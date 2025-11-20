Так надо проверять счётчики воды или не надо? Минэкономики разъясняет

Отмена регулярной проверки (верификации) счетчиков-водомеров - однозначно мера популярная. Во-первых, не надо платить порядка 30 евро за два счетчика раз в четыре года, а у кого в квартире четыре, то в два раза больше. Во-вторых, одной заботой меньше: не надо думать, чтобы не пропустить этот важный срок, а то запишут всю воду дома на вашу квартиру. В-третьих, не надо чужих людей пускать в квартиру – а то нынче мошенников полно.

Менее оптимистично настроенные потребители недоверчиво отнеслись к нововведению, ожидая подвоха. Дескать, погодите, скоро нас всех заставят оплачивать удаленное считывание показаний счетчиков – 200 евро за установку, например, и каждый месяц по 5 евро. Уже, небось, и родственные фирмочки создают под установку и обслуживание новых технологий...

Будут проблемы?

Вместе с тем в самой коммунальной отрасли неоднозначно оценивают это решение правительства.

Управляющие компании, с одной стороны, рады, что жильцы сэкономят деньги на поверке счетчиков. Подсчитано, что общая экономия составит около 2 млн. евро в год.

С другой стороны, домоуправления беспокоятся, что такая бесконтрольность приведет к тому, что жильцы перестанут подавать показания счетчиков в домоуправление, хотя это никто не отменял, - и налаженная годами система развалится.

Обязательно найдутся люди, которые воспользуются ситуацией. Мол, раз работу счетчиков больше не проверяют раз в четыре года, то можно сдавать заниженные показания расхода воды – не 4 кубометра, например, а 1. Тем более что потери воды в виде разницы между показаниями общедомового и суммой квартирных счетчиков все равно будут распределять между квартирами...

Но, по большому счету, управляющие настроены оптимистично. Общинам владельцев квартир все равно надо будет принять решение о введении единой системы учета потребления воды в доме, и тогда управляющие предложат клиентам современные решения учета ее расхода. А потери воды не исчезнут, пока в доме не внедрят единую систему, которая точно и одновременно для всех квартир учитывает потребление.

Говорят, что это может быть дорого. Но управляющие рассуждают, что ежемесячно плата за «лишнюю» воду распределяется между квартирами: это может быть по 2-7 евро на квартиру плюс к счету. Установка же новой системы учета расхода воды избавит потребителей от необходимости платить за эти потери...

Поспешное решение

Так считает часть предпринимателей, занимающихся собственно приборами и соответственно их поверкой. Норма была принята в июне - накануне прошедших выборов в местные самоуправления. А через год - выборы в Сейм.

Да, отмена верификации в какой-то момент позволит собственникам квартир что-то сэкономить. Но в долгосрочной перспективе это все равно может вылиться в серьезные финансовые проблемы: пока неизвестно, насколько дорого обойдется внедрение прогрессивных общедомовых систем учета и как сложно это будет сделать.

Тем более что непонятно, почему квартирные счетчики можно не проверять, а домовые, которые обслуживают поставщики услуг водопровода, все равно проверять надо.

Так, для предприятия водоснабжения RIgas Udens, например, поправки к закону ничего не изменили. Компания снабжает водой весь дом и ведет учет по всему дому, а внутреннее распределение — это уже договоренность между владельцами и управляющими.

На предприятии тоже считают, что поверка квартирных счетчиков нужна хотя бы для предотвращения технических повреждений. Опыт учета накоплен годами, и отказываться от него было бы неразумно...

Так надо было

Напомним, что при составлении проекта поправок к закону учтено было заключение Центра защиты прав потребителей (PTAC), который проверял часть водомеров и пришел к заключению, что большой процент приборов показывает неточные данные. А все пять лабораторий, имеющих право проводить поверку этих счетчиков, допустили очень высокий процент брака.

То есть счетчики возвращаются в квартиры с сертификатом годности на четыре года, а на самом деле их и не проверяли как следует.

И тогда в доме неизбежны расхождения показаний между квартирными счетчиками и общедомовым, а соответственно - образуются потери воды. Нормативные акты требуют от домоуправления выяснить причину потерь. Сначала обследуется дом: нет ли где утечки воды, а затем проверяется, все ли показатели поданы верно и все ли счетчики верифицированы. А приборы, получается, ненадежные.

В свою очередь, представители отрасли считают, что в исследовании PTAC допущены грубые ошибки, поэтому и выводы центра, и новые поправки могут быть оспорены участниками отрасли в суде...

А что, так можно?

Что означает отмена поверки счетчиков на практике? Действительно не надо вызывать мастера, чтобы тот забирал ваш счетчик и ставил свой? Люди не верят, что можно просто так игнорировать сроки поверки. А даже если не надо менять, то необходимо ли сообщать управляющему, что закончился прошлый срок поверки водомеров?

Эти вопросы после принятия революционного закона об отмене верификации счетчиков воды возникают у добросовестных владельцев и арендаторов квартир, их то и дело задают читатели. Ведь 20 лет этот порядок строго соблюдался потребителями и во многих случаях контролировался управляющими домами...

Что означает на практике отмена верификации?

Мы попросили Министерство экономики ЛР и ООО RIgas namu pArvaldnieks (RNP) разъяснить эту норму.

Минэкономики сообщает:

- Принятые поправки предусматривают, что жильцы продолжат использовать непроверенные счетчики учета расхода воды до 1 января 2027 года. Тогда товарищество собственников квартир должно будет решить, как оплачивать потребленную воду, - например, используя счетчики с функцией дистанционного считывания показаний.

А специалиста следует вызывать только в случаях, если будут обнаружены неисправности в работе установленного счетчика. Сообщать о ранее установленной дате поверки управляющей компании нет необходимости: можно продолжать использовать непроверенные счетчики расхода воды...

Пока счетчики исправны, их больше не нужно менять или проверять — их можно спокойно использовать, - подтвердили в столичном домоуправлении.

- Если владелец квартиры заметит поломку счетчика - например, не вращаются стрелки, то счетчик необходимо заменить и, как и прежде, предоставить управляющей компании новый акт поверки, - уточнила представитель RNP Инита КАБАНОВА.

Может случиться, что сам владелец квартиры не заметит поломку счетчика, но управляющая компания увидит проблемы с общим водопотреблением дома. В этом случае управляющий сообщит всем квартирам в доме о предстоящей проверке и попросит предоставить доступ в квартиру. Если проверка выявит поломку прибора в какой-либо квартире, владелец будет обязан его заменить.

Проверка не происходит спонтанно. Заранее все владельцы квартир получают официальное извещение от управляющей компании, а сотрудники RNP, например, при входе в квартиру предъявляют служебное удостоверение, также они будут в служебной форме.

(!) В то же время RNP призывает жителей быть бдительными. В городе активно действуют мошенники, которые звонят и говорят, что проведут проверку счетчиков по указанию RNP. Они требуют с людей оплату наличными.

– Надо знать, что RIgas namu pArvaldnieks не поручает подобные задания ни одной компании. А если работа организована RNP, то оплачивать ее наличными не нужно — все платежи добавляются к ежемесячному счету за квартиру, - разъясняет представитель предприятия.

Поэтому предприятие призывает жителей не пускать мошенников в свои квартиры. Если нет уверенности, исходит звонок от RNP или от мошенников, жителям предлагают позвонить на информационную линию 8900 и спросить, был ли направлен кто-то с проверкой от RNP. Аналогично действовать нужно и жильцам домов, которые обслуживают другие управляющие компании...

Оксана ПЕТРЕНКО