных учреждений должны быть ресурсы и полномочия. Об этом сообщило агентство LETA.

На встрече обсуждали поправки к Трудовому закону, финансирование здравоохранения, региональный общественный транспорт и содержание железнодорожной инфраструктуры, а также меры по снижению насилия в школах.

Председатель объединения Эгилс Балдзенс предупредил, что попытки сделать доплату за сверхурочную работу 50% общей нормой увеличат неравенство на рынке труда и ударят по социальной защите работников. Его расчеты передали советникам президента.

В декабре Сейм в первом чтении поддержал изменения, предложенные Министерством благосостояния, но у социальных партнеров сохраняются разногласия. Проект допускает снижение доплаты за сверхурочные по коллективному договору, но не ниже 50%, если в компании или отрасли минимум на 50% повышена минимальная зарплата или ставка. Если государственная минимальная зарплата вырастет и договор не уточнят, недействительной станет только часть о сниженной доплате. Если после окончания срока коллективного договора новый не заключат два года, любая сторона сможет отказаться от его применения, предупредив другую минимум за шесть месяцев. Еще один блок касается простоя: работодатель обязан информировать о его условиях, оплату можно снизить до 70% при простое более пяти рабочих дней, а при простое дольше четырех недель подряд работник сможет уволиться без месячного срока. Также предлагаются гарантии при задержке зарплаты и при уходе за тяжело больным ребенком, а работодателю и работнику хотят дать больше гибкости по графику, включая 4-дневную неделю.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Читать
Загрузка

Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране

Мир 19:59

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Читать

Латвия не планирует отправлять войска в Украину

Важно 19:53

Важно 0 комментариев

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

Читать

Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус

Азбука здоровья 19:24

Азбука здоровья 0 комментариев

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

Читать

Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина

Важно 18:52

Важно 0 комментариев

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Читать

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

Читать

СГБ не видит террористической угрозы для Латвии

Новости Латвии 18:44

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

Читать