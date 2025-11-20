Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

По словам Линды, тележки для покупок упали и ударили её дочь прямо по голове, повредив ей нос. Ребёнка немедленно доставили в больницу в тот же день.

В больнице у девочки диагностировали только царапину на носу, поэтому её отпустили домой. На следующий день семилетняя девочка проснулась с головной болью и тошнотой. Линда обратилась к семейному врачу, и было принято решение вернуть девочку в больницу.

Линда провела три дня в больнице вместе с дочерью, в то время как ее муж был вынужден уйти с работы пораньше, чтобы присмотреть за остальными детьми.

Изначально Lidl предлагал покрыть все медицинские расходы Линды. Однако окончательное решение удивило мать: они предложили лишь подарочный сертификат на 50 евро, который можно было потратить только в магазине.