Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 20. Ноября Завтра: Anda, Andina
Доступность

Латыши рассказали, за что можно любить Латвию: набралось 107 пунктов (1)

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 11:55

Важно 1 комментариев

LETA

Ко Дню независимости Латвии интернет-журнал Satori подготовил список из 107 пунктов, за которые можно любить нашу страну. Некоторые русскоязычному читателю покажутся особенно любопытными.

1. Дела, в целом, налаживаются, хотя хотелось бы, чтобы это происходило быстрее и легче.

2. Шанс встретить ядовитую змею – очень мал.

3. Если те, кто выступает за салат оливье, и те, кто выступает за «расолс» еще способны есть из одной миски, то поляризация не такая уж и сильная

4. Самые яростные споры у нас о языке.

5. Когда в деревне доходишь до грядки, срываешь перо зеленого лука и хрустишь им.  

6. Название сортов картошки.

7. Осенний лес, который пахнет грибами.

8. Мягкий мох, в который нога проваливается.

9. Тебя понимают даже тогда, когда пишешь без гарумзиме.

10. Горшки с цветами на лестничных клетках.

11. Даже те, кто распространяет кремлевскую пропаганду, Путина, скорее всего, не поддерживают.

12. Ворчание собак.

13. Оптимистичные и активные пенсионеры в шоу знакомств на LTV «Sirdslietas».

14. Здоровая самооценка латвийской молодёжи.

15. Четыре времени года.

16. Треск дров в печке.

17. Люди, которые ведут дневники.

18. Самая вкусная сметана.

19. Заботиться о своём ментальном здоровье — нормально.

20. Уменьшается количество пожаров сухой травы.

21. Авторы новых строительных проектов помнят, что людям нужны парки, деревья и скверы.

22. 100-я статья Сатверсме.

23. Десять тысяч человек на протесте на Домской площади против денонсации Стамбульской конвенции.

24. В Латвии функционирует демократия.

25. Стамбульская конвенция не денонсирована (пока что).

26. Ничто не вечно. Даже Шлесерс.

27. «Rīdzenes sarunas» выложены в открытом доступе (запись разговоров олигархов в гостинице Rīdzene - прим. press.lv).

28. Латвия в НАТО.

29. Люди в Латвии охотно жертвуют.

30. Авторы «Satori» продолжают писать.

31. Прайд теперь проходит каждый год.

32. В магазинах почти полностью исчезли skinny-джинсы.

33. С поэзией всё в порядке. Правда.

34. Переводчик Google понимает и латгальский язык.

35. В прошлом году в родах не умерла ни одна мать.

36. Не надо бояться стрельбы в школах.

37. Из крана течёт питьевая вода.

38. Все эти укромные шашлычные места.

39. Маркус Рива не устаёт.

40. Доступно высшее образование.

41. Быстрый интернет.

42. Если дела плохо, всегда найдётся кто-то, кто подарит кабачок или мешок яблок.

43. Неизменный дизайн печенья «Selga».

44. Рижский квир-хор.

45. Водители транспорта, которые ждут бегущих пассажиров.

46. Зелёные баллы.

47. Чистые улицы.

48. Ноябрь.

49. Тубы с мороженым.

50. Все большие поп-звёзды на самом деле пытаются записать «Es aiziet nevaru» Мирдзы Зивере.

52. Аншлаговые театральные спектакли.

53. СМИ, которые поддерживают гражданское общество.

54. Пешеходные улицы.

55. Горох на Рождество.

56. Повсюду развеваются украинские флаги.

57. Пока нет подкастов инцелов.

58. Городские клумбы, которые выглядят как луга.

59. Тот один большой камень в подъезде, которым подпирают дверь.

60. Дружелюбная к культуре налоговая система.

61. Капусвятки (праздник на кладбищах).

62. Один из самых длинных в мире отпусков по уходу за ребёнком.

63. Политические спектакли фестиваля «Homo Novus».

64. Трогательные концерты современной академической музыки.

65. Танцующие поют на дискотеке.

66. Можно долго идти по лесу и никого не встретить.

67. Люди серьёзно воспринимают вопрос «Как дела?»

68. Чеснок признан в обществе универсальной приправой.

69. Покупать вещи в секонд-хенде — стильно.

70. «Draugiem.lv» всё ещё работает.

71. Аистам не грозит вымирание.

72. Можно бродить по рекам, потому что в них не водятся аллигаторы.

73. Не слишком жарко.

74. Не слишком холодно.

75. Современная культура, которая защищает демократические ценности.

76. Смелые журналисты-расследователи.

77. Превосходные переводы на латышский язык.

78. Ржаной хлеб.

79. Крашение яиц в луковой шелухе.

80. Банки с яблочным повидлом в кладовке.

81. Вероятность встретить в лесу медведя невелика.

82. Ромашковый чай с мёдом.

83. Душевные разговоры с пожилыми людьми.

84. Люди, которые, гуляя по лесу, собирают чужой мусор.

85. Когда в офис приходит собака.

86.Фамилии с названиями деревьев.

87. Визуальная идентичность Latvijas Pasts.

88. Люди всё ещё читают книги.

89. Латвия занимает второе место в Европе по переработке пластика.

90. Отпуска за пределами Риги.

91. Неожиданно критические детские книги.

92. Рождественские ярмарки.
93. Бесплатный вход в Латвийский национальный художественный музей в последнее воскресенье каждого месяца.

94. Душевные библиотекарши.

95. Друзья, которые кормят тебя супом, а не спрашивают: «Чем помочь?»

96. Люди, которые учатся быть добрыми к себе.

97. Полицейские, которые помогают пьяным подросткам безопасно добраться домой.

98. Пусть и не много, но в Латвии есть люди, которые умеют правильно проезжать круговые развязки.

99. Капибар в Рижском зоопарке можно будет увидеть живьём в следующем году.

100. Женское уличное искусство.

101. Всё приходит и уходит вдаль (цитата из песни - прим. press.lv).

102. Знакомый барчик во дворе.

103. Печень регенерируется, если ей дать шанс.

104. Клюква в сахарной пудре.

105. Улыбка Эдгара Ринкевича.

106. Прямые трансляции из птичьих гнёзд.

107. Море в любое время года.

108. То, что ты — один из нас.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Так надо проверять счётчики воды или не надо? Минэкономики разъясняет
Эксклюзив

Так надо проверять счётчики воды или не надо? Минэкономики разъясняет

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl
Важно

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

Нам нужны не только курьеры: доктор наук об оттоке специалистов из Латвии
Эксклюзив

Нам нужны не только курьеры: доктор наук об оттоке специалистов из Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:30 20.11.2025
Рига: главные ёлки выбраны
Sfera.lv 1 час назад
Дания: а вот вам и проигрыш — впервые за 87 лет
Sfera.lv 6 часов назад
Польша: 10 000 для «Горизонта»
Sfera.lv 7 часов назад
Обещали минус 20 процентов, а получили даже не один
Bitnews.lv 16 часов назад
Железнодорожные грузоперевозки в Латвии резко просели
Bitnews.lv 16 часов назад
Латвия встретит четверг дождём мокрым снегом и гололедицей
Bitnews.lv 16 часов назад
«Мы сильный народ» заявил Ринкевич у памятника Свободы
Bitnews.lv 1 день назад
Парад в Риге собрал тысячи зрителей в День Независимости
Bitnews.lv 1 день назад

Наследство неудачное: Швинка обещает улучшить ситуацию с общественным транспортом (1)

Новости Латвии 12:28

Новости Латвии 1 комментариев

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Читать
Загрузка

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке (1)

Важно 12:23

Важно 1 комментариев

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Читать

В Индонезии объявлен высший уровень тревоги после извержения вулкана Семеру (ВИДЕО) (1)

Мир 12:13

Мир 1 комментариев

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

Читать

А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить (1)

Выбор редакции 12:06

Выбор редакции 1 комментариев

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Читать

В Лиепае на пляж выбросило беспилотник: власти уже прокомментировали (1)

Важно 12:05

Важно 1 комментариев

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

Читать

«Снесите эти российские рельсы»: американский военный эксперт (1)

Важно 12:00

Важно 1 комментариев

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

Читать

Молодёжь Риги выбирает автошколу «Мустанг» (1)

PRESS рекомендует 12:00

PRESS рекомендует 1 комментариев

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Читать