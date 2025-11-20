Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Микросенсор контролирует уровень сахара без боли и неудобств

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 09:19

Наука 0 комментариев

Европейки устали колоть пальцы  и переходят на «умные сенсоры», которые сами следят за уровнем сахара. Это не фантастика, а реальное устройство размером с монетку: его клеят на кожу, и оно почти не чувствуется.

Речь о системах непрерывного мониторинга глюкозы — CGM. Их уже используют миллионы людей в ЕС, и продажи растут быстрее, чем любого другого мегагаджета последних лет. Abbott, Dexcom и несколько стартапов соревнуются, кто сделает датчик тоньше и незаметнее.

Как это работает: микроигла толщиной с волос попадает под кожу и считывает уровень сахара каждые несколько минут. Боли нет — по ощущениям это как лёгкая домашняя микропроцедура, которую многие женщины давно освоили. Сенсор передаёт данные на смартфон, строит графики и предупреждает, если сахар уходит слишком далеко от нормы.

Впервые такие устройства использовали только люди с диабетом. Но тренд меняется: всё больше здоровых людей ставят сенсоры «на всякий случай», чтобы видеть, как на них влияет стресс, еда или спорт. В соцсетях растёт мода на «био-трекеры», а врачи говорят, что ранний контроль помогает заметить проблемы ещё до анализов.

Новая волна — «импланты без смены»: маленькие сенсоры, которые живут под кожей до полугода. Их уже тестируют в клиниках ЕС. По сути, это первый шаг к постоянному метаболическому мониторингу — без уколов, батареек и ежедневной рутины.

Учёные уверяют: такие устройства не лечат, но помогают лучше понимать своё тело. Особенно людям после 40: сахар может оставаться в норме, но реагировать на еду совсем иначе.

Ирония ситуации в том, что самые технологичные «импланты будущего» выросли из той же технологии, что и домашние микроиглы в косметике. Просто теперь вместо гиалуронки — данные о здоровье.

Похоже, эпоха «просто сдать кровь раз в год» уходит. Будущее — это маленький сенсор, который тихо делает свою работу 24/7.

Главные новости

Нам нужны не только курьеры: доктор наук об оттоке специалистов из Латвии
Эксклюзив

Нам нужны не только курьеры: доктор наук об оттоке специалистов из Латвии

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс
Важно

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

Латыши рассказали, за что можно любить Латвию: набралось 107 пунктов
Важно

Латыши рассказали, за что можно любить Латвию: набралось 107 пунктов (1)

Обновлено: 13:35 20.11.2025
Рига: главные ёлки выбраны
Sfera.lv 1 час назад
Польша: в сейме – не квасить
Sfera.lv 6 часов назад
Лиепая: море принесло дрон
Sfera.lv 7 часов назад
Обещали минус 20 процентов, а получили даже не один
Bitnews.lv 16 часов назад
На пляже Каросты вынесло дрон. НВС начали проверку
Bitnews.lv 16 часов назад
Сколько снега выпадет в Латвии в ближайшие сутки?
Bitnews.lv 1 день назад
Экспресс Тарту-Рига могут запустить уже в декабре
Bitnews.lv 1 день назад
«Мы очнулись на краю обрыва» — Миериня о цене свободы
Bitnews.lv 1 день назад

Наследство неудачное: Швинка обещает улучшить ситуацию с общественным транспортом

Новости Латвии 12:28

Новости Латвии 0 комментариев

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Индонезии объявлен высший уровень тревоги после извержения вулкана Семеру (ВИДЕО)

Мир 12:13

Мир 0 комментариев

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить

Выбор редакции 12:06

Выбор редакции 0 комментариев

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

В Лиепае на пляж выбросило беспилотник: власти уже прокомментировали

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

«Снесите эти российские рельсы»: американский военный эксперт

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

Молодёжь Риги выбирает автошколу «Мустанг»

PRESS рекомендует 12:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

