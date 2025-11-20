Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Индонезии объявлен высший уровень тревоги после извержения вулкана Семеру (ВИДЕО)

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 12:13

Мир 0 комментариев

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

Семеру высотой 3676 метров — самая высокая гора острова Ява и один из примерно 130 активных вулканов Индонезии. Страна находится на «Огненном кольце» — зоне, где вулканическая активность является частью повседневности. Но даже по местным меркам нынешнее извержение выглядит серьёзным: предыдущий сильный выброс фиксировался в конце 2022 года и сопровождался разрушениями и жертвами.

Властям пришлось выпустить предупреждение и для авиации. Пепловые облака отслеживаются системами безопасности полётов: в регионе возможны изменения маршрутов, задержки рейсов или ограничения на работу аэропортов. Пока официальных сообщений о закрытии воздушного пространства нет, но службы гражданской авиации находятся в повышенной готовности.

Затрагивает ли это Бали?
На данный момент данных о прямом воздействии на Бали нет. Пепловых выпадений на острове не зафиксировано, аэропорт Нгурах-Рай работает в обычном режиме. Однако власти и авиакомпании предупреждают: при изменении ветра ситуация может развиваться быстро, поэтому туристам и путешественникам рекомендуется:

следить за обновлениями служб вулканического мониторинга;
проверять статус рейсов накануне вылета;
учитывать возможные задержки или корректировки маршрутов;
не планировать поездки между островами без необходимости.

История региона показывает, что даже отдалённые извержения могут влиять на транспорт. Пример — гора Агунг: её активность в 2017–2019 годах привела к массовым отменам рейсов, закрытию аэропортов и эвакуации жителей.

Контекст
Индонезия — страна, где земля постоянно движется. Сейсмические толчки, небольшие выбросы и локальные извержения происходят часто и считаются частью обычной природной динамики. Но крупные события, подобные нынешнему, требуют реакции на уровне государства: эвакуации, временных убежищ, контроля за инфраструктурой и постоянного мониторинга состояния вулкана.

Для туристов важно сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные сообщения. Семеру находится не на Бали, а на острове Ява, и прямой угрозы популярному курорту сейчас нет. Но региональная логистика — авиация и морские маршруты — может испытывать временные перебои.

Итог
Извержение Семеру — серьёзное природное событие, к которому власти Индонезии отнеслись максимально оперативно. Для жителей Явы это означает эвакуации и необходимость ждать дальнейших указаний. Для туристов в Бали риск остаётся умеренным: прямого влияния нет, но внимание к обновлениям и готовность к изменениям в расписании остаются разумной мерой.

