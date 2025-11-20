Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Снесите эти российские рельсы»: американский военный эксперт

© LETA 20 ноября, 2025 07:58

Важно

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

Он периодически спрашивает латвийских чиновников, почему Латвия не снесла старую железную дорогу вдоль границы.

"Там 40 километров рельсов российской ширины. Если вы ими не пользуетесь, если вы не поставляете товары в Россию, а вы этого не делаете, и если вы не покупаете товары в России, а вы этого не делаете, то зачем вам вообще нужна эта железная дорога? Просто избавьтесь от нее!" - сказал Смит.

Анализ украинской войны привел его к выводам о том, что железная дорога была единственной причиной, по которой Россия смогла сделать то, что она сделала в первые шесть месяцев войны и даже после того, как она отступила и сосредоточилась вокруг Донецка.

"Единственная причина, по которой они могут снабжать свои войска сегодня, - это железные дороги. Именно так Россия ведет войну, используя железные дороги. Если страны Балтии хотят предотвратить вторжение, то сдайте в металлолом свои поезда для российской ширины колеи. Избавьтесь от них", - сказал Смит в интервью ЛЕТА.

По его словам, все пути к востоку от Даугавпилса должны исчезнуть, останутся только те, которые действительно необходимы, например, к западу и югу от Даугавпилса.

Эксперт понимает, что строительство новой европейской колеи займет много времени, но подчеркивает, что такая колея нужна Латвии по многим причинам, не только военным.

"Для интеграции экономик у трех балтийских стран есть гораздо больше возможностей перемещать товары не только с помощью кораблей. Да, морские перевозки по-прежнему остаются самым дешевым способом перемещения товаров. Но железная дорога, безусловно, более необходима в военном отношении", - говорит Смит.

Отвечая на вопрос о различных российских провокациях на Западе, эксперт соглашается, что они направлены на проверку ответных действий НАТО и стран альянса, как коллективных, так и индивидуальных.

Я думаю, это признак того, что России не удается достичь своих целей в Украине, поэтому им нужно что-то еще, о чем можно поговорить со своим народом. Все это в значительной степени связано с местной аудиторией. Какое послание Кремль может направить всей России? Они до сих пор не победили в Украине. Они продолжают говорить, что победят, но они не побеждают. Им нужен новый нарратив", - говорит Смит.

Он видит определенный смысл в попытках России запугать Запад своими беспилотниками, поскольку Украина и Россия сейчас являются двумя крупнейшими в мире экспертами в области беспилотной войны.

Направления к врачам — уже только электронные: когда и как это будет?
Важно

Направления к врачам — уже только электронные: когда и как это будет?

А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить
Важно

А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить (1)

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс
Важно

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

Трамп: для Роналду я и сам экскурсовод!
Sfera.lv 1 час назад
Лиепая: море принесло дрон
Sfera.lv 3 часа назад
Италия: подозреваемый по делу «Северных потоков» хлопец выдан
Sfera.lv 4 часа назад
Sfera.lv 4 часа назад
США: Келлог уходит?
Sfera.lv 4 часа назад
Маск: вывести мощности ИИ в космос
Sfera.lv 5 часов назад
Обещали минус 20 процентов, а получили даже не один
Bitnews.lv 12 часов назад
На пляже Каросты вынесло дрон. НВС начали проверку
Bitnews.lv 12 часов назад
«Мы сильный народ» заявил Ринкевич у памятника Свободы
Bitnews.lv 1 день назад
Bitnews.lv 1 день назад

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров

Латышские СМИ 08:56

Латышские СМИ 0 комментариев

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

Так надо проверять счётчики воды или не надо? Минэкономики разъясняет

Юридическая консультация 08:54

Юридическая консультация 0 комментариев

Уже пять месяцев действуют новые нормы Кабинета министров ЛР, отменившие обязательную вторичную поверку счетчиков воды в квартирах. Эта норма вызвала немало вопросов у специалистов коммунальной сферы, а также озадачила потребителей... Мы узнавали подробности.

Уже пять месяцев действуют новые нормы Кабинета министров ЛР, отменившие обязательную вторичную поверку счетчиков воды в квартирах. Эта норма вызвала немало вопросов у специалистов коммунальной сферы, а также озадачила потребителей... Мы узнавали подробности.

«Хоть в шалаше. Лучше, чем жить от прилета до прилета»: беженцам обрезана помощь

Выбор редакции 08:43

Выбор редакции 0 комментариев

Война в Украине продолжается, города находятся под регулярными обстрелами и поток беженцев не прекращается - ежедневно в Латвии регистрируются по 20 новых человек, ищущих убежища. В то же время правительство решает в будущем году значительно сократить поддержку беженцев. Что из льгот пойдет под нож, а что останется? Эти вопросы жизненно важны для многих украинцев в Латвии, с которыми нам удалось пообщаться.

Война в Украине продолжается, города находятся под регулярными обстрелами и поток беженцев не прекращается - ежедневно в Латвии регистрируются по 20 новых человек, ищущих убежища. В то же время правительство решает в будущем году значительно сократить поддержку беженцев. Что из льгот пойдет под нож, а что останется? Эти вопросы жизненно важны для многих украинцев в Латвии, с которыми нам удалось пообщаться.

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

Важно 08:36

Важно 0 комментариев

Смертельное столкновение поезда с молодым человеком произошло в среду днём. После трагедии движение поездов в Задвинье было остановлено на несколько часов, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Смертельное столкновение поезда с молодым человеком произошло в среду днём. После трагедии движение поездов в Задвинье было остановлено на несколько часов, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

На пляже Кароста найден выброшенный на берег дрон

Новости Латвии 08:25

Новости Латвии 0 комментариев

В среду на пляже Лиепайской Каросты обнаружили выброшенный на берег объект, похожий на беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили ответственные службы. Государственная полиция прибыла на место и передала информацию Национальным вооружённым силам. Специалисты по уничтожению взрывоопасных предметов направлены для осмотра находки.

В среду на пляже Лиепайской Каросты обнаружили выброшенный на берег объект, похожий на беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили ответственные службы. Государственная полиция прибыла на место и передала информацию Национальным вооружённым силам. Специалисты по уничтожению взрывоопасных предметов направлены для осмотра находки.

Направления к врачам — уже только электронные: когда и как это будет?

Важно 08:19

Важно 0 комментариев

С сегодняшнего дня Латвийский центр цифрового здоровья (ЛЦЦЗ, LDVC) начинает расширять функционал электронных направлений, чтобы в будущем все необходимые направления к врачу можно было оформить на портале электронной системы здравоохранения «eveseliba.gov.lv».

С сегодняшнего дня Латвийский центр цифрового здоровья (ЛЦЦЗ, LDVC) начинает расширять функционал электронных направлений, чтобы в будущем все необходимые направления к врачу можно было оформить на портале электронной системы здравоохранения «eveseliba.gov.lv».

Не знаешь латышский – плати: Сейм готовит ужесточение штрафов в пяти случаях

Важно 08:13

Важно 0 комментариев

Чтобы усилить ответственность за использование и защиту латышского языка как единственного государственного, Юридическая комиссия Сейма в среду, 19 ноября, концептуально поддержала подготовленные депутатами поправки. Они предусматривают значительное повышение административных штрафов за нарушения правил использования государственного языка.

Чтобы усилить ответственность за использование и защиту латышского языка как единственного государственного, Юридическая комиссия Сейма в среду, 19 ноября, концептуально поддержала подготовленные депутатами поправки. Они предусматривают значительное повышение административных штрафов за нарушения правил использования государственного языка.

