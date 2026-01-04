Пенсионер Вайрис увлекается охотой - это хобби, для которого нужна довольно дорогая экипировка, включая одежду. Как-то раз он нашёл такую в интернете, купил и забыл. Но интернет, как известно, всё помнит, и через некоторое время Вайрис увидел в ленте "Фейсбука" рекламу той же самой одежды с соблазнительной скидкой - 50% на все товары.

Всё бы хорошо, но вот адрес сайта был немножко другой. Вайрис заметил это и отправил сообщение продавцу, у которого покупал товары этого бренда ранее, спросив, могут ли быть такие хорошие скидки. Продавец пообещал выяснить, но, к сожалению, Вайрис затеял переписку в конце недели, так что ответа пришлось ждать. Но скидки были слишком уж привлекательными, и терпения у Вайриса не хватило.

Всё выглядело по-настоящему, Вайрис в субботу заказал три товара, получил счёт и тут же оплатил его.

Но в понедельник пришла новость, которая потрясла Вайриса: представители бренда написали ему, что он попался на удочку мошенников.

Каким образом мошенники находят жертв через рекламу? Объясняет директор по цифровой стратегии рекламного агентства White Label Рихард Зейлис.

Всё просто: большинство сайтов непосредственно связано с "Фейсбуком", если человек что-то ищет в интернете, то "Фейсбук" это будет знать и предложит рекламу таких товаров. Практически на каждом сайте есть файлы кукис. Сайт интернет-магазина связан с "Гуглом" и "Фейсбуком", потому что магазин размещает там рекламу, а если пользователь заинтересовался товаром, то сайт передаёт этим платформам сведения об этом. И тогда каждый, кто покупает рекламу в "Фейсбуке", может дать согласие показывать эту рекламу пользователям, интересовавшимся конкретным товаром. Всё это происходит автоматически.

Таким образом, в ленте "Фейсбука" Вайриса могут предложить купить конкретный товар и предприятие, чей сайт "шепнул" платформе, что Вайриса эта покупка интересует, и конкуренты. Причём всё это разрешено, ничего нелегального в этом нет.

Конкретных имени и фамилии магазин не знает - это секретные данные согласно регламентам ЕС. Достаточно того, что есть вот эта взаимосвязь: в этом вот телефоне или компьютере есть "Фейсбук" и этому пользователю стоит рекламировать определённые товары. Это происходит, если пользователь даёт согласие использовать на сайтах интернет-магазинов маркетинговые куки. Как правило, если этого согласия нет, полноценно пользоваться магазином не получится.

Однако мошенники имеют точно такие же возможности, как и настоящие рекламодатели. Они создают фальшивые сайты и рекламу, которую автоматически, без участия мошенников, показывают людям, заинтересовавшимся тем или иным товаром.

Ассоциированный профессор ЛУ Петерис Пайкенс поясняет, что такую копию сайта можно создать за час. Правда, проблема в том, что у такого клона будет совсем другой адрес, но и это можно решить. За несколько евро можно приобрести домен, название которого вызовет меньше подозрений. А сокращённую ссылку можно создать и вовсе бесплатно.

Именно это мошенники и проделали с сайтом, где делал покупки Вайрис, только цены и контактную информацию поменяли.

Как же ему удалось вернуть деньги? Поскольку он только в понедельник узнал, что его обжулили, в тот день он и связался с банком. Там заблокировали счёт, открыли новый и пообещали попытаться вернуть деньги, но пришлось ждать около месяца.

Представитель Swedbank Янис Кропс пояснил, что в этом случае клиенту повезло, так как сделка оказалась не завершена, "в этом случае действует соглашение с издателем карт о том, что сделка не состоялась".

"Деньги ушли в сделке, которая не завершена, поэтому деньги возвращаются клиенту. Для этого и нужно было время, пока всё согласовали с издателем карты - MasterCard", - заявил Кропс.