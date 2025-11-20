Гарвард открутил старение назад на 57 процентов. Но омолаживают… только богатых

Команда Синклера использовала сразу три подхода.

Первое — знаменитые факторы Яманаки (Oct4, Sox2, Klf4). Это такие белковые переключатели, которые частично «откатывают» клетки назад к молодому состоянию, но не превращают организм в опухоль. Второе — NAD+-усилители, которые перезапускают митохондрии, уставшие от возраста. Третье — сенолитики, лекарства, убирающие «зомби-клетки», вызывающие воспаления и ускоряющие старение.

Результат: у мышей восстановились органы, отросла шерсть, улучшилась память, выросла мышечная масса. Их биологический возраст снизился на 57 процентов, а продолжительность жизни — увеличилась на 42. Это не «замедление старения» — это полноценное возвращение назад.

Но вот где начинается антиутопия.

Человеческие испытания уже идут, но только для элиты, способной заплатить… 1,8 миллиона долларов за полный курс. Цена включает генную терапию, препараты, контроль и персональные протоколы. Поэтому первые «омоложенные» люди — это не пациенты клиник, а техномиллиардеры, лечащиеся в частных центрах долголетия, нередко расположенных за пределами юрисдикций FDA.

Пока одни переписывают биологический возраст, остальные могут только читать новости и стареть дальше. Ультрабогатые теоретически смогут доживать до 120–150 лет в молодом теле, продолжая наращивать капитал, власть и влияние. Мир, где 0,01 процента населения стареют в обратную сторону, а все остальные — по расписанию.

Учёные перевели стрелки эпигенетических часов назад.

Вопрос теперь один: кто именно сможет позволить себе жить дольше всех?