Президент Банка Латвии нашёл в стране «историю успеха»; где?

TV24 4 января, 2026 12:10

0 комментариев

"То, что процентные ставки по кредитам стабильны при 2%, означает известную устойчивость и ощущение определённости для тех, кто берёт кредиты. Говоря о кредитовании как таковом, я бы сказал, что это одна из историй успеха Латвии, которая началась ещё в 2024 году, когда мы видели, что точка перелома в динамике кредитования осталась позади", - такое мнение на телеканале TV24 в программе Dienas personība высказал президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Если много лет до этого кредитование было довольно слабым и плелось в хвосте у экономики, то с весны 2024 года, а особенно в прошедшем году, мы видим, что темпы роста кредитования очень быстрые, сказал Казакс.

Он отметил, что кредитование среди предприятий растёт на 15% из года в год. Объём кредитов домашних хозяйств, который во многом связан с кредитованием недвижимости, в частности, жилья, рос примерно на 10% из года в год.

"Так что кредитование наконец-то тянет экономику вперёд и является движителем роста. Самое лучшее, что можно подчеркнуть: наиболее быстро растущий сегмент в этом году - долгосрочные инвестиции предприятий сроком свыше пяти лет, что формирует рост в будущем. Так что это хорошая история для этого года", - подвёл итог президент госбанка.

Почему это произошло? Казакс объясняет, что причин несколько: "Инфляция побеждена, процентные ставки в Европе в долгосрочной перспективе додавлены вниз до вполне разумного уровня - 2%. Мы видим, что и настрой в экономике постепенно начинает улучшаться и в Европе, и в Латвии". Начинают давать результаты и труды предыдущих лет.

По мнению Казакса, ещё одна история успеха в прошедшем году - перефинансирование ипотечных кредитов, облегчение процесса рефинансирования и осознание населения, что своим кредитом можно попытаться торговать и получить лучшую цену от банков.

Это означает очень резкий подъём по кредитам на жильё, а добавочная ставка, которая взимается сверх EURIBOR, за последние четыре года сократилась с 2,5% до 1,5%.

"Это преимущество на один процентный пункт даёт возможность купить квартиру на 16 кв.м больше, если это стандартный советский жилой дом, а в новых проектах - примерно на 6 кв.м больше. Однако, чтобы процесс мощнее двигался вперёд, необходим не только рост кредитования со стороны покупки жилья, но и гораздо большая активность со стороны строительства этого жилья", - делает вывод Казакс.

Главные новости

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ
Важно

А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже
Важно

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной
Важно

«Никто со стороны нас не защитит»: эксперт — о том, откуда Латвия получит помощь при вторжении

Важно 16:52

0 комментариев

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

Читать
В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты

Важно 16:45

0 комментариев

Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesspiegel.

Читать

А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже

Важно 16:19

0 комментариев

Помощник евродепутата Вилиса Криштопанса опубликовал в соцсетях пост, в котором он высказал своё отношение к комментарию Байбы Браже по поводу событий в Венесуэле. 

Читать

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

Важно 15:32

0 комментариев

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

Читать

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ

Важно 15:16

0 комментариев

Уже завтра, то есть в понедельник, 5 января, жильцы дома на ул. Баускас, пострадавшего при взрыве газа, могут подавать заявления на съём временных квартир, сообщает Рижская дума.

Читать

Скончалась писательница Нора Икстена

История и культура 13:53

0 комментариев

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

Читать

Юревицс: этот год может пройти под знаком популизма; один из приоритетов — госязык

Мнения 13:34

0 комментариев

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

Читать