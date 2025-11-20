Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Снег и лед затрудняют вождение по всей Латвии

20 ноября, 2025 07:48

Важно 0 комментариев

В четверг утром снег и гололёд во многих местах затрудняют движение на главных и региональных дорогах страны, сообщили в государственном предприятии «Latvijas valsts ceļi».

Проводится очистка заснеженных участков дорог и посыпка противоскользящими материалами. К работам по содержанию дорог привлечено 113 единиц техники зимнего сервиса.

Сложные условия для движения транспорта наблюдаются на Видземском шоссе от Риги до поворота на Рауну и от поворота на Алуксне до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе от Мурьяни до Стренчи, на Рижской объездной дороге (Саласпилс-Бабите), на Даугавпилсском шоссе от моста Айвиексте до Даугавпилса, на Бауском шоссе, на Елгавском шоссе, а также на участке Лиепайского шоссе от Риги до перекрестка Апшупес и от Циецере до Калвене.

Также на Вентспилсском шоссе от Риги до Кудры, на шоссе Лиепая-Литовская граница (Руцава), на Резекненском шоссе, на шоссе граница России (Гребнева) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) от Гребнева до Рушеницы и от Шпоги до Модуми, а также в Даугавпилсе, объездная дорога и объездная дорога Резекне.

Движение по региональным дорогам затруднено на всей территории Латвии, за исключением районов вокруг Риги, Гулбене, Лимбажи и Валки.

Водителям настоятельно рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок, закладывать дополнительное время на поездку, выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, и соблюдать безопасную дистанцию.

Жителям предлагается сообщать в компанию «Latvijas valsts ceļi» о сложных дорожных условиях или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и состоянием дорог, по бесплатному круглосуточному информационному телефону 80005555, а также на аккаунтах компании в социальных сетях «X» и «Facebook».

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров

08:56

Латышские СМИ 0 комментариев

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

Так надо проверять счётчики воды или не надо? Минэкономики разъясняет

08:54

Юридическая консультация 0 комментариев

Уже пять месяцев действуют новые нормы Кабинета министров ЛР, отменившие обязательную вторичную поверку счетчиков воды в квартирах. Эта норма вызвала немало вопросов у специалистов коммунальной сферы, а также озадачила потребителей... Мы узнавали подробности.

«Хоть в шалаше. Лучше, чем жить от прилета до прилета»: беженцам обрезана помощь

08:43

Выбор редакции 0 комментариев

Война в Украине продолжается, города находятся под регулярными обстрелами и поток беженцев не прекращается - ежедневно в Латвии регистрируются по 20 новых человек, ищущих убежища. В то же время правительство решает в будущем году значительно сократить поддержку беженцев. Что из льгот пойдет под нож, а что останется? Эти вопросы жизненно важны для многих украинцев в Латвии, с которыми нам удалось пообщаться.

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

08:36

Важно 0 комментариев

Смертельное столкновение поезда с молодым человеком произошло в среду днём. После трагедии движение поездов в Задвинье было остановлено на несколько часов, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

На пляже Кароста найден выброшенный на берег дрон

08:25

Новости Латвии 0 комментариев

В среду на пляже Лиепайской Каросты обнаружили выброшенный на берег объект, похожий на беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили ответственные службы. Государственная полиция прибыла на место и передала информацию Национальным вооружённым силам. Специалисты по уничтожению взрывоопасных предметов направлены для осмотра находки.

Направления к врачам — уже только электронные: когда и как это будет?

08:19

Важно 0 комментариев

С сегодняшнего дня Латвийский центр цифрового здоровья (ЛЦЦЗ, LDVC) начинает расширять функционал электронных направлений, чтобы в будущем все необходимые направления к врачу можно было оформить на портале электронной системы здравоохранения «eveseliba.gov.lv».

Не знаешь латышский – плати: Сейм готовит ужесточение штрафов в пяти случаях

08:13

Важно 0 комментариев

Чтобы усилить ответственность за использование и защиту латышского языка как единственного государственного, Юридическая комиссия Сейма в среду, 19 ноября, концептуально поддержала подготовленные депутатами поправки. Они предусматривают значительное повышение административных штрафов за нарушения правил использования государственного языка.

