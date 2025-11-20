Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
План США предполагает «аренду» Донбасса РФ: The Telegraph

© Deutsche Welle 20 ноября, 2025 13:52

Важно 0 комментариев

По информации издания The Telegraph, возможный новый мирный план по Украине, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, предполагает сохранение российского контроля над захваченными территориями на востоке Украины в обмен на "арендную плату". Киеву предлагается уступить Москве контроль над восточной частью Донбасса, при этом он сохранит право собственности и будет получать от РФ деньги за такую "аренду", пишет британская газета в среду, 19 ноября, со ссылкой на источники, знакомые с положениями данного плана.

Возможный размер "арендной платы" не уточняется

Возможную величину таких выплат издание не называет. The Telegraph отмечает, что план Трампа по сдаче украинских территорий в "аренду" России вписывается в схему деловых сделок, используемых для поддержки заключения мирных соглашений его администрацией. В обмен на богатый полезными ископаемыми Донбасс Москва, как предполагается, должна будет выплатить сумму, достаточную для компенсации финансовых потерь Украины в результате утраты доступа к своим землям, указывается далее.

Власти в Киеве по конституции обязаны выносить вопрос о передаче территории на всенародное голосование. Заключения "арендного" договора позволит властям Украины избежать проведения такого референдума, который, по всей вероятности, был бы провальным, пишет The Telegraph.

Новый мирный план Белого дома для Украины

Накануне Reuters и ряд других западных СМИ сообщили о требованиях Вашингтона к Украине об отказе от территорий на востоке страны, сокращении численности вооруженных сил и отказе от некоторых видов вооружения. Такие пункты содержатся в новом плане администрации президента США Дональда Трампа по завершению войны РФ против Украины, утверждают журналисты.

Как отмечают собеседники Reuters, Белый дом дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять разработанный США план, состоящий из 28 пунктов. Ранее сообщалось, что в проекте администрации Трампа выделены четыре аспекта: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущее отношений Вашингтона с Москвой и Киевом.

Американские СМИ также сообщали о предполагаемых секретных переговорах между Москвой и Вашингтоном по поводу мирного плана для Украины. Украина и Европа в переговорах не участвовали. В Берлине и Брюсселе призвали привлечь к данным усилиям ЕС и Украину.

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

Латыши рассказали, за что можно любить Латвию: набралось 107 пунктов (2)

Литва открыла границу с Белоруссией, а грузовики всё не возвращаются

Обновлено: 16:40 20.11.2025
Киноафиша 20 ноября — 27 ноября

Читать
Уникальный исторический момент: во всем мире цены падают, а у нас растут

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Читать

На польского посла напали в Петербурге

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

Читать

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

Читать

Диверсия? В Чехии столкнулись два поезда: десятки раненых

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Читать

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Читать

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Читать