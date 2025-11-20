Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«По моему мнению, это рэкет»: Белоруссия не выпускает литовские грузовики

© LETA 20 ноября, 2025 15:48

Важно 0 комментариев

Несмотря на то, что Литва открыла пункты пропуска на границе четверг в полночь, Белоруссия не выпускает литовские грузовики со спецстоянок и требует встречи представителей МИД Вильнюса и Минска, говорит президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас .

«Мне поступила информация, что белорусская сторона требует встречи, консультаций на уровне МИД. У меня есть копия письма с просьбой о консультациях на уровне МИД», — сказал Микенас радио LRT в четверг днём.

«По моему мнению, это рэкет», — сказал он.

По словам руководителя Linava, Минск пока не давал распоряжения разрешить выпуск литовских грузовиков, но перевозчики из Узбекистана «каким-то образом» проезжают.

Ранее в четверг Микенас сообщил BNS, что, по предварительной информации, грузовики должны были отправиться в 8.00 по литовскому времени, однако этого не произошло. По его данным, несколько грузовиков въехали в Литву через Шальчининкай, но большинство до сих пор не пропускают.

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (TTLA) Повилас Дрижас сказал, что, по его информации, представители Минска всё ещё решают, как выпускать литовский транспорт со стоянок, разрешить ему проезд через территорию Беларуси.

В среду кабинет министров принял решение об открытии границы с Белоруссией на 10 дней раньше запланированного срока. Работа пунктов пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» возобновлена ​​с полуночи четверга.

В ответ на закрытие границы Литвой Минск запретил литовским грузовикам, находящимся на  территории Белоруссии, въезд в страну до открытия границы. До этого момента большинство из них были перемещены на специальные площадки, где взимается плата в размере 120 евро в сутки за каждый припаркованный грузовик или полуприцеп, а в случае неуплаты за транспортные средства им грозит конфискация.

Жили в собственных экскрементах: у «заводчика» изъяли 35 собак

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в среду изъял в Рапламаа (Эстония) у владельца 35 собак, которых содержали в недопустимых условиях с целью наживы.

Проверьте свой телефон! Мобильный оператор обратился к путешественникам из Латвии

Tele2 напоминает путешественникам заранее проверить, поддерживают ли их мобильный телефон и SIM-карта работу в сетях 4G или 5G. Это важно, потому что в ряде европейских стран — включая Швецию, Норвегию, Чехию, Великобританию и другие — операторы уже отключили или скоро отключат сеть 2G. В результате звонки смогут выполняться только через 4G и 5G.

Депутаты коалиции поддержали отставку Швинки: удар в спину? Силиня ответила

Сегодняшнее решение двух депутатов входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) поддержать запрос об отставке министра сообщения Атиса Швинки ("Прогрессивные") является вопросом взаимного сотрудничества партнеров по коалиции, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Таким был ответ Силини на вопрос, не является ли такое голосование нарушением коалиционного договора.

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Что случилось? Из Даугавы выловлен труп мужчины

Сегодня спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) вытащили из Даугавы в Риге, на улице Краста, тело погибшего мужчины, сообщают очевидцы.

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

Смертельное столкновение поезда с молодым человеком произошло в среду днём. После трагедии движение поездов в Задвинье было остановлено на несколько часов, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Грибы вылечили алкоголизм — пока у мышей

Псилоцибиновые грибы снова в центре внимания: продукт их превращения в организме, псилоцин, неожиданно снизил тягу к алкоголю у лабораторных животных. Исследователи из Университета Северной Каролины изучили, как вещество влияет на нейроны центральной миндалины — участка мозга, отвечающего за стресс и эмоциональные реакции, которые усиливают зависимость.

