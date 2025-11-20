Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 20. Ноября Завтра: Anda, Andina
Доступность

Тигровые, королевские: что нам продают под видом креветок?

«Семь секретов» 20 ноября, 2025 09:05

Важно 0 комментариев

Жители Латвии давно полюбили креветки. Они пользуются популярностью у потребителей, хотя стоят недешево. Вот только свежих креветок можно отведать разве что во время путешествия в южные страны. В рыбных отделах большинства латвийских супермаркетов представлены в основном замороженные креветки, расфасованные в полиэтиленовые пакеты. Многие считают, что креветки, как и прочие дары моря, являются натуральным продуктом. Но это не так. Большинство продаваемой в Латвии продукции (в первую очередь востребованные тигровые креветки) выращено искусственным путем на фермах, к тому же креветки могут быть еще и окрашены.

Выращивают на фермах

Креветки — самый популярный морепродукт в мире. А потому с 70-х годов прошлого века их активно выращивают на фермах, расположенных вдоль побережий Индии, Таиланда, Индонезии, Эквадора, Китая, Мексики и Вьетнама. Несколько лет назад подобным бизнесом занялись и латвийские предприниматели, наладив откорм ракообразных в питомнике, расположенном в Добельском районе.

В каком состоянии их бизнес сегодня, информации найти так и не удалось. Но на местных прилавках их продукция не была представлена.

Те, кто бывал в южных странах, наверняка лакомились свежевыловленными креветками, отваренными в ресторане только что. В Латвии даже в самых дорогих магазинах представлена замороженная продукция. Разница лишь в том, что там реализуются атлантические креветки, выловленные у берегов Гренландии, в полярных широтах Атлантического океана. Они гораздо меньше своих тропических собратьев, зато росли в естественной среде, а не в садках на искусственном откорме. Поэтому они считаются наиболее полезными, хотя и стоят дороже.

Однако почему-то некоторые до сих пор предпочитают выбирать креветки по принципу «чем крупнее, тем лучше». Но гигантские тигровые креветки или красавицы-ваннамей, именуемые королевскими, в основном выращены искусственно на рыбных фермах Индии, Китая и Вьетнама.

С ракообразными такая же проблема, как с представителями лососевых пород рыб, обитающих в питомниках Норвегии или Финляндии. Это невероятная скученность особей, так как фермеры стараются запихнуть в один садок побольше рачков, что становится причиной частых болезней ракообразных, снижения их иммунитета. И чтобы обезопасить креветки от различных заболеваний, в корма добавляют антибиотики.

Но антибиотики даже в остаточных количествах вызывают стойкое привыкание к ним и снижают иммунитет человека. Причем к антибиотикам адаптируется не только наш организм в целом, но и населяющие его микробы и вирусы. Часто, принимая в пищу «рыбный антибиотик», мы уже не так хорошо реагируем на привычный лекарственный препарат во время очередной эпидемии гриппа.

И этой проблемой всерьез заинтересовались в Европейской комиссии. Индийский экспортный сектор опасается, что Европейский союз может рассмотреть возможность введения запрета на импорт индийских аквакультурных морепродуктов из-за увеличения количества следов антибиотиков в продуктах из этой страны. А ведь именно из Индии в страны Евросоюза поставляется большая часть королевских креветок ваннамей.

Согласно данным портала Business Standard, европейские оптовые покупатели заявляют, что все больше индийских креветок возвращается поставщикам из-за присутствия антибиотиков, таких как нитрофураны и метаболиты, АОЗ и хлорамфеникол. В

домашних условиях невозможно определить наличие антибиотиков в креветках. Поэтому эксперты советуют покупать атлантические креветки, выловленные в море, — в них не должно быть антибиотиков.

При этом ищите на упаковке слова wild (дикая) или sea caught (выловленная в море). Эти сведения в обязательном порядке должны быть указаны и на этикетке на государственном языке.

Затем их варят и замораживают

Свежезамороженные креветки в латвийских магазинах редко встретишь. Перед замораживанием и расфасовкой производители их варят. Почему же они предпочитают именно такой способ обработки креветок?

Во-первых, высокие температуры варки убивают болезнетворные бактерии намного эффективнее, чем холод. Ведь надлежащим образом промыть каждую крохотную креветку практически невозможно.

Во-вторых, улучшается внешний вид готового продукта. Сырые креветки похожи на малоаппетитных червей: коричневато-зеленые, со следами слизи и подозрительными пятнами.

В-третьих, вареные креветки удобнее расфасовывать. Как правило, они либо замораживаются сразу после варки единым блоком, либо каждая подвергается сухой заморозке по отдельности. Кстати, именно такая заморозка позволяет сохранить в деликатесе большую часть полезных веществ.

В-четвертых, варено-мороженые креветки рассчитаны на мгновенное поедание. Перед употреблением их достаточно просто разморозить и разогреть (самые осторожные потребители дополнительно проваривают их пару минут в подсоленной воде).

Обратите внимание на хвост ракообразных: он должен быть изогнут. Это означает, что креветку сварили сразу после вылова, а значит, перед вами свежий продукт.

Но в некоторых странах (например в Китае) появляются сообщения о том, что креветки могут подвергаться обработке, включающей использование красителей и/или раствора триполифосфата натрия. Ведь китайскую креветку можно отличить на начальном этапе: после варки она остается бледной, как поганка.

Триполифосфат натрия нужен для фиксации свежести и для того, чтобы морские гады лучше впитывали воду, становились тяжелее во время заморозки. Поэтому к ярко-розовой продукции нужно относиться настороженно.

Покупатель предпочитает покупать уже чищеную продукцию. Несмотря на то что изобретены специальные машины, из-за большой выбраковки до сих пор практикуется ручной труд. При ручном способе чистки уже натренированные работники специальным приспособлением (в виде маленькой лопатки), надетым на палец, сначала удаляют голову и конечности от тела креветки. На следующем этапе, уже другие люди, опять же специальным ножом удаляют остатки хитина.

Переплачиваем за лёд

Покупая креветки, на самом деле мы покупаем воду. Согласно норме, в замороженных продуктах из разделанных или очищенных ракообразных воды должно быть не больше 7%, а в неразделанных ракообразных — не больше 14%. Однако всегда ли производитель соблюдает это требование?

Остается прикинуть вес к объему, а объем — к весу. Даже королевские креветки не такие уж и тяжелые. Но когда пакет с продуктом «тяжеленький», даже если визуально там льда не видать, это не значит, что его нет под панцирем. Поэтому оцените товар визуально. Если на панцире видны белесые пятна или в пакете попадаются куски снега — скорее всего, он был разморожен и заморожен заново.

Количество креветок (калибр) должно быть указано на упаковке. Калибр состоит из двух цифр. Например, на пачке с атлантической креветкой написан калибр 70/90. Это значит, что ракообразных будет в перерасчете на 1 килограмм от 70 до 90 штук. Для сравнения: калибры тигровых и королевских креветок могут доходить до двух штук на килограмм. Конечно, они намного крупнее атлантических. Так что выбирайте на свой вкус.

Александр ФЕДОТОВ

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl
Важно

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс
Важно

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

Так надо проверять счётчики воды или не надо? Минэкономики разъясняет
Эксклюзив

Так надо проверять счётчики воды или не надо? Минэкономики разъясняет

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:35 20.11.2025
Рига: главные ёлки выбраны
Sfera.lv 1 час назад
Эстония: флагов должно быть много
Sfera.lv 2 часа назад
Польша: в сейме – не квасить
Sfera.lv 6 часов назад
Лиепая: море принесло дрон
Sfera.lv 7 часов назад
Обещали минус 20 процентов, а получили даже не один
Bitnews.lv 16 часов назад
Железнодорожные грузоперевозки в Латвии резко просели
Bitnews.lv 16 часов назад
Сколько снега выпадет в Латвии в ближайшие сутки?
Bitnews.lv 1 день назад
Парад в Риге собрал тысячи зрителей в День Независимости
Bitnews.lv 1 день назад

Наследство неудачное: Швинка обещает улучшить ситуацию с общественным транспортом

Новости Латвии 12:28

Новости Латвии 0 комментариев

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Читать
Загрузка

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Читать

В Индонезии объявлен высший уровень тревоги после извержения вулкана Семеру (ВИДЕО)

Мир 12:13

Мир 0 комментариев

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

Читать

А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить

Выбор редакции 12:06

Выбор редакции 0 комментариев

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Читать

В Лиепае на пляж выбросило беспилотник: власти уже прокомментировали

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

Читать

«Снесите эти российские рельсы»: американский военный эксперт

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

Читать

Молодёжь Риги выбирает автошколу «Мустанг»

PRESS рекомендует 12:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Читать