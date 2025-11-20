Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Гарвард открутил старение назад на 57 процентов. Но омолаживают… только богатых

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 14:01

Наука 0 комментариев

Учёные из Гарварда сделали то, что звучит как чистая фантастика: взяли старых мышей, эквивалент «70-летних пенсионеров», и вернули им состояние тридцатилетних. Минус морщины, плюс силы — всё честно, под микроскопом.

Команда Синклера использовала сразу три подхода.

Первое — знаменитые факторы Яманаки (Oct4, Sox2, Klf4). Это такие белковые переключатели, которые частично «откатывают» клетки назад к молодому состоянию, но не превращают организм в опухоль. Второе — NAD+-усилители, которые перезапускают митохондрии, уставшие от возраста. Третье — сенолитики, лекарства, убирающие «зомби-клетки», вызывающие воспаления и ускоряющие старение.

Результат: у мышей восстановились органы, отросла шерсть, улучшилась память, выросла мышечная масса. Их биологический возраст снизился на 57 процентов, а продолжительность жизни — увеличилась на 42. Это не «замедление старения» — это полноценное возвращение назад.

Но вот где начинается антиутопия.

Человеческие испытания уже идут, но только для элиты, способной заплатить… 1,8 миллиона долларов за полный курс. Цена включает генную терапию, препараты, контроль и персональные протоколы. Поэтому первые «омоложенные» люди — это не пациенты клиник, а техномиллиардеры, лечащиеся в частных центрах долголетия, нередко расположенных за пределами юрисдикций FDA.

Пока одни переписывают биологический возраст, остальные могут только читать новости и стареть дальше. Ультрабогатые теоретически смогут доживать до 120–150 лет в молодом теле, продолжая наращивать капитал, власть и влияние. Мир, где 0,01 процента населения стареют в обратную сторону, а все остальные — по расписанию.

Учёные перевели стрелки эпигенетических часов назад.
Вопрос теперь один: кто именно сможет позволить себе жить дольше всех?

Главные новости

План США предполагает «аренду» Донбасса РФ: The Telegraph
Важно

План США предполагает «аренду» Донбасса РФ: The Telegraph

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов
Важно

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl
Важно

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

Обновлено: 16:40 20.11.2025
Киноафиша 20 ноября — 27 ноября

Киноафиша 15:41

Киноафиша 0 комментариев

Загрузка

Уникальный исторический момент: во всем мире цены падают, а у нас растут

Важно 15:38

Важно 0 комментариев

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

На польского посла напали в Петербурге

Мир 15:23

Мир 0 комментариев

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

Диверсия? В Чехии столкнулись два поезда: десятки раненых

Мир 15:16

Мир 0 комментариев

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

ЧП и криминал 15:07

ЧП и криминал 0 комментариев

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

Важно 15:05

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

