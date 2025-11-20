Штраф 200 евро: жители повадились гонять на квадроциклах вдоль границы

В последнее время замечено, что полоса внутренней границы всё чаще используется для выездов на квадроциклах и других внедорожных транспортных средствах. Хотя Закон о государственной границе предусматривает, что внутреннюю границу можно пересекать в любом месте и передвижение по полосе внутренней границы (по стигe) не запрещено, крайне важно соблюдать требования по содержанию и охране этой территории.

Полоса внутренней границы создана так, чтобы соответствовать международным требованиям и позволять сотрудникам Государственной пограничной охраны свободно передвигаться пешком по всей длине границы. Эта инфраструктура не предназначена для движения механических транспортных средств, и интенсивная езда может нанести серьёзные повреждения — как самой стигe, так и пограничным рвам и другим элементам обозначения государственной границы.

Напоминаем, что повреждение, уничтожение, переделка или перемещение элементов государственной границы строго запрещено. Согласно статье 37 Закона о государственной границе, за повреждение элементов обозначения сухопутной государственной границы может быть наложен штраф до 200 единиц штрафа.

Государственная пограничная охрана призывает жителей быть ответственными и, не передвигаясь по полосе внутренней государственной границы на механических транспортных средствах, уважать порядок её содержания и работу пограничников, которые обеспечивают безопасность государства Латвия.