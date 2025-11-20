Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Статус русского языка и сворачивание иностранной помощи: FT о деталях мирного плана США

© BBC 20 ноября, 2025 00:37

Важно 0 комментариев

Предложенный Вашингтоном новый мирный план включает, в частности, наделение русского языка официальным статусом в Украине и запрет на размещение иностранных войск — об этом сообщает газета Financial Times.

Статья FT, как и появившиеся ранее публикации о новом плане, основана на информации из анонимных источников и дополняет эти описания плана в других изданиях.

По сведениям FT, помимо уже названных другими изданиями сдачи оставшейся части Донбасса и сокращения украинской армии вдвое, «план Уиткоффа» предполагает:

придание в Украине официального статуса русскому языку
признание православной церкви Московского патриархата
сворачивание американской военной помощи
запрет на размещение иностранных войск
По сумме всех этих описаний «новый мирный план» выглядит пересказом российских требований, о чем сказали журналистам и анонимные собеседники в Киеве.

В статье FT говорится, что «официальные лица в Киеве, ознакомленные с содержанием плана», отметили, что он во многом совпадает с максималистскими требованиями Москвы и потому без существенных поправок неприемлем для Украины.

«Один из них сказал, что если Киев примет план, то это будет равносильно отказу Украины от суверенитета, и сказал, что Россия пытается таким образом использовать администрацию Трампа, которой очень нужно продемонстрировать прогресс в движении к сделке», — пишет газета.

 

Факел против автобуса. Как Рига собирается избегать транспортного коллапса в следующие праздники?

Новости Латвии 20:49

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил разработать более эффективное планирование движения общественного транспорта в праздничные дни. По словам самоуправления, жители должны заранее получать точную информацию о том, как изменятся маршруты и графики. Поводом стали проблемы, возникшие восемнадцатого ноября, когда дополнительные рейсы «Rīgas satiksme» не смогли компенсировать влияние ограничений движения.

Главным рождественским ёлкам Риги 35 лет, а высота — семиэтажный дом!

Всюду жизнь 20:47

Всюду жизнь 0 комментариев

Главным рождественским ёлкам Риги 35 лет, а их высота достигает 21 метра, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

Бутылкой — по голове! Алкаш напал на продавца в Mere (ВИДЕО)

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Вечером 4 ноября в магазине Mere на улице Эйзенштейна, 29 в Межциемсе произошёл инцидент с агрессивным покупателем. Мужчина попытался приобрести алкоголь после 20:00, бросил на кассу пять евро и выкрикнул: «Я рассчитался!». Когда кассир объяснила, что продажа алкоголя после указанного времени запрещена, посетитель ударил её бутылкой.

Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Людей в возрасте от 40 до 60 лет принято относить к так называемому поколению «сэндвич»: они зачастую одновременно заботятся и о своих еще не самостоятельных детях и о стареющих родителях. Конечно, это негативно сказывается и на их карьере, ведь они вынуждены подстраиваться под обстоятельства, ограничивать свои профессиональные амбиции. Но необходимо искать баланс между долгом перед близкими и самореализацией, рассказала психолог Ирина Безменова, пишет rus.lsm.lv.

А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Рига собирается запретить на фейерверки ночью. А как же Новый год?

Всюду жизнь 20:11

Всюду жизнь 0 комментариев

Комитет Рижской думы поддержал новые правила о времени использования пиротехники, сообщило LETA. Документ вводит ночной запрет на фейерверки и сценическую пиротехнику под открытым небом. Летом ограничения будут действовать с 23 до 7 часов, зимой — с 22 до 7 часов. Исключения предусмотрены лишь для публичных мероприятий, согласованных с Ригой, и для новогодней ночи с 0.00 до 1.00.

