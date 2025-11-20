Снег и лед затрудняют вождение по всей Латвии

Проводится очистка заснеженных участков дорог и посыпка противоскользящими материалами. К работам по содержанию дорог привлечено 113 единиц техники зимнего сервиса.

Сложные условия для движения транспорта наблюдаются на Видземском шоссе от Риги до поворота на Рауну и от поворота на Алуксне до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе от Мурьяни до Стренчи, на Рижской объездной дороге (Саласпилс-Бабите), на Даугавпилсском шоссе от моста Айвиексте до Даугавпилса, на Бауском шоссе, на Елгавском шоссе, а также на участке Лиепайского шоссе от Риги до перекрестка Апшупес и от Циецере до Калвене.

Также на Вентспилсском шоссе от Риги до Кудры, на шоссе Лиепая-Литовская граница (Руцава), на Резекненском шоссе, на шоссе граница России (Гребнева) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) от Гребнева до Рушеницы и от Шпоги до Модуми, а также в Даугавпилсе, объездная дорога и объездная дорога Резекне.

Движение по региональным дорогам затруднено на всей территории Латвии, за исключением районов вокруг Риги, Гулбене, Лимбажи и Валки.

Водителям настоятельно рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок, закладывать дополнительное время на поездку, выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, и соблюдать безопасную дистанцию.

Жителям предлагается сообщать в компанию «Latvijas valsts ceļi» о сложных дорожных условиях или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и состоянием дорог, по бесплатному круглосуточному информационному телефону 80005555, а также на аккаунтах компании в социальных сетях «X» и «Facebook».