Стратегический шаг: Сейм поддержал создание Государственного фонда обороны и безопасности

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 20:27

LETA

Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в четверг, 20 ноября, поддержала в окончательном чтении проект закона о Государственном фонде обороны и безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Проект закона включен в пакет законопроектов, сопровождающих бюджет на следующий год.

Предполагается, что фонд станет инструментом привлечения дополнительных финансовых средств и их целенаправленного использования для укрепления государственной безопасности.

Фонд дополнит действующую систему долгосрочного финансирования, обеспечив гибкость при реализации краткосрочных и среднесрочных проектов. "Создание фонда станет стратегическим шагом в укреплении безопасности нашей страны, позволит быстро реагировать на новые угрозы и даст возможность целенаправленно вкладывать средства в безопасность и устойчивость нашего общества", - подчеркнула председатель комиссии Анда Чакша после рассмотрения проекта закона в комиссии.

Проект закона определяет порядок создания, финансирования, управления и использования средств Государственного фонда обороны и безопасности. Он связан с проектом закона о госбюджете на 2026 год и бюджетных рамках на следующие три года. Планируется, что новый закон вступит в силу 1 января следующего года.

Фонд обеспечит дополнительный и гибкий финансовый инструмент для финансирования значимых проектов в области обороны и безопасности, которые не включены в рамки среднесрочного бюджета или у которых изменилась операционная потребность. Фонд не будет влиять на базовое финансирование оборонной отрасли, а выступит дополнительным механизмом укрепления государственной и общественной безопасности, говорится в аннотации к проекту.

Планируется, что финансирование фонда будет формироваться за счет средств госбюджета, пожертвований физических и юридических лиц, иностранной финансовой помощи и других поступлений.

Средства фонда можно будет использовать для развития Национальных вооруженных сил в соответствии с целями НАТО, а также для укрепления оборонной промышленности, поддержки проектов оборонной сферы военного значения и двойного назначения, развития гражданской обороны, системы кризисного управления, укрепления внутренней и внешней безопасности страны, кибербезопасности и безопасности государственной границы.

Кроме того, средства фонда будут направлены на реализацию проектов военной мобильности и инфраструктуры двойного назначения, обеспечение военной поддержки Украине, повышение безопасности дипломатических представительств Латвии, а также на мероприятия гражданской обороны и управления катастрофами.

Проект закона предусматривает, что управление фондом будет координировать Министерство обороны совместно с министерствами экономики, внутренних дел, иностранных дел и сообщения. Ежегодно они должны будут составлять план использования средств фонда, а для повышения прозрачности и доверия общества к управлению государственными финансами - предоставлять публичный отчет о доходах, расходах и достигнутых результатах.

Решение по проекту закона о Государственном фонде обороны и безопасности во втором, окончательном, чтении планируется принять на заседании Сейма 3 декабря.

