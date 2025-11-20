Тигровые, королевские: что нам продают под видом креветок?

Выращивают на фермах

Креветки — самый популярный морепродукт в мире. А потому с 70-х годов прошлого века их активно выращивают на фермах, расположенных вдоль побережий Индии, Таиланда, Индонезии, Эквадора, Китая, Мексики и Вьетнама. Несколько лет назад подобным бизнесом занялись и латвийские предприниматели, наладив откорм ракообразных в питомнике, расположенном в Добельском районе.

В каком состоянии их бизнес сегодня, информации найти так и не удалось. Но на местных прилавках их продукция не была представлена.

Те, кто бывал в южных странах, наверняка лакомились свежевыловленными креветками, отваренными в ресторане только что. В Латвии даже в самых дорогих магазинах представлена замороженная продукция. Разница лишь в том, что там реализуются атлантические креветки, выловленные у берегов Гренландии, в полярных широтах Атлантического океана. Они гораздо меньше своих тропических собратьев, зато росли в естественной среде, а не в садках на искусственном откорме. Поэтому они считаются наиболее полезными, хотя и стоят дороже.

Однако почему-то некоторые до сих пор предпочитают выбирать креветки по принципу «чем крупнее, тем лучше». Но гигантские тигровые креветки или красавицы-ваннамей, именуемые королевскими, в основном выращены искусственно на рыбных фермах Индии, Китая и Вьетнама.

С ракообразными такая же проблема, как с представителями лососевых пород рыб, обитающих в питомниках Норвегии или Финляндии. Это невероятная скученность особей, так как фермеры стараются запихнуть в один садок побольше рачков, что становится причиной частых болезней ракообразных, снижения их иммунитета. И чтобы обезопасить креветки от различных заболеваний, в корма добавляют антибиотики.

Но антибиотики даже в остаточных количествах вызывают стойкое привыкание к ним и снижают иммунитет человека. Причем к антибиотикам адаптируется не только наш организм в целом, но и населяющие его микробы и вирусы. Часто, принимая в пищу «рыбный антибиотик», мы уже не так хорошо реагируем на привычный лекарственный препарат во время очередной эпидемии гриппа.

И этой проблемой всерьез заинтересовались в Европейской комиссии. Индийский экспортный сектор опасается, что Европейский союз может рассмотреть возможность введения запрета на импорт индийских аквакультурных морепродуктов из-за увеличения количества следов антибиотиков в продуктах из этой страны. А ведь именно из Индии в страны Евросоюза поставляется большая часть королевских креветок ваннамей.

Согласно данным портала Business Standard, европейские оптовые покупатели заявляют, что все больше индийских креветок возвращается поставщикам из-за присутствия антибиотиков, таких как нитрофураны и метаболиты, АОЗ и хлорамфеникол. В

домашних условиях невозможно определить наличие антибиотиков в креветках. Поэтому эксперты советуют покупать атлантические креветки, выловленные в море, — в них не должно быть антибиотиков.

При этом ищите на упаковке слова wild (дикая) или sea caught (выловленная в море). Эти сведения в обязательном порядке должны быть указаны и на этикетке на государственном языке.

Затем их варят и замораживают

Свежезамороженные креветки в латвийских магазинах редко встретишь. Перед замораживанием и расфасовкой производители их варят. Почему же они предпочитают именно такой способ обработки креветок?

Во-первых, высокие температуры варки убивают болезнетворные бактерии намного эффективнее, чем холод. Ведь надлежащим образом промыть каждую крохотную креветку практически невозможно.

Во-вторых, улучшается внешний вид готового продукта. Сырые креветки похожи на малоаппетитных червей: коричневато-зеленые, со следами слизи и подозрительными пятнами.

В-третьих, вареные креветки удобнее расфасовывать. Как правило, они либо замораживаются сразу после варки единым блоком, либо каждая подвергается сухой заморозке по отдельности. Кстати, именно такая заморозка позволяет сохранить в деликатесе большую часть полезных веществ.

В-четвертых, варено-мороженые креветки рассчитаны на мгновенное поедание. Перед употреблением их достаточно просто разморозить и разогреть (самые осторожные потребители дополнительно проваривают их пару минут в подсоленной воде).

Обратите внимание на хвост ракообразных: он должен быть изогнут. Это означает, что креветку сварили сразу после вылова, а значит, перед вами свежий продукт.

Но в некоторых странах (например в Китае) появляются сообщения о том, что креветки могут подвергаться обработке, включающей использование красителей и/или раствора триполифосфата натрия. Ведь китайскую креветку можно отличить на начальном этапе: после варки она остается бледной, как поганка.

Триполифосфат натрия нужен для фиксации свежести и для того, чтобы морские гады лучше впитывали воду, становились тяжелее во время заморозки. Поэтому к ярко-розовой продукции нужно относиться настороженно.

Покупатель предпочитает покупать уже чищеную продукцию. Несмотря на то что изобретены специальные машины, из-за большой выбраковки до сих пор практикуется ручной труд. При ручном способе чистки уже натренированные работники специальным приспособлением (в виде маленькой лопатки), надетым на палец, сначала удаляют голову и конечности от тела креветки. На следующем этапе, уже другие люди, опять же специальным ножом удаляют остатки хитина.

Переплачиваем за лёд

Покупая креветки, на самом деле мы покупаем воду. Согласно норме, в замороженных продуктах из разделанных или очищенных ракообразных воды должно быть не больше 7%, а в неразделанных ракообразных — не больше 14%. Однако всегда ли производитель соблюдает это требование?

Остается прикинуть вес к объему, а объем — к весу. Даже королевские креветки не такие уж и тяжелые. Но когда пакет с продуктом «тяжеленький», даже если визуально там льда не видать, это не значит, что его нет под панцирем. Поэтому оцените товар визуально. Если на панцире видны белесые пятна или в пакете попадаются куски снега — скорее всего, он был разморожен и заморожен заново.

Количество креветок (калибр) должно быть указано на упаковке. Калибр состоит из двух цифр. Например, на пачке с атлантической креветкой написан калибр 70/90. Это значит, что ракообразных будет в перерасчете на 1 килограмм от 70 до 90 штук. Для сравнения: калибры тигровых и королевских креветок могут доходить до двух штук на килограмм. Конечно, они намного крупнее атлантических. Так что выбирайте на свой вкус.

