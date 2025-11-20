План США предполагает «аренду» Донбасса РФ: The Telegraph

Возможный размер "арендной платы" не уточняется

Возможную величину таких выплат издание не называет. The Telegraph отмечает, что план Трампа по сдаче украинских территорий в "аренду" России вписывается в схему деловых сделок, используемых для поддержки заключения мирных соглашений его администрацией. В обмен на богатый полезными ископаемыми Донбасс Москва, как предполагается, должна будет выплатить сумму, достаточную для компенсации финансовых потерь Украины в результате утраты доступа к своим землям, указывается далее.

Власти в Киеве по конституции обязаны выносить вопрос о передаче территории на всенародное голосование. Заключения "арендного" договора позволит властям Украины избежать проведения такого референдума, который, по всей вероятности, был бы провальным, пишет The Telegraph.

Новый мирный план Белого дома для Украины

Накануне Reuters и ряд других западных СМИ сообщили о требованиях Вашингтона к Украине об отказе от территорий на востоке страны, сокращении численности вооруженных сил и отказе от некоторых видов вооружения. Такие пункты содержатся в новом плане администрации президента США Дональда Трампа по завершению войны РФ против Украины, утверждают журналисты.

Как отмечают собеседники Reuters, Белый дом дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять разработанный США план, состоящий из 28 пунктов. Ранее сообщалось, что в проекте администрации Трампа выделены четыре аспекта: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущее отношений Вашингтона с Москвой и Киевом.

Американские СМИ также сообщали о предполагаемых секретных переговорах между Москвой и Вашингтоном по поводу мирного плана для Украины. Украина и Европа в переговорах не участвовали. В Берлине и Брюсселе призвали привлечь к данным усилиям ЕС и Украину.