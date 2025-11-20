Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

© Deutsche Welle 20 ноября, 2025 15:05

Важно 0 комментариев

Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

"В Украине действует военная мафия, коррумпированная система, а председатель Европейской комиссии, <...> вместо того чтобы остановить выплаты и потребовать немедленных финансовых проверок, хочет отправить Украине еще 100 млрд евро. Это безумие", - приводит Reuters слова главы венгерского МИД, сказанные журналистам в Брюсселе перед встречей с коллегами из других стран ЕС.

Сийярто также выразил мнение, что на данный момент перспективы для Украины неблагоприятные. "Время не на стороне Украины. Утверждение обратного - иллюзия", - сказал он. Политик добавил, что его страна поддержала бы инициативы президента США Дональда Трампа, способствующие завершению развязанной Россией войны.

Орбан сравнил помощь Украине с "водкой для алкоголика"

Венгрия неоднократно критиковала оказываемую Украине помощь. К примеру, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, реагируя на письмо председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран-участниц ЕС, в которой та описывала три сценария по поиску почти 140 млрд евро для Украины на 2026 и 2027 годы, написал на своей странице X, что у европейских налогоплательщиков "выкачивают деньги, вместо того чтобы потребовать реального контроля или приостановки платежей".

"Это поразительно. <...> Вся эта история немного похожа на попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки", - писал Орбан.

Вопрос помощи Украине становится еще более актуальным на фоне мирного плана США

Накануне американские и британские СМИ сообщили, что администрация Трампа в секретном порядке ведет переговоры с российскими властями о новом плане по прекращению войны в Украине. Отмечалось, что речь идет о плане из 28 пунктов, в котором затрагиваются четыре аспекта: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущее отношений Вашингтона с Москвой и Киевом.

По сообщениям СМИ, среди описанных в документе условий - передача под контроль России  примерно 14,5% территории Донбасса, которые по-прежнему удерживает Украина; сокращение численности вооруженных сил вдвое и отказ от дальнобойного оружия, с помощью которого можно наносить удары вглубь РФ. Американские власти, как утверждает издание Politico, считают, что рамочное соглашение по прекращению войны может быть согласовано уже на этой неделе. По их мнению, президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на предложенные условия на фоне коррупционного скандала в стране.

Впрочем, британская Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников, пишет, что страна не согласится на американский план, если в него не внесут существенные изменения. Собеседники газеты указывают, что пункты из документа соответствуют "максималистским требованиям Кремля".

Киноафиша 20 ноября — 27 ноября

Киноафиша 15:41

Киноафиша 0 комментариев

Читать
Загрузка

Уникальный исторический момент: во всем мире цены падают, а у нас растут

Важно 15:38

Важно 0 комментариев

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Читать

На польского посла напали в Петербурге

Мир 15:23

Мир 0 комментариев

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

Читать

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

Читать

Диверсия? В Чехии столкнулись два поезда: десятки раненых

Мир 15:16

Мир 0 комментариев

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

Читать

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

ЧП и криминал 15:07

ЧП и криминал 0 комментариев

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Читать