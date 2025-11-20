Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Россия была и останется главной угрозой для НАТО: Браже встретилась с Рютте

20 ноября, 2025

LETA

Рига, 20 ноября, LETA. Россия является и останется крупнейшей угрозой безопасности всего альянса и трансатлантического пространства, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже («Новое Единство»), которая в четверг в Брюсселе встретилась с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

Как сообщило агентству LETA Министерство иностранных дел, во время встречи стороны обсудили усиление присутствия НАТО в Латвии и укрепление возможностей альянса по сдерживанию и обороне, в том числе эффективную реализацию решений, принятых на саммите НАТО в Гааге, дальнейшую поддержку возможностей Украины по самообороне и сдерживание России.

Браже проинформировала о проделанной Латвией работе по укреплению своих оборонных и сдерживающих возможностей, а также о дальнейшей поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Она подчеркнула достижения латвийской промышленности в области технологий 5G и 6G, дронов и противодроновых систем, а также квантовых технологий и призвала НАТО использовать эти ресурсы.

Министр также призвала найти решения для того, чтобы государственные закупки проходили быстрее и эффективнее — это важное условие как для укрепления собственных возможностей, так и для поддержки Украины.

В свою очередь Марк Рютте поблагодарил Латвию за твёрдую позицию и лидерство в движении к цели выделять 5 % ВВП на оборону.

Говоря о России, Браже отметила, что её цели не изменились: расколоть единство союзников НАТО и ослабить поддержку Украины. Она подчеркнула, что Латвия ответственно относится к своей безопасности и обороне, в том числе выполняя договорённости, утверждённые на саммите НАТО в Гааге: в этом году прямые расходы на оборону достигают 4 % ВВП, а в 2026 году планируется увеличить их примерно до 5 % ВВП.

«Призываем всех союзников двигаться к этой цели. Мы также продолжаем работу по укреплению восточной границы — это одновременно восточная граница НАТО и Европейского Союза, здесь крайне важна координация ЕС и НАТО. С 2022 года Латвия вложила в укрепление границы около одного миллиарда евро», — подчеркнула Браже.

Она положительно оценила недавно созданные миссии НАТО «Балтийский страж» и «Восточный страж». По мнению министра иностранных дел, это вклад в безопасность региона и всего альянса в ответ на субконвенциональные угрозы со стороны России.

Браже отметила, что эти миссии демонстрируют солидарность союзников и способность альянса быстро адаптироваться к геополитической реальности и текущим вызовам. Союзники едины в необходимости развивать более сильный, современный и дееспособный альянс, чтобы и впредь сдерживать агрессора и защищать каждый сантиметр территории НАТО.

Министр подчеркнула необходимость усиления присутствия НАТО в Латвии и на всём восточном фланге, особенно в области противовоздушной обороны и противодроновых возможностей. Также, по её словам, нужно адаптировать возможности альянса по обороне и сдерживанию для быстрого реагирования на актуальные угрозы, которые Россия применяет всё чаще и агрессивнее, чтобы тестировать союзников.

Обсуждая ситуацию в Украине, министр подчеркнула, что Киеву необходима непрерывная военная и финансовая поддержка союзников — для остановки российской агрессии критически важно немедленно поставить системы ПВО и дальнобойное оружие.

Браже сообщила, что Латвия продолжит оказывать Украине военную помощь в объёме не менее 0,25 % ВВП и в 2026 году. Кроме того, Латвия выделила 7,2 миллиона евро на инициативу НАТО по обеспечению Украины критически важным военным оборудованием и участвует в возглавляемом НАТО проекте «Renovator» по восстановлению медицинских учреждений в Украине.

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

