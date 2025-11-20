Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Так надо проверять счётчики воды или не надо? Минэкономики разъясняет

«Вести» 20 ноября, 2025 08:54

Уже пять месяцев действуют новые нормы Кабинета министров ЛР, отменившие обязательную вторичную поверку счетчиков воды в квартирах. Эта норма вызвала немало вопросов у специалистов коммунальной сферы, а также озадачила потребителей... Мы узнавали подробности.

Отмена регулярной проверки (верификации) счетчиков-водомеров - однозначно мера популярная. Во-первых, не надо платить порядка 30 евро за два счетчика раз в четыре года, а у кого в квартире четыре, то в два раза больше. Во-вторых, одной заботой меньше: не надо думать, чтобы не пропустить этот важный срок, а то запишут всю воду дома на вашу квартиру. В-третьих, не надо чужих людей пускать в квартиру – а то нынче мошенников полно.

Менее оптимистично настроенные потребители недоверчиво отнеслись к нововведению, ожидая подвоха. Дескать, погодите, скоро нас всех заставят оплачивать удаленное считывание показаний счетчиков – 200 евро за установку, например, и каждый месяц по 5 евро. Уже, небось, и родственные фирмочки создают под установку и обслуживание новых технологий...

Будут проблемы?

Вместе с тем в самой коммунальной отрасли неоднозначно оценивают это решение правительства.
Управляющие компании, с одной стороны, рады, что жильцы сэкономят деньги на поверке счетчиков. Подсчитано, что общая экономия составит около 2 млн. евро в год.

С другой стороны, домоуправления беспокоятся, что такая бесконтрольность приведет к тому, что жильцы перестанут подавать показания счетчиков в домоуправление, хотя это никто не отменял, - и налаженная годами система развалится.

Обязательно найдутся люди, которые воспользуются ситуацией. Мол, раз работу счетчиков больше не проверяют раз в четыре года, то можно сдавать заниженные показания расхода воды – не 4 кубометра, например, а 1. Тем более что потери воды в виде разницы между показаниями общедомового и суммой квартирных счетчиков все равно будут распределять между квартирами...

Но, по большому счету, управляющие настроены оптимистично. Общинам владельцев квартир все равно надо будет принять решение о введении единой системы учета потребления воды в доме, и тогда управляющие предложат клиентам современные решения учета ее расхода. А потери воды не исчезнут, пока в доме не внедрят единую систему, которая точно и одновременно для всех квартир учитывает потребление.

Говорят, что это может быть дорого. Но управляющие рассуждают, что ежемесячно плата за «лишнюю» воду распределяется между квартирами: это может быть по 2-7 евро на квартиру плюс к счету. Установка же новой системы учета расхода воды избавит потребителей от необходимости платить за эти потери...

Поспешное решение

Так считает часть предпринимателей, занимающихся собственно приборами и соответственно их поверкой. Норма была принята в июне - накануне прошедших выборов в местные самоуправления. А через год - выборы в Сейм.

Да, отмена верификации в какой-то момент позволит собственникам квартир что-то сэкономить. Но в долгосрочной перспективе это все равно может вылиться в серьезные финансовые проблемы: пока неизвестно, насколько дорого обойдется внедрение прогрессивных общедомовых систем учета и как сложно это будет сделать.

Тем более что непонятно, почему квартирные счетчики можно не проверять, а домовые, которые обслуживают поставщики услуг водопровода, все равно проверять надо.

Так, для предприятия водоснабжения RIgas Udens, например, поправки к закону ничего не изменили. Компания снабжает водой весь дом и ведет учет по всему дому, а внутреннее распределение — это уже договоренность между владельцами и управляющими.

На предприятии тоже считают, что поверка квартирных счетчиков нужна хотя бы для предотвращения технических повреждений. Опыт учета накоплен годами, и отказываться от него было бы неразумно...

Так надо было

Напомним, что при составлении проекта поправок к закону учтено было заключение Центра защиты прав потребителей (PTAC), который проверял часть водомеров и пришел к заключению, что большой процент приборов показывает неточные данные. А все пять лабораторий, имеющих право проводить поверку этих счетчиков, допустили очень высокий процент брака.

То есть счетчики возвращаются в квартиры с сертификатом годности на четыре года, а на самом деле их и не проверяли как следует.

И тогда в доме неизбежны расхождения показаний между квартирными счетчиками и общедомовым, а соответственно - образуются потери воды. Нормативные акты требуют от домоуправления выяснить причину потерь. Сначала обследуется дом: нет ли где утечки воды, а затем проверяется, все ли показатели поданы верно и все ли счетчики верифицированы. А приборы, получается, ненадежные.

В свою очередь, представители отрасли считают, что в исследовании PTAC допущены грубые ошибки, поэтому и выводы центра, и новые поправки могут быть оспорены участниками отрасли в суде...

А что, так можно?

Что означает отмена поверки счетчиков на практике? Действительно не надо вызывать мастера, чтобы тот забирал ваш счетчик и ставил свой? Люди не верят, что можно просто так игнорировать сроки поверки. А даже если не надо менять, то необходимо ли сообщать управляющему, что закончился прошлый срок поверки водомеров?

Эти вопросы после принятия революционного закона об отмене верификации счетчиков воды возникают у добросовестных владельцев и арендаторов квартир, их то и дело задают читатели. Ведь 20 лет этот порядок строго соблюдался потребителями и во многих случаях контролировался управляющими домами...
Что означает на практике отмена верификации?

Мы попросили Министерство экономики ЛР и ООО RIgas namu pArvaldnieks (RNP) разъяснить эту норму.

Минэкономики сообщает:

- Принятые поправки предусматривают, что жильцы продолжат использовать непроверенные счетчики учета расхода воды до 1 января 2027 года. Тогда товарищество собственников квартир должно будет решить, как оплачивать потребленную воду, - например, используя счетчики с функцией дистанционного считывания показаний.

А специалиста следует вызывать только в случаях, если будут обнаружены неисправности в работе установленного счетчика. Сообщать о ранее установленной дате поверки управляющей компании нет необходимости: можно продолжать использовать непроверенные счетчики расхода воды...

Пока счетчики исправны, их больше не нужно менять или проверять — их можно спокойно использовать, - подтвердили в столичном домоуправлении.

- Если владелец квартиры заметит поломку счетчика - например, не вращаются стрелки, то счетчик необходимо заменить и, как и прежде, предоставить управляющей компании новый акт поверки, - уточнила представитель RNP Инита КАБАНОВА.

Может случиться, что сам владелец квартиры не заметит поломку счетчика, но управляющая компания увидит проблемы с общим водопотреблением дома. В этом случае управляющий сообщит всем квартирам в доме о предстоящей проверке и попросит предоставить доступ в квартиру. Если проверка выявит поломку прибора в какой-либо квартире, владелец будет обязан его заменить.

Проверка не происходит спонтанно. Заранее все владельцы квартир получают официальное извещение от управляющей компании, а сотрудники RNP, например, при входе в квартиру предъявляют служебное удостоверение, также они будут в служебной форме.

(!) В то же время RNP призывает жителей быть бдительными. В городе активно действуют мошенники, которые звонят и говорят, что проведут проверку счетчиков по указанию RNP. Они требуют с людей оплату наличными.

– Надо знать, что RIgas namu pArvaldnieks не поручает подобные задания ни одной компании. А если работа организована RNP, то оплачивать ее наличными не нужно — все платежи добавляются к ежемесячному счету за квартиру, - разъясняет представитель предприятия.

Поэтому предприятие призывает жителей не пускать мошенников в свои квартиры. Если нет уверенности, исходит звонок от RNP или от мошенников, жителям предлагают позвонить на информационную линию 8900 и спросить, был ли направлен кто-то с проверкой от RNP. Аналогично действовать нужно и жильцам домов, которые обслуживают другие управляющие компании...

Оксана ПЕТРЕНКО

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

Война в Украине продолжается, города находятся под регулярными обстрелами и поток беженцев не прекращается - ежедневно в Латвии регистрируются по 20 новых человек, ищущих убежища. В то же время правительство решает в будущем году значительно сократить поддержку беженцев. Что из льгот пойдет под нож, а что останется? Эти вопросы жизненно важны для многих украинцев в Латвии, с которыми нам удалось пообщаться.

Смертельное столкновение поезда с молодым человеком произошло в среду днём. После трагедии движение поездов в Задвинье было остановлено на несколько часов, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

В среду на пляже Лиепайской Каросты обнаружили выброшенный на берег объект, похожий на беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили ответственные службы. Государственная полиция прибыла на место и передала информацию Национальным вооружённым силам. Специалисты по уничтожению взрывоопасных предметов направлены для осмотра находки.

С сегодняшнего дня Латвийский центр цифрового здоровья (ЛЦЦЗ, LDVC) начинает расширять функционал электронных направлений, чтобы в будущем все необходимые направления к врачу можно было оформить на портале электронной системы здравоохранения «eveseliba.gov.lv».

Чтобы усилить ответственность за использование и защиту латышского языка как единственного государственного, Юридическая комиссия Сейма в среду, 19 ноября, концептуально поддержала подготовленные депутатами поправки. Они предусматривают значительное повышение административных штрафов за нарушения правил использования государственного языка.

