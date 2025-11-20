Сенатор Грэм: Белый дом одобряет санкции против России

Президент США Дональд Трамп призвал продвинуть в Конгрессе законопроект о санкциях против России , сообщил его соавтор, сенатор-республиканец Линдси Грэм, слова которого приводит телеканал CNN вечером в среду, 19 ноября. По словам Грэма, эту просьбу Трамп озвучил лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тьюну в воскресенье, 16 ноября, во время игры в гольф.

Затем, "около двух часов назад", как отметил сенатор, Белый дом направил ему заявление, в котором говорится, что президентская администрация одобряет документ.

Законопроект, который сейчас поддерживают более 80 сенаторов, предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у России нефть, газ, уран и другие продукты. Его предложили в апреле сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

По мнению Грэма, Конгресс должен принять законопроект, чтобы получить "рычаги давления" в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. "Если вы хотите усадить Путина за стол переговоров, то не будет никакого успешного плана из 28 или 12 пунктов, если Путин не поверит, что мы будет продолжать военную поддержку Украины и что мы будем преследовать тех, кто покупает дешевую российскую нефть", - сказал он.

Как передает CNN, Джон Тьюн поддержал эту позицию, заявив журналистам: "Мы хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы предоставить администрации инструменты, необходимые для содействия мирному урегулированию между Россией и Украиной ". По его словам, он является одним из десятков сенаторов, которые считают законопроект Грэма "важным инструментом для достижения этой цели".

В то же время лидер республиканцев в Сенате отметил, что провести документ через Конгресс будет легче, если рассмотрение начнется в Палате представителей .