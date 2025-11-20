Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не существует никаких «они» и «мы»: Ринкевич о наболевшем (2)

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 20:18

Важно 2 комментариев

LETA

Президент Эдгарс Ринкевич отмечает, что каждый должен нести ответственность за свои публикации в социальных сетях.

«Да, мне тоже не нравится способ, которым люди обсуждают то или иное. К сожалению, эпоха современных технологий имеет как положительные, так и отрицательные стороны», — отметил Ринкевич о происходящем в социальных сетях в программе «Dienas personība ar Veltu Puriņu» на телеканале TV24.

«Если ты просто сидишь в планшете, не видишь своего оппонента, гонишь на него и при этом остаешься анонимным или даже делаешь это в открытую, это многое разрушает», — считает президент.

Ринкевич призывает людей более внимательно и критически относиться к информации в социальных сетях.

«Главный вопрос заключается в том, насколько мы верим тому, что пишут в социальных сетях, принимая это за правду и мнение большинства населения. Хотя публикации в социальных сетях X, Facebook, TikTok или Instagram могут быть совершенно разными», — подчеркивает он.

Президент призывает каждого взять на себя ответственность за то, что они пишут в социальных сетях.

«Мы все являемся одним обществом, не существует «они» и «мы». «Они» и «мы» часто появляются в результате наших собственных действий», — заявляет Ринкевич.

Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Что случилось? Из Даугавы выловлен труп мужчины
Важно

Что случилось? Из Даугавы выловлен труп мужчины

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов
Важно

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

Зеленский согласился вести переговоры по «мирному плану» Трампа
Важно

Зеленский согласился вести переговоры по «мирному плану» Трампа

