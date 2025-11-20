Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Штраф 200 евро: жители повадились гонять на квадроциклах вдоль границы

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 12:45

Важно 0 комментариев

Facebook/Valsts robežsardze

Государственная пограничная охрана призывает жителей воздерживаться от использования полосы внутренней государственной границы для передвижения на внедорожных и других механических транспортных средствах, чтобы сохранить целостность государственной границы и обеспечить надлежащие условия для выполнения функций пограничной охраны.

В последнее время замечено, что полоса внутренней границы всё чаще используется для выездов на квадроциклах и других внедорожных транспортных средствах. Хотя Закон о государственной границе предусматривает, что внутреннюю границу можно пересекать в любом месте и передвижение по полосе внутренней границы (по стигe) не запрещено, крайне важно соблюдать требования по содержанию и охране этой территории.

Полоса внутренней границы создана так, чтобы соответствовать международным требованиям и позволять сотрудникам Государственной пограничной охраны свободно передвигаться пешком по всей длине границы. Эта инфраструктура не предназначена для движения механических транспортных средств, и интенсивная езда может нанести серьёзные повреждения — как самой стигe, так и пограничным рвам и другим элементам обозначения государственной границы.

Напоминаем, что повреждение, уничтожение, переделка или перемещение элементов государственной границы строго запрещено. Согласно статье 37 Закона о государственной границе, за повреждение элементов обозначения сухопутной государственной границы может быть наложен штраф до 200 единиц штрафа.

Государственная пограничная охрана призывает жителей быть ответственными и, не передвигаясь по полосе внутренней государственной границы на механических транспортных средствах, уважать порядок её содержания и работу пограничников, которые обеспечивают безопасность государства Латвия.

Уникальный исторический момент: во всем мире цены падают, а у нас растут

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

На польского посла напали в Петербурге

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

Диверсия? В Чехии столкнулись два поезда: десятки раненых

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

