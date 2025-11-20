Статус русского языка и сворачивание иностранной помощи: FT о деталях мирного плана США

Статья FT, как и появившиеся ранее публикации о новом плане, основана на информации из анонимных источников и дополняет эти описания плана в других изданиях.

По сведениям FT, помимо уже названных другими изданиями сдачи оставшейся части Донбасса и сокращения украинской армии вдвое, «план Уиткоффа» предполагает:

придание в Украине официального статуса русскому языку

признание православной церкви Московского патриархата

сворачивание американской военной помощи

запрет на размещение иностранных войск

По сумме всех этих описаний «новый мирный план» выглядит пересказом российских требований, о чем сказали журналистам и анонимные собеседники в Киеве.

В статье FT говорится, что «официальные лица в Киеве, ознакомленные с содержанием плана», отметили, что он во многом совпадает с максималистскими требованиями Москвы и потому без существенных поправок неприемлем для Украины.

«Один из них сказал, что если Киев примет план, то это будет равносильно отказу Украины от суверенитета, и сказал, что Россия пытается таким образом использовать администрацию Трампа, которой очень нужно продемонстрировать прогресс в движении к сделке», — пишет газета.