«По моему мнению, это рэкет»: Белоруссия не выпускает литовские грузовики

«Мне поступила информация, что белорусская сторона требует встречи, консультаций на уровне МИД. У меня есть копия письма с просьбой о консультациях на уровне МИД», — сказал Микенас радио LRT в четверг днём.

«По моему мнению, это рэкет», — сказал он.

По словам руководителя Linava, Минск пока не давал распоряжения разрешить выпуск литовских грузовиков, но перевозчики из Узбекистана «каким-то образом» проезжают.

Ранее в четверг Микенас сообщил BNS, что, по предварительной информации, грузовики должны были отправиться в 8.00 по литовскому времени, однако этого не произошло. По его данным, несколько грузовиков въехали в Литву через Шальчининкай, но большинство до сих пор не пропускают.

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (TTLA) Повилас Дрижас сказал, что, по его информации, представители Минска всё ещё решают, как выпускать литовский транспорт со стоянок, разрешить ему проезд через территорию Беларуси.

В среду кабинет министров принял решение об открытии границы с Белоруссией на 10 дней раньше запланированного срока. Работа пунктов пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» возобновлена ​​с полуночи четверга.

В ответ на закрытие границы Литвой Минск запретил литовским грузовикам, находящимся на территории Белоруссии, въезд в страну до открытия границы. До этого момента большинство из них были перемещены на специальные площадки, где взимается плата в размере 120 евро в сутки за каждый припаркованный грузовик или полуприцеп, а в случае неуплаты за транспортные средства им грозит конфискация.