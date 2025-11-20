Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жили в собственных экскрементах: у «заводчика» изъяли 35 собак

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 17:58

ЧП и криминал 0 комментариев

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в среду изъял в Рапламаа (Эстония) у владельца 35 собак, которых содержали в недопустимых условиях с целью наживы.

По словам ведущего специалиста отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Кароль Лауримаа, собаки жили в ужасных условиях. «Животных держали в помещении, где они буквально жили в собственных экскрементах. Пол покрывал слой фекалий толщиной от 15 до 20 сантиметров, из-за чего содержание аммиака в воздухе было невыносимым. У животных были очень длинные когти, они были истощены и крайне пугливы. Самок и самцов держали вместе, как минимум три собаки были щенными», — сказала Лауримаа.

Животных содержали в таких условиях, что их отлов был очень сложен и занял несколько часов. В этом Сельскохозяйственному и продовольственному департаменту (PTA) помогла спасательная команда из Кехтна.

Информация о собаках поступила в департамент от неравнодушного человека. «Он обратился к нам, так как возникли подозрения, что животных содержат в ненадлежащих условиях. Благодаря этому сообщению мы обнаружили собак, условия содержания которых были настолько критическими, что их пришлось изъять у владельца», — сказала Лауримаа.

Эстонский кеннел-союз (EKL) констатирует, что так называемые «фабрики щенков» будут существовать до тех пор, пока есть спрос на дешевых щенков без документов. Кеннел-союз может проверять только тех заводчиков, которые сообщают о рождении помета и регистрируют щенков в регистре EKL. Как правило, у таких заводчиков благополучие животных обеспечено, и их деятельность корректна. В компетенцию EKL не входит проверка людей, занимающихся разведением щенков без документов — такое право есть только у государственного надзорного органа.

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl
Важно

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

Что случилось? Из Даугавы выловлен труп мужчины
Важно

Что случилось? Из Даугавы выловлен труп мужчины

План США предполагает «аренду» Донбасса РФ: The Telegraph
Важно

План США предполагает «аренду» Донбасса РФ: The Telegraph (1)

Проверьте свой телефон! Мобильный оператор обратился к путешественникам из Латвии

Всюду жизнь 17:52

Всюду жизнь 0 комментариев

Tele2 напоминает путешественникам заранее проверить, поддерживают ли их мобильный телефон и SIM-карта работу в сетях 4G или 5G. Это важно, потому что в ряде европейских стран — включая Швецию, Норвегию, Чехию, Великобританию и другие — операторы уже отключили или скоро отключат сеть 2G. В результате звонки смогут выполняться только через 4G и 5G.

Tele2 напоминает путешественникам заранее проверить, поддерживают ли их мобильный телефон и SIM-карта работу в сетях 4G или 5G. Это важно, потому что в ряде европейских стран — включая Швецию, Норвегию, Чехию, Великобританию и другие — операторы уже отключили или скоро отключат сеть 2G. В результате звонки смогут выполняться только через 4G и 5G.

Читать

Депутаты коалиции поддержали отставку Швинки: удар в спину? Силиня ответила

Важно 17:39

Важно 0 комментариев

Сегодняшнее решение двух депутатов входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) поддержать запрос об отставке министра сообщения Атиса Швинки ("Прогрессивные") является вопросом взаимного сотрудничества партнеров по коалиции, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Таким был ответ Силини на вопрос, не является ли такое голосование нарушением коалиционного договора.

Сегодняшнее решение двух депутатов входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) поддержать запрос об отставке министра сообщения Атиса Швинки ("Прогрессивные") является вопросом взаимного сотрудничества партнеров по коалиции, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Таким был ответ Силини на вопрос, не является ли такое голосование нарушением коалиционного договора.

Читать

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

Мир 17:37

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Читать

Что случилось? Из Даугавы выловлен труп мужчины

Важно 17:28

Важно 0 комментариев

Сегодня спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) вытащили из Даугавы в Риге, на улице Краста, тело погибшего мужчины, сообщают очевидцы.

Сегодня спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) вытащили из Даугавы в Риге, на улице Краста, тело погибшего мужчины, сообщают очевидцы.

Читать

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

Выбор редакции 17:16

Выбор редакции 0 комментариев

Смертельное столкновение поезда с молодым человеком произошло в среду днём. После трагедии движение поездов в Задвинье было остановлено на несколько часов, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Смертельное столкновение поезда с молодым человеком произошло в среду днём. После трагедии движение поездов в Задвинье было остановлено на несколько часов, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Читать

Грибы вылечили алкоголизм — пока у мышей

Животные 17:16

Животные 0 комментариев

Псилоцибиновые грибы снова в центре внимания: продукт их превращения в организме, псилоцин, неожиданно снизил тягу к алкоголю у лабораторных животных. Исследователи из Университета Северной Каролины изучили, как вещество влияет на нейроны центральной миндалины — участка мозга, отвечающего за стресс и эмоциональные реакции, которые усиливают зависимость.

Псилоцибиновые грибы снова в центре внимания: продукт их превращения в организме, псилоцин, неожиданно снизил тягу к алкоголю у лабораторных животных. Исследователи из Университета Северной Каролины изучили, как вещество влияет на нейроны центральной миндалины — участка мозга, отвечающего за стресс и эмоциональные реакции, которые усиливают зависимость.

Читать