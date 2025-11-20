Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Немного пожил в Москве»: россиянин — о новом московском быте

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 10:33

Мир 0 комментариев

Немного пожил в Москве. Потестировал жизнь в новых районах в ЗАМКАдье (то есть те, которые находится за пределами Кольцевой дороги бывшей когда-то границей Москвы), делится своими наблюдениями в Фейсбуке мужчина по имени Армен Халатян.

-Бросается в глаза, что районы уже изначально строят под разные категории потребителей. Например Прокшино в котором жил сначала - отличается и по внешнему виду домов и по набору продуктовых магазинов (на вершине пирамиды Азбука Вкуса - её там не было, она в основном в центре, а вот Вкуссвил уже был, дальше Перекресток), много уютных пекарен, всяких кофеен и конечно Чайхана.

Сам район между рекой и лесом, до метро очень красивый променад - деревянный мост, плитка, всего 10 минут пути.

А район Тропарево Парк - от того же застройщика, это просто втиснутые между дорогой и кусочком технического леса несколько "человейников" с магазинами "для бедных": Пятерочка и Магнит. Правда было хорошее грузинское кафе от владельца - армянина ). И сразу бросается в глаза континент попроще.

Внешняя и внутренняя отделка домов тоже "грустная", как насмешка над жильцами - а нечего было жадничать - яркие цвета мы приберегли для более богатых.

Дальше сюда подтянутся более "простые" детский сад и школа, и здравствуй гетто!

Зачем так делать непонятно. Тенденция на разделение, концентрацию своих к своим она в любом случае будет, наоборот надо по возможности смешивать классы и слои, иначе город из общего понятного пространства превратится в полосу препятствий - и если вы зашли не в тот район, вам не поздоровится.

Прогулялся еще до одного квартала "Испанский квартал" - там дома помалоэтажнее, есть даже дома стилизованные под сталинки, но расстояние между домами внутри дворов грусть... напоминает рижские доходные дома начала XX века вплотную стоящие рядами друг к другу.

Названия та еще песня... Испанский квартал, Скандинавия, торговый центр - VEGAS, все звучит, как извинение - что же настоящая Испания теперь закрыты - но можем предложить импортозамещение без моря и солнца, зато на метро недалеко. Какое уж тут экзистенциальное противостояние с Западом?... на уровне названий, смыслов полная капитуляция и "низкопоклонство". Понятно, что квартал "Солнечный Магадан" и "Воркута" будут хуже продаваться. Но надо пытаться ) что-то изобретать...

Уровень развития метро, всякой автоматизации, умных весов отличающих помидоры от огурцов, касс самообслуживания (заходишь в магазин, там уже и продавца редко обнаружишь) конечно зашкаливает. Можно в принципе не выходить из дома, и даже если выходишь почти ни с кем не общаться. По улицам ездят роботы доставщики. Везде рейтинги, отзывы, кэшбеки, баллы...

Москва - однозначно город будущего. Будущего удобного, а вот насколько человечного - вопрос.

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс
Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

Латыши рассказали, за что можно любить Латвию: набралось 107 пунктов
Латыши рассказали, за что можно любить Латвию: набралось 107 пунктов (1)

Так надо проверять счётчики воды или не надо? Минэкономики разъясняет
Так надо проверять счётчики воды или не надо? Минэкономики разъясняет

Наследство неудачное: Швинка обещает улучшить ситуацию с общественным транспортом

Новости Латвии 12:28

Новости Латвии 0 комментариев

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Загрузка

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Индонезии объявлен высший уровень тревоги после извержения вулкана Семеру (ВИДЕО)

Мир 12:13

Мир 0 комментариев

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить

Выбор редакции 12:06

Выбор редакции 0 комментариев

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

В Лиепае на пляж выбросило беспилотник: власти уже прокомментировали

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

«Снесите эти российские рельсы»: американский военный эксперт

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

Молодёжь Риги выбирает автошколу «Мустанг»

PRESS рекомендует 12:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

