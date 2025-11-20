1. Дела, в целом, налаживаются, хотя хотелось бы, чтобы это происходило быстрее и легче.

2. Шанс встретить ядовитую змею – очень мал.

3. Если те, кто выступает за салат оливье, и те, кто выступает за «расолс» еще способны есть из одной миски, то поляризация не такая уж и сильная

4. Самые яростные споры у нас о языке.

5. Когда в деревне доходишь до грядки, срываешь перо зеленого лука и хрустишь им.

6. Название сортов картошки.

7. Осенний лес, который пахнет грибами.

8. Мягкий мох, в который нога проваливается.

9. Тебя понимают даже тогда, когда пишешь без гарумзиме.

10. Горшки с цветами на лестничных клетках.

11. Даже те, кто распространяет кремлевскую пропаганду, Путина, скорее всего, не поддерживают.

12. Ворчание собак.

13. Оптимистичные и активные пенсионеры в шоу знакомств на LTV «Sirdslietas».

14. Здоровая самооценка латвийской молодёжи.

15. Четыре времени года.

16. Треск дров в печке.

17. Люди, которые ведут дневники.

18. Самая вкусная сметана.

19. Заботиться о своём ментальном здоровье — нормально.

20. Уменьшается количество пожаров сухой травы.

21. Авторы новых строительных проектов помнят, что людям нужны парки, деревья и скверы.

22. 100-я статья Сатверсме.

23. Десять тысяч человек на протесте на Домской площади против денонсации Стамбульской конвенции.

24. В Латвии функционирует демократия.

25. Стамбульская конвенция не денонсирована (пока что).

26. Ничто не вечно. Даже Шлесерс.

27. «Rīdzenes sarunas» выложены в открытом доступе (запись разговоров олигархов в гостинице Rīdzene - прим. press.lv).

28. Латвия в НАТО.

29. Люди в Латвии охотно жертвуют.

30. Авторы «Satori» продолжают писать.

31. Прайд теперь проходит каждый год.

32. В магазинах почти полностью исчезли skinny-джинсы.

33. С поэзией всё в порядке. Правда.

34. Переводчик Google понимает и латгальский язык.

35. В прошлом году в родах не умерла ни одна мать.

36. Не надо бояться стрельбы в школах.

37. Из крана течёт питьевая вода.

38. Все эти укромные шашлычные места.

39. Маркус Рива не устаёт.

40. Доступно высшее образование.

41. Быстрый интернет.

42. Если дела плохо, всегда найдётся кто-то, кто подарит кабачок или мешок яблок.

43. Неизменный дизайн печенья «Selga».

44. Рижский квир-хор.

45. Водители транспорта, которые ждут бегущих пассажиров.

46. Зелёные баллы.

47. Чистые улицы.

48. Ноябрь.

49. Тубы с мороженым.

50. Все большие поп-звёзды на самом деле пытаются записать «Es aiziet nevaru» Мирдзы Зивере.

52. Аншлаговые театральные спектакли.

53. СМИ, которые поддерживают гражданское общество.

54. Пешеходные улицы.

55. Горох на Рождество.

56. Повсюду развеваются украинские флаги.

57. Пока нет подкастов инцелов.

58. Городские клумбы, которые выглядят как луга.

59. Тот один большой камень в подъезде, которым подпирают дверь.

60. Дружелюбная к культуре налоговая система.

61. Капусвятки (праздник на кладбищах).

62. Один из самых длинных в мире отпусков по уходу за ребёнком.

63. Политические спектакли фестиваля «Homo Novus».

64. Трогательные концерты современной академической музыки.

65. Танцующие поют на дискотеке.

66. Можно долго идти по лесу и никого не встретить.

67. Люди серьёзно воспринимают вопрос «Как дела?»

68. Чеснок признан в обществе универсальной приправой.

69. Покупать вещи в секонд-хенде — стильно.

70. «Draugiem.lv» всё ещё работает.

71. Аистам не грозит вымирание.

72. Можно бродить по рекам, потому что в них не водятся аллигаторы.

73. Не слишком жарко.

74. Не слишком холодно.

75. Современная культура, которая защищает демократические ценности.

76. Смелые журналисты-расследователи.

77. Превосходные переводы на латышский язык.

78. Ржаной хлеб.

79. Крашение яиц в луковой шелухе.

80. Банки с яблочным повидлом в кладовке.

81. Вероятность встретить в лесу медведя невелика.

82. Ромашковый чай с мёдом.

83. Душевные разговоры с пожилыми людьми.

84. Люди, которые, гуляя по лесу, собирают чужой мусор.

85. Когда в офис приходит собака.

86.Фамилии с названиями деревьев.

87. Визуальная идентичность Latvijas Pasts.

88. Люди всё ещё читают книги.

89. Латвия занимает второе место в Европе по переработке пластика.

90. Отпуска за пределами Риги.

91. Неожиданно критические детские книги.

92. Рождественские ярмарки.

93. Бесплатный вход в Латвийский национальный художественный музей в последнее воскресенье каждого месяца.

94. Душевные библиотекарши.

95. Друзья, которые кормят тебя супом, а не спрашивают: «Чем помочь?»

96. Люди, которые учатся быть добрыми к себе.

97. Полицейские, которые помогают пьяным подросткам безопасно добраться домой.

98. Пусть и не много, но в Латвии есть люди, которые умеют правильно проезжать круговые развязки.

99. Капибар в Рижском зоопарке можно будет увидеть живьём в следующем году.

100. Женское уличное искусство.

101. Всё приходит и уходит вдаль (цитата из песни - прим. press.lv).

102. Знакомый барчик во дворе.

103. Печень регенерируется, если ей дать шанс.

104. Клюква в сахарной пудре.

105. Улыбка Эдгара Ринкевича.

106. Прямые трансляции из птичьих гнёзд.

107. Море в любое время года.

108. То, что ты — один из нас.