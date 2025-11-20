ВИЧ, гепатит, сифилис? Жителям Латвии предлагают бесплатно провериться

С ноября 2013 года в Европе проводится Европейская неделя тестирования, цель которой — повысить осведомлённость общества и обеспечить доступность медицинских проверок. В Латвии эту инициативу поддерживают пункты профилактики ВИЧ. Во время недели тестирования их сотрудники продлевают часы работы и организуют выездное тестирование — посещают школы, университеты, социальные учреждения и общественные мероприятия.

SPKC отмечает, что экспресс-тесты в профилактических пунктах ВИЧ проводятся бесплатно, анонимно и конфиденциально. Перед тестом и после него посетитель получает консультацию специалиста, а результаты можно узнать примерно через 20 минут.

В Риге тестирование будут проводить несколько организаций: пункты общественных организаций «DIA+LOGS» и «Балтийская ассоциация ВИЧ», консультативный кабинет по ВИЧ/СПИД SPKC, пункты Латвийского Красного Креста, а также пункты и докторат «Группы здоровья MFD».

Тестирование будет доступно и в регионах. В Земгале его можно пройти в Центре профилактики ВИЧ и зависимостей в Бауске, в пункте тестирования отдела укрепления здоровья Елгавы, а также в Латвийском университете бионаук и технологий.

В Курземе тестирование обеспечат Лиепайский центр профилактики зависимостей, консультационный пункт по зависимостям в Кулдиге, пункт обмена шприцев в Вентспилсе и пансион «Zvirgzdu» в Талси.

В Латгалии тестирование будет проводиться в профилактическом пункте Латвийского Красного Креста в Даугавпилсе, в кабинете профилактики зависимостей в Екабпилсе и в пункте укрепления здоровья «Nerium» в Лудзе.

В Видземе тесты можно будет пройти в «здоровой комнате» Лимбажской больницы, в профилактических пунктах ЛКК в Валке и Валмиера, а также в пункте профилактики в Огре.

Экспресс-тестирование также будет доступно в Юрмальском кабинете профилактики зависимостей и в пунктах профилактики ВИЧ в Тукумсе и Кандаве.

Более подробная информация о пунктах тестирования и их графике работы доступна в разделе «Найди ближайший пункт профилактики ВИЧ» на сайте SPKC.

В центре подчёркивают, что осведомлённость о своём ВИЧ-статусе имеет решающее значение, чтобы люди могли своевременно воспользоваться услугами профилактики, лечения, медицинской помощи и социального сопровождения.

Количество лабораторных тестов на ВИЧ в последние годы увеличилось: если в 2022 году было проведено более 178 000 тестов, то в 2024 году — уже более 191 000.

По данным SPKC, число новых случаев выявления ВИЧ имеет тенденцию к снижению — это не означает сокращение тестирования. Например, за период до 31 октября 2024 года было зарегистрировано 161 новый случай ВИЧ-инфекции, а за тот же период 2025 года — 151 случай.

Заболеваемость гепатитами B и C остаётся высокой, и чаще всего эти инфекции выявляются на хронической стадии. Поэтому особенно важно диагностировать их как можно раньше и своевременно начинать лечение. SPKC подчёркивает, что ранняя диагностика и терапия не только значительно улучшают продолжительность и качество жизни пациентов, но и помогают предотвратить дальнейшее распространение инфекций.

Лечение ВИЧ и гепатитов B и C предоставляется сразу после выявления инфекции за счёт государства.