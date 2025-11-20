«Немного пожил в Москве»: россиянин — о новом московском быте

-Бросается в глаза, что районы уже изначально строят под разные категории потребителей. Например Прокшино в котором жил сначала - отличается и по внешнему виду домов и по набору продуктовых магазинов (на вершине пирамиды Азбука Вкуса - её там не было, она в основном в центре, а вот Вкуссвил уже был, дальше Перекресток), много уютных пекарен, всяких кофеен и конечно Чайхана.

Сам район между рекой и лесом, до метро очень красивый променад - деревянный мост, плитка, всего 10 минут пути.

А район Тропарево Парк - от того же застройщика, это просто втиснутые между дорогой и кусочком технического леса несколько "человейников" с магазинами "для бедных": Пятерочка и Магнит. Правда было хорошее грузинское кафе от владельца - армянина ). И сразу бросается в глаза континент попроще.

Внешняя и внутренняя отделка домов тоже "грустная", как насмешка над жильцами - а нечего было жадничать - яркие цвета мы приберегли для более богатых.

Дальше сюда подтянутся более "простые" детский сад и школа, и здравствуй гетто!

Зачем так делать непонятно. Тенденция на разделение, концентрацию своих к своим она в любом случае будет, наоборот надо по возможности смешивать классы и слои, иначе город из общего понятного пространства превратится в полосу препятствий - и если вы зашли не в тот район, вам не поздоровится.

Прогулялся еще до одного квартала "Испанский квартал" - там дома помалоэтажнее, есть даже дома стилизованные под сталинки, но расстояние между домами внутри дворов грусть... напоминает рижские доходные дома начала XX века вплотную стоящие рядами друг к другу.

Названия та еще песня... Испанский квартал, Скандинавия, торговый центр - VEGAS, все звучит, как извинение - что же настоящая Испания теперь закрыты - но можем предложить импортозамещение без моря и солнца, зато на метро недалеко. Какое уж тут экзистенциальное противостояние с Западом?... на уровне названий, смыслов полная капитуляция и "низкопоклонство". Понятно, что квартал "Солнечный Магадан" и "Воркута" будут хуже продаваться. Но надо пытаться ) что-то изобретать...

Уровень развития метро, всякой автоматизации, умных весов отличающих помидоры от огурцов, касс самообслуживания (заходишь в магазин, там уже и продавца редко обнаружишь) конечно зашкаливает. Можно в принципе не выходить из дома, и даже если выходишь почти ни с кем не общаться. По улицам ездят роботы доставщики. Везде рейтинги, отзывы, кэшбеки, баллы...

Москва - однозначно город будущего. Будущего удобного, а вот насколько человечного - вопрос.