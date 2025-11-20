Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 20. Ноября Завтра: Anda, Andina
Доступность

Робот посудомойка? Уже скоро в обычных домах

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 10:23

Наука 0 комментариев

Домашние роботы давно обещали помогать по хозяйству, но чаще всего умели только кататься по полу с датчиками. Теперь появляется что-то совсем другое. Американская компания Sunday Robotics показала Memo — робота, который умеет делать кофе, убирать со стола и даже загружать посудомойку.

Внешне Memo похож на персонажа из мультфильма: белый корпус, две руки, «лицо» на дисплее и красная кепка. Но главное не дизайн, а то, что он делает руками. Робот на колёсной базе подъезжает к кухне, различает предметы и аккуратно берёт их пинцетными захватами. Корреспондент, который видел демонстрацию, наблюдал, как Memo готовит эспрессо — заполняет рожок, трамбует кофе, включает машину и приносит напиток заказчику.

 

Отдельное удивление вызвала сцена с посудой. Робот сумел поднять два стакана одной рукой: один удерживая пальцами, второй — всей ладонью. Это уровень ловкости, который обычно демонстрируют дорогие лабораторные манипуляторы, а не бытовые устройства.

Разработчики говорят, что главный секрет — в способе обучения. Компания нанимает людей, которые выполняют бытовые задачи в специальных перчатках, имитирующих руки Memo. Эти движения записываются и превращаются в данные для модели управления. Такой метод оказывается намного точнее обычного телоуправления и помогает роботу действовать «человечнее».

Эксперты отмечают: надежда на домашних роботов выросла благодаря связке робототехники и больших языковых моделей. Машины наконец умеют не только выполнять заученные команды, но и понимать, что перед ними — чашка, салфетка или кофемашина.

Будет ли Memo работать так же уверенно в реальной квартире без инженеров рядом — вопрос открытый. Но факт остаётся фактом: бытовая робототехника впервые приближается к тому, что десятилетиями обещала фантастика.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Латыши рассказали, за что можно любить Латвию: набралось 107 пунктов
Важно

Латыши рассказали, за что можно любить Латвию: набралось 107 пунктов (1)

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl
Важно

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

Нам нужны не только курьеры: доктор наук об оттоке специалистов из Латвии
Эксклюзив

Нам нужны не только курьеры: доктор наук об оттоке специалистов из Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:35 20.11.2025
Рига: главные ёлки выбраны
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: зато по инфляции мы – в лидерах почти всегда
Sfera.lv 6 часов назад
Польша: в сейме – не квасить
Sfera.lv 6 часов назад
Дания: а вот вам и проигрыш — впервые за 87 лет
Sfera.lv 6 часов назад
Польша: 10 000 для «Горизонта»
Sfera.lv 7 часов назад
Лиепая: море принесло дрон
Sfera.lv 7 часов назад
Обещали минус 20 процентов, а получили даже не один
Bitnews.lv 16 часов назад
Латвия встретит четверг дождём мокрым снегом и гололедицей
Bitnews.lv 16 часов назад

Наследство неудачное: Швинка обещает улучшить ситуацию с общественным транспортом

Новости Латвии 12:28

Новости Латвии 0 комментариев

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Читать
Загрузка

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Читать

В Индонезии объявлен высший уровень тревоги после извержения вулкана Семеру (ВИДЕО)

Мир 12:13

Мир 0 комментариев

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

Читать

А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить

Выбор редакции 12:06

Выбор редакции 0 комментариев

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Читать

В Лиепае на пляж выбросило беспилотник: власти уже прокомментировали

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

Читать

«Снесите эти российские рельсы»: американский военный эксперт

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

Читать

Молодёжь Риги выбирает автошколу «Мустанг»

PRESS рекомендует 12:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Читать