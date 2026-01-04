Президент Банка Латвии нашёл в стране «историю успеха»; где?

Если много лет до этого кредитование было довольно слабым и плелось в хвосте у экономики, то с весны 2024 года, а особенно в прошедшем году, мы видим, что темпы роста кредитования очень быстрые, сказал Казакс.

Он отметил, что кредитование среди предприятий растёт на 15% из года в год. Объём кредитов домашних хозяйств, который во многом связан с кредитованием недвижимости, в частности, жилья, рос примерно на 10% из года в год.

"Так что кредитование наконец-то тянет экономику вперёд и является движителем роста. Самое лучшее, что можно подчеркнуть: наиболее быстро растущий сегмент в этом году - долгосрочные инвестиции предприятий сроком свыше пяти лет, что формирует рост в будущем. Так что это хорошая история для этого года", - подвёл итог президент госбанка.

Почему это произошло? Казакс объясняет, что причин несколько: "Инфляция побеждена, процентные ставки в Европе в долгосрочной перспективе додавлены вниз до вполне разумного уровня - 2%. Мы видим, что и настрой в экономике постепенно начинает улучшаться и в Европе, и в Латвии". Начинают давать результаты и труды предыдущих лет.

По мнению Казакса, ещё одна история успеха в прошедшем году - перефинансирование ипотечных кредитов, облегчение процесса рефинансирования и осознание населения, что своим кредитом можно попытаться торговать и получить лучшую цену от банков.

Это означает очень резкий подъём по кредитам на жильё, а добавочная ставка, которая взимается сверх EURIBOR, за последние четыре года сократилась с 2,5% до 1,5%.

"Это преимущество на один процентный пункт даёт возможность купить квартиру на 16 кв.м больше, если это стандартный советский жилой дом, а в новых проектах - примерно на 6 кв.м больше. Однако, чтобы процесс мощнее двигался вперёд, необходим не только рост кредитования со стороны покупки жилья, но и гораздо большая активность со стороны строительства этого жилья", - делает вывод Казакс.