Робот посудомойка? Уже скоро в обычных домах

The table-to-dishwasher task is the classic nightmare scenario for roboticists:



Long-horizon, highly dexterous, precise, whole-body manipulation combined with delicate, transparent, reflective, and deformable objects.



Внешне Memo похож на персонажа из мультфильма: белый корпус, две руки, «лицо» на дисплее и красная кепка. Но главное не дизайн, а то, что он делает руками. Робот на колёсной базе подъезжает к кухне, различает предметы и аккуратно берёт их пинцетными захватами. Корреспондент, который видел демонстрацию, наблюдал, как Memo готовит эспрессо — заполняет рожок, трамбует кофе, включает машину и приносит напиток заказчику.

Отдельное удивление вызвала сцена с посудой. Робот сумел поднять два стакана одной рукой: один удерживая пальцами, второй — всей ладонью. Это уровень ловкости, который обычно демонстрируют дорогие лабораторные манипуляторы, а не бытовые устройства.

Разработчики говорят, что главный секрет — в способе обучения. Компания нанимает людей, которые выполняют бытовые задачи в специальных перчатках, имитирующих руки Memo. Эти движения записываются и превращаются в данные для модели управления. Такой метод оказывается намного точнее обычного телоуправления и помогает роботу действовать «человечнее».

Эксперты отмечают: надежда на домашних роботов выросла благодаря связке робототехники и больших языковых моделей. Машины наконец умеют не только выполнять заученные команды, но и понимать, что перед ними — чашка, салфетка или кофемашина.

Будет ли Memo работать так же уверенно в реальной квартире без инженеров рядом — вопрос открытый. Но факт остаётся фактом: бытовая робототехника впервые приближается к тому, что десятилетиями обещала фантастика.