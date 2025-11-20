Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Литва открыла границу с Белоруссией, а грузовики всё не возвращаются

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 14:00

Важно 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Denis Viktorov/TASS via ZUMA Press)

После того, как Литва в полночь в четверг открыла границу с Беларусью, но Минск до сих пор не выпустил грузовики литовских перевозчиков, премьер Инга Ругинене говорит, что это может быть связано с техническими препятствиями.

«Я очень надеюсь, что эта заминка, после того, как мы открыли два пограничных пункта пропуска, носит чисто технический характер, когда необходимо поставить определённые подписи, и перевозчики смогут вернуться домой. Очень надеюсь - если же этого не произойдёт, мы подумаем, что делать дальше», — сказала премьер журналистам в четверг.

По её словам, пока нет никаких сигналов о том, что перевозчиков не выпускают злонамеренно.

«Пока таких сигналов действительно нет, и пока мы видим, что это проблема технического уровня. Точно так же, когда мы приняли решение, пограничные переходы реально открывались в течение суток. Пока это так, но если будут другие сигналы, мы будем принимать соответствующие решения», — сказала Ругинене.

Она подтвердила, что грузовики не задерживались литовской стороной, и после решения о закрытии границ им была предоставлена ​​возможность вернуться, однако белорусская сторона их не пропустила.

Агентство BNS писало, что в полночь в четверг Литва открыла два пограничных перехода с Беларусью. Однако грузовики литовских перевозчиков через них пока не проезжают.

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (TTLA) Повилас Дрижас сказал, что, по его информации, представители Минска всё ещё решают, как выпускать литовский транспорт со стоянок, разрешить ему проезд через территорию Беларуси.

Президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас сообщил BNS, что, по его данным, несколько грузовиков въехали в Литву через пограничный пункт пропуска "Шальчининкай", но большинство до сих пор не пропускают в Литву.

По его словам, процедуры оплаты парковки на стоянках продолжаются, установленная ранее электронная очередь отменена.

Киноафиша 20 ноября — 27 ноября

Киноафиша 15:41

Киноафиша 0 комментариев

Читать
Уникальный исторический момент: во всем мире цены падают, а у нас растут

Важно 15:38

Важно 0 комментариев

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Читать

На польского посла напали в Петербурге

Мир 15:23

Мир 0 комментариев

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

Читать

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

Читать

Диверсия? В Чехии столкнулись два поезда: десятки раненых

Мир 15:16

Мир 0 комментариев

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

Читать

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

ЧП и криминал 15:07

ЧП и криминал 0 комментариев

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Читать

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

Важно 15:05

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Читать