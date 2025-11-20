Смит ощущает эту убежденность русских в России уже много лет: "В их сознании вопрос не в том, вторгнутся ли, а в том, когда вторгнутся. Они помнят Наполеона и Гитлера и убедили себя в том, что вторжение Запада - это лишь вопрос времени".

По его словам, нарратив о том, что НАТО вошла в Балтию после расширения в 2004 году и теперь хочет захватить Украину или Грузию, только усиливает этот "параноидальный психоз".

Смит, имеющий почти три десятилетия опыта работы в различных миссиях США по всему миру, дважды был командирован в Москву. Он много путешествовал по России и общался с местными жителями.

"В этих разговорах становится ясно, что они действительно верят, что Запад вторгнется, потому что единственный способ выполнить цель Запада - уничтожить Россию и ее мощь - это пойти на Москву и завоевать ее. Конечно, это просто смешно. Зачем НАТО вообще вторгаться в Россию? Для этого просто нет причин", - говорит эксперт.

Он отметил, что независимо от того, верят ли в это сами российские эксперты, консультирующие Путина и его генералов, их стратегический нарратив провозглашает, что НАТО вторгнется.

Смит убежден, что цели России не изменились за последнее десятилетие - русские делают все возможное, чтобы расколоть НАТО и сделать его менее похожим на организованный альянс. Он признает, что российский диктатор Владимир Путин действительно когда-то допускал возможность налаживания отношений с Западом, но, увидев, "как Запад упустил свои возможности и кинул Россию в 1990-е годы, он сказал - нет, мы должны вернуться к старому советскому стилю, вернуть себе величие".

"Но русские сильно недооценили решимость Украины, а в Швеции и Финляндии получили противоположную реакцию. Они хотят, чтобы НАТО прекратило расширяться, но вместо этого сами убедили две страны, которые были нейтральными на протяжении 70-80 лет, присоединиться к нему..." сказал агентству ЛЕТА американский исследователь международных отношений и обороны.

Прогноз Смита относительно будущего России был осторожным, поскольку она продолжает удивлять экономистов, утверждающих, что российская экономика уже должна была рухнуть, но этого не произошло. Однако он отметил, что экономисты мало говорят о бурно развивающемся российском секторе услуг.

Он считает, что существование такой сервисной экономики в России может иметь смысл, по крайней мере, до тех пор, пока у России есть такой партнер, как Китай, который будет продолжать покупать российские товары, продолжать покупать их нефть, покупать их энергию, покупать их технологии и продолжать технологический обмен между двумя странами.

"Насколько устойчивым будет это сотрудничество - другой вопрос. Однажды Россия должна будет проснуться и понять, что Китай им тоже не друг. Что тогда будет с Россией, я не знаю, потому что она окажется в полной изоляции от мира", - говорит Смит. Он также отметил, что у России не так много внешних долгов, в то время как у США их 37 триллионов, но "никто не ставит под сомнение нашу экономику".