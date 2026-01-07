Президент призвал укрепить защиту работников

На встрече обсуждали поправки к Трудовому закону, финансирование здравоохранения, региональный общественный транспорт и содержание железнодорожной инфраструктуры, а также меры по снижению насилия в школах.

Председатель объединения Эгилс Балдзенс предупредил, что попытки сделать доплату за сверхурочную работу 50% общей нормой увеличат неравенство на рынке труда и ударят по социальной защите работников. Его расчеты передали советникам президента.

В декабре Сейм в первом чтении поддержал изменения, предложенные Министерством благосостояния, но у социальных партнеров сохраняются разногласия. Проект допускает снижение доплаты за сверхурочные по коллективному договору, но не ниже 50%, если в компании или отрасли минимум на 50% повышена минимальная зарплата или ставка. Если государственная минимальная зарплата вырастет и договор не уточнят, недействительной станет только часть о сниженной доплате. Если после окончания срока коллективного договора новый не заключат два года, любая сторона сможет отказаться от его применения, предупредив другую минимум за шесть месяцев. Еще один блок касается простоя: работодатель обязан информировать о его условиях, оплату можно снизить до 70% при простое более пяти рабочих дней, а при простое дольше четырех недель подряд работник сможет уволиться без месячного срока. Также предлагаются гарантии при задержке зарплаты и при уходе за тяжело больным ребенком, а работодателю и работнику хотят дать больше гибкости по графику, включая 4-дневную неделю.