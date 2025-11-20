Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Отказываемся от бумажных направлений: в чем опасность такого подхода?

© Lsm.lv 20 ноября, 2025 20:05

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии начинается поэтапный отказ от бумажных направлений к специалистам. Как рассказал вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс в передаче «Подробности» на Латвийском радио 4, новая система электронных направлений должна стать удобнее, однако риски сбоев по-прежнему существуют.

Как отметил Айнис Дзалбс, многие пациенты уже знакомы и сталкивались с электронными направлениями — спрос на них вырос несколько лет назад, когда дистанционные консультации стали востребованнее.

«Это обновленная система, в которой мы можем выписать электронное направление. Приложение должно быть более удобным и функциональным. На данный момент мы, как семейные врачи, можем сказать, что это новая возможность, которую мы постепенно будем внедрять в нашу работу. Предполагается, что до мая следующего года мы перейдем на это приложение. […] Видно, что есть плюсы. Но, как и к любой системе, нужно привыкнуть», — сказал Дзалбс.

При этом он подчеркнул, что бесперебойная работа э-системы остается очень важной. «Если система не будет работать, то я считаю, это будет большой проблемой», — отметил он.

Дзалбс подчеркнул, что и специалисты, и пациенты сталкиваются с такими ситуациями: «Когда система не работает, а пациент находится в аптеке и ему нужно купить лекарство — возникает проблема. На данный момент мы видим: пациентам с электронными направлениями при сбоях системы в регистратуре очень проблематично получить само направление, понять, существует ли оно вообще и сколько пациенту нужно заплатить».

При технических неполадках возможность выписать бумажное направление сохранится, однако предполагается, что использовать его будут лишь в исключительных слуяах.

Оценивая риски перед полным переходом на электронные направления, Дзалбс признал, что сбои иногда случаются. Обычно они длятся пару минут, а не несколько часов или весь день, как раньше, и их число постепенно уменьшается.

По его словам, есть плюсы и для пациентов. «Будет возможность видеть те услуги, на которые наиболее высокий спрос. Будет легче видеть, где и к каким специалистам образуются очереди», — подчеркнул Дзалбс.

Зеленский согласился вести переговоры по «мирному плану» Трампа

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

Президент Украины заявил посетившему Киев министру армии США Дэну Дрисколлу, что он готов работать с администрацией американского президента над новым планом установления мира в стране, сообщает издание Axios со ссылкой на официальные лица обеих стран.

Читать
Загрузка

Стратегический шаг: Сейм поддержал создание Государственного фонда обороны и безопасности

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в четверг, 20 ноября, поддержала в окончательном чтении проект закона о Государственном фонде обороны и безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Читать

Не существует никаких «они» и «мы»: Ринкевич о наболевшем

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

Президент Эдгарс Ринкевич отмечает, что каждый должен нести ответственность за свои публикации в социальных сетях.

Читать

Трагедия в Золитуде: Рига почтит память погибших

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В пятницу Рига почтит память погибших 21 ноября 2013 года в Золитудской трагедии. Как сообщила агентству LETA представительница общества «Zolitūde 21.11.» Регина Лочмеле, и в этом году, как и в предыдущие, в 17:43 — в то самое время, когда обрушилась крыша магазина «Maxima», — у временного мемориала соберутся пострадавшие, их близкие, а также те жители, которые считают своим долгом быть в этот момент вместе.

Читать

План США предполагает «аренду» Донбасса РФ: The Telegraph

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

По информации издания The Telegraph, возможный новый мирный план по Украине, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, предполагает сохранение российского контроля над захваченными территориями на востоке Украины в обмен на "арендную плату". Киеву предлагается уступить Москве контроль над восточной частью Донбасса, при этом он сохранит право собственности и будет получать от РФ деньги за такую "аренду", пишет британская газета в среду, 19 ноября, со ссылкой на источники, знакомые с положениями данного плана.

Читать

Литва открыла границу с Белоруссией, а грузовики всё не возвращаются

Важно 19:50

Важно 0 комментариев

После того, как Литва в полночь в четверг открыла границу с Беларусью, но Минск до сих пор не выпустил грузовики литовских перевозчиков, премьер Инга Ругинене говорит, что это может быть связано с техническими препятствиями.

Читать