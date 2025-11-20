«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

Сейчас десятки тысяч жителей вынуждены ежегодно платить за пользование землей, на которой стоят их дома. Однако, по мнению землевладельцев, установленная ставка в 4% занижена. Как сообщает gorod.lv, адвокат Нормунд Шлитке, представляющий интересы владельцев земельных участков, заявил, что такая норма появилась вследствие спорных решений парламента и не основана на реальных экономических расчётах. Он напомнил, что Конституционный суд уже несколько раз признавал аналогичные регулирования несправедливыми, но последующие поправки оставили законодательство неоднозначным и трудным для понимания собственниками квартир.

По словам Шлитке, фиксированная ставка носит популистский характер и никак не отражает реальную стоимость земли. В частности, в Риге, по его оценке, цена земли должна быть на уровне 100–120 евро за квадратный метр. Он также отметил, что новые правила пользования землей не дают жильцам полноценного контроля над участками — они не могут, например, свободно что-то строить или размещать инфраструктуру.

Эксперт напомнил, что раньше справедливая компенсация за пользование землей составляла примерно 7,5–8% от кадастровой стоимости. Он считает, что государству следует либо вернуться к прежнему механизму расчета, либо провести масштабный выкуп частной земли, иначе решение проблемы затянется на многие годы.

Шлитке также сообщил, что интерес к выкупу земли уже начинает появляться — например, в Елгаве, где кадастровая стоимость значительно ниже рыночной. Он подчеркнул, что по мере роста стоимости городской земли необходимость платить по честным и экономически обоснованным ставкам будет только возрастать.