ВИЧ, гепатит, сифилис? Жителям Латвии предлагают бесплатно провериться

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 16:30

Азбука здоровья 0 комментариев

Фото LETA

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) призывает до 25 ноября бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, гепатиты B и C, а также сифилис в ряде профилактических пунктов по всей стране, сообщило агентству LETA SPKC.

С ноября 2013 года в Европе проводится Европейская неделя тестирования, цель которой — повысить осведомлённость общества и обеспечить доступность медицинских проверок. В Латвии эту инициативу поддерживают пункты профилактики ВИЧ. Во время недели тестирования их сотрудники продлевают часы работы и организуют выездное тестирование — посещают школы, университеты, социальные учреждения и общественные мероприятия.

SPKC отмечает, что экспресс-тесты в профилактических пунктах ВИЧ проводятся бесплатно, анонимно и конфиденциально. Перед тестом и после него посетитель получает консультацию специалиста, а результаты можно узнать примерно через 20 минут.

В Риге тестирование будут проводить несколько организаций: пункты общественных организаций «DIA+LOGS» и «Балтийская ассоциация ВИЧ», консультативный кабинет по ВИЧ/СПИД SPKC, пункты Латвийского Красного Креста, а также пункты и докторат «Группы здоровья MFD».

Тестирование будет доступно и в регионах. В Земгале его можно пройти в Центре профилактики ВИЧ и зависимостей в Бауске, в пункте тестирования отдела укрепления здоровья Елгавы, а также в Латвийском университете бионаук и технологий.

В Курземе тестирование обеспечат Лиепайский центр профилактики зависимостей, консультационный пункт по зависимостям в Кулдиге, пункт обмена шприцев в Вентспилсе и пансион «Zvirgzdu» в Талси.

В Латгалии тестирование будет проводиться в профилактическом пункте Латвийского Красного Креста в Даугавпилсе, в кабинете профилактики зависимостей в Екабпилсе и в пункте укрепления здоровья «Nerium» в Лудзе.

В Видземе тесты можно будет пройти в «здоровой комнате» Лимбажской больницы, в профилактических пунктах ЛКК в Валке и Валмиера, а также в пункте профилактики в Огре.

Экспресс-тестирование также будет доступно в Юрмальском кабинете профилактики зависимостей и в пунктах профилактики ВИЧ в Тукумсе и Кандаве.

Более подробная информация о пунктах тестирования и их графике работы доступна в разделе «Найди ближайший пункт профилактики ВИЧ» на сайте SPKC.

В центре подчёркивают, что осведомлённость о своём ВИЧ-статусе имеет решающее значение, чтобы люди могли своевременно воспользоваться услугами профилактики, лечения, медицинской помощи и социального сопровождения.

Количество лабораторных тестов на ВИЧ в последние годы увеличилось: если в 2022 году было проведено более 178 000 тестов, то в 2024 году — уже более 191 000.

По данным SPKC, число новых случаев выявления ВИЧ имеет тенденцию к снижению — это не означает сокращение тестирования. Например, за период до 31 октября 2024 года было зарегистрировано 161 новый случай ВИЧ-инфекции, а за тот же период 2025 года — 151 случай.

Заболеваемость гепатитами B и C остаётся высокой, и чаще всего эти инфекции выявляются на хронической стадии. Поэтому особенно важно диагностировать их как можно раньше и своевременно начинать лечение. SPKC подчёркивает, что ранняя диагностика и терапия не только значительно улучшают продолжительность и качество жизни пациентов, но и помогают предотвратить дальнейшее распространение инфекций.

Лечение ВИЧ и гепатитов B и C предоставляется сразу после выявления инфекции за счёт государства.

Что случилось? Из Даугавы выловлен труп мужчины
Важно

Что случилось? Из Даугавы выловлен труп мужчины

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl
Важно

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов
Важно

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

Жили в собственных экскрементах: у «заводчика» изъяли 35 собак

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в среду изъял в Рапламаа (Эстония) у владельца 35 собак, которых содержали в недопустимых условиях с целью наживы.

Читать
Проверьте свой телефон! Мобильный оператор обратился к путешественникам из Латвии

Tele2 напоминает путешественникам заранее проверить, поддерживают ли их мобильный телефон и SIM-карта работу в сетях 4G или 5G. Это важно, потому что в ряде европейских стран — включая Швецию, Норвегию, Чехию, Великобританию и другие — операторы уже отключили или скоро отключат сеть 2G. В результате звонки смогут выполняться только через 4G и 5G.

Депутаты коалиции поддержали отставку Швинки: удар в спину? Силиня ответила

Сегодняшнее решение двух депутатов входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) поддержать запрос об отставке министра сообщения Атиса Швинки ("Прогрессивные") является вопросом взаимного сотрудничества партнеров по коалиции, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Таким был ответ Силини на вопрос, не является ли такое голосование нарушением коалиционного договора.

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Что случилось? Из Даугавы выловлен труп мужчины

Сегодня спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) вытащили из Даугавы в Риге, на улице Краста, тело погибшего мужчины, сообщают очевидцы.

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

Смертельное столкновение поезда с молодым человеком произошло в среду днём. После трагедии движение поездов в Задвинье было остановлено на несколько часов, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Грибы вылечили алкоголизм — пока у мышей

Псилоцибиновые грибы снова в центре внимания: продукт их превращения в организме, псилоцин, неожиданно снизил тягу к алкоголю у лабораторных животных. Исследователи из Университета Северной Каролины изучили, как вещество влияет на нейроны центральной миндалины — участка мозга, отвечающего за стресс и эмоциональные реакции, которые усиливают зависимость.

