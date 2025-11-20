«Снесите эти российские рельсы»: американский военный эксперт

Он периодически спрашивает латвийских чиновников, почему Латвия не снесла старую железную дорогу вдоль границы.

"Там 40 километров рельсов российской ширины. Если вы ими не пользуетесь, если вы не поставляете товары в Россию, а вы этого не делаете, и если вы не покупаете товары в России, а вы этого не делаете, то зачем вам вообще нужна эта железная дорога? Просто избавьтесь от нее!" - сказал Смит.

Анализ украинской войны привел его к выводам о том, что железная дорога была единственной причиной, по которой Россия смогла сделать то, что она сделала в первые шесть месяцев войны и даже после того, как она отступила и сосредоточилась вокруг Донецка.

"Единственная причина, по которой они могут снабжать свои войска сегодня, - это железные дороги. Именно так Россия ведет войну, используя железные дороги. Если страны Балтии хотят предотвратить вторжение, то сдайте в металлолом свои поезда для российской ширины колеи. Избавьтесь от них", - сказал Смит в интервью ЛЕТА.

По его словам, все пути к востоку от Даугавпилса должны исчезнуть, останутся только те, которые действительно необходимы, например, к западу и югу от Даугавпилса.

Эксперт понимает, что строительство новой европейской колеи займет много времени, но подчеркивает, что такая колея нужна Латвии по многим причинам, не только военным.

"Для интеграции экономик у трех балтийских стран есть гораздо больше возможностей перемещать товары не только с помощью кораблей. Да, морские перевозки по-прежнему остаются самым дешевым способом перемещения товаров. Но железная дорога, безусловно, более необходима в военном отношении", - говорит Смит.

Отвечая на вопрос о различных российских провокациях на Западе, эксперт соглашается, что они направлены на проверку ответных действий НАТО и стран альянса, как коллективных, так и индивидуальных.

Я думаю, это признак того, что России не удается достичь своих целей в Украине, поэтому им нужно что-то еще, о чем можно поговорить со своим народом. Все это в значительной степени связано с местной аудиторией. Какое послание Кремль может направить всей России? Они до сих пор не победили в Украине. Они продолжают говорить, что победят, но они не побеждают. Им нужен новый нарратив", - говорит Смит.

Он видит определенный смысл в попытках России запугать Запад своими беспилотниками, поскольку Украина и Россия сейчас являются двумя крупнейшими в мире экспертами в области беспилотной войны.