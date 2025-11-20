Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 20. Ноября Завтра: Anda, Andina
Доступность

На польского посла напали в Петербурге

© Meduza.io 20 ноября, 2025 15:23

Мир 0 комментариев

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

Как рассказал пресс-секретарь МИДа Польши Мацей Вевюр, инцидент произошел на Невском проспекте в прошлое воскресенье, 16 ноября. На посла напала группа «активистов», скандировавших антипольские и антиукраинские лозунги.

«Там был организован пикет. Он начался со словесных нападок, но участники решительно нацелились на физическое столкновение. Охране посла пришлось вмешаться», — заявил Вевюр.

По словам представителя польского МИДа, российская сторона признала, что подобная ситуация не должна была иметь место.

Обновлено. Согласно анализу «Агентства», в нападении на дипломата участвовали активисты организации «Волонтерская рота», созданной «Молодой Гвардией Единой России».

Сам Краевский сообщил, что подобные инциденты часто происходят с ним во время поездок за пределы Москвы для встреч с польской общиной. Так, «активисты», выкрикивавшие антипольские лозунги, сопровождали его в Смоленске и Иркутске. Также к нему неоднократно подходили неизвестные, выдавая себя за журналистов, и задавали провокационные вопросы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Литва открыла границу с Белоруссией, а грузовики всё не возвращаются
Важно

Литва открыла границу с Белоруссией, а грузовики всё не возвращаются

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl
Важно

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

Латыши рассказали, за что можно любить Латвию: набралось 107 пунктов
Важно

Латыши рассказали, за что можно любить Латвию: набралось 107 пунктов (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:40 20.11.2025
Чехия: столкнулись поезда
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: правительство нашло ресурсы – а, может, ещё поискать?
Sfera.lv 8 часов назад
Эстония: правительство покроет свиную чуму
Sfera.lv 9 часов назад
Кипр: газ для Европы
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: зато по инфляции мы – в лидерах почти всегда
Sfera.lv 9 часов назад
Обещали минус 20 процентов, а получили даже не один
Bitnews.lv 19 часов назад
Железнодорожные грузоперевозки в Латвии резко просели
Bitnews.lv 19 часов назад
Сколько снега выпадет в Латвии в ближайшие сутки?
Bitnews.lv 1 день назад

Киноафиша 20 ноября — 27 ноября

Киноафиша 15:41

Киноафиша 0 комментариев

Читать
Загрузка

Уникальный исторический момент: во всем мире цены падают, а у нас растут

Важно 15:38

Важно 0 комментариев

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Читать

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

Читать

Диверсия? В Чехии столкнулись два поезда: десятки раненых

Мир 15:16

Мир 0 комментариев

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

Читать

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

ЧП и криминал 15:07

ЧП и криминал 0 комментариев

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Читать

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

Важно 15:05

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Читать