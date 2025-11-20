Жили в собственных экскрементах: у «заводчика» изъяли 35 собак

По словам ведущего специалиста отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Кароль Лауримаа, собаки жили в ужасных условиях. «Животных держали в помещении, где они буквально жили в собственных экскрементах. Пол покрывал слой фекалий толщиной от 15 до 20 сантиметров, из-за чего содержание аммиака в воздухе было невыносимым. У животных были очень длинные когти, они были истощены и крайне пугливы. Самок и самцов держали вместе, как минимум три собаки были щенными», — сказала Лауримаа.

Животных содержали в таких условиях, что их отлов был очень сложен и занял несколько часов. В этом Сельскохозяйственному и продовольственному департаменту (PTA) помогла спасательная команда из Кехтна.

Информация о собаках поступила в департамент от неравнодушного человека. «Он обратился к нам, так как возникли подозрения, что животных содержат в ненадлежащих условиях. Благодаря этому сообщению мы обнаружили собак, условия содержания которых были настолько критическими, что их пришлось изъять у владельца», — сказала Лауримаа.

Эстонский кеннел-союз (EKL) констатирует, что так называемые «фабрики щенков» будут существовать до тех пор, пока есть спрос на дешевых щенков без документов. Кеннел-союз может проверять только тех заводчиков, которые сообщают о рождении помета и регистрируют щенков в регистре EKL. Как правило, у таких заводчиков благополучие животных обеспечено, и их деятельность корректна. В компетенцию EKL не входит проверка людей, занимающихся разведением щенков без документов — такое право есть только у государственного надзорного органа.