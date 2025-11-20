Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

20 ноября, 2025

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

Сейчас десятки тысяч жителей вынуждены ежегодно платить за пользование землей, на которой стоят их дома. Однако, по мнению землевладельцев, установленная ставка в 4% занижена. Как сообщает gorod.lv, адвокат Нормунд Шлитке, представляющий интересы владельцев земельных участков, заявил, что такая норма появилась вследствие спорных решений парламента и не основана на реальных экономических расчётах. Он напомнил, что Конституционный суд уже несколько раз признавал аналогичные регулирования несправедливыми, но последующие поправки оставили законодательство неоднозначным и трудным для понимания собственниками квартир.

По словам Шлитке, фиксированная ставка носит популистский характер и никак не отражает реальную стоимость земли. В частности, в Риге, по его оценке, цена земли должна быть на уровне 100–120 евро за квадратный метр. Он также отметил, что новые правила пользования землей не дают жильцам полноценного контроля над участками — они не могут, например, свободно что-то строить или размещать инфраструктуру.

Эксперт напомнил, что раньше справедливая компенсация за пользование землей составляла примерно 7,5–8% от кадастровой стоимости. Он считает, что государству следует либо вернуться к прежнему механизму расчета, либо провести масштабный выкуп частной земли, иначе решение проблемы затянется на многие годы.

Шлитке также сообщил, что интерес к выкупу земли уже начинает появляться — например, в Елгаве, где кадастровая стоимость значительно ниже рыночной. Он подчеркнул, что по мере роста стоимости городской земли необходимость платить по честным и экономически обоснованным ставкам будет только возрастать.

Уникальный исторический момент: во всем мире цены падают, а у нас растут

15:38

Важно 0 комментариев

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Читать

На польского посла напали в Петербурге

15:23

Мир 0 комментариев

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

Читать

Диверсия? В Чехии столкнулись два поезда: десятки раненых

15:16

Мир 0 комментариев

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

Читать

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

15:07

ЧП и криминал 0 комментариев

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Читать

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

15:05

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Читать