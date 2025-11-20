На польского посла напали в Петербурге

Как рассказал пресс-секретарь МИДа Польши Мацей Вевюр, инцидент произошел на Невском проспекте в прошлое воскресенье, 16 ноября. На посла напала группа «активистов», скандировавших антипольские и антиукраинские лозунги.

«Там был организован пикет. Он начался со словесных нападок, но участники решительно нацелились на физическое столкновение. Охране посла пришлось вмешаться», — заявил Вевюр.

По словам представителя польского МИДа, российская сторона признала, что подобная ситуация не должна была иметь место.

Обновлено. Согласно анализу «Агентства», в нападении на дипломата участвовали активисты организации «Волонтерская рота», созданной «Молодой Гвардией Единой России».

Сам Краевский сообщил, что подобные инциденты часто происходят с ним во время поездок за пределы Москвы для встреч с польской общиной. Так, «активисты», выкрикивавшие антипольские лозунги, сопровождали его в Смоленске и Иркутске. Также к нему неоднократно подходили неизвестные, выдавая себя за журналистов, и задавали провокационные вопросы.