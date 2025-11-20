Отказываемся от бумажных направлений: в чем опасность такого подхода?

Как отметил Айнис Дзалбс, многие пациенты уже знакомы и сталкивались с электронными направлениями — спрос на них вырос несколько лет назад, когда дистанционные консультации стали востребованнее.

«Это обновленная система, в которой мы можем выписать электронное направление. Приложение должно быть более удобным и функциональным. На данный момент мы, как семейные врачи, можем сказать, что это новая возможность, которую мы постепенно будем внедрять в нашу работу. Предполагается, что до мая следующего года мы перейдем на это приложение. […] Видно, что есть плюсы. Но, как и к любой системе, нужно привыкнуть», — сказал Дзалбс.

При этом он подчеркнул, что бесперебойная работа э-системы остается очень важной. «Если система не будет работать, то я считаю, это будет большой проблемой», — отметил он.

Дзалбс подчеркнул, что и специалисты, и пациенты сталкиваются с такими ситуациями: «Когда система не работает, а пациент находится в аптеке и ему нужно купить лекарство — возникает проблема. На данный момент мы видим: пациентам с электронными направлениями при сбоях системы в регистратуре очень проблематично получить само направление, понять, существует ли оно вообще и сколько пациенту нужно заплатить».

При технических неполадках возможность выписать бумажное направление сохранится, однако предполагается, что использовать его будут лишь в исключительных слуяах.

Оценивая риски перед полным переходом на электронные направления, Дзалбс признал, что сбои иногда случаются. Обычно они длятся пару минут, а не несколько часов или весь день, как раньше, и их число постепенно уменьшается.

По его словам, есть плюсы и для пациентов. «Будет возможность видеть те услуги, на которые наиболее высокий спрос. Будет легче видеть, где и к каким специалистам образуются очереди», — подчеркнул Дзалбс.