Трагедия в Золитуде: Рига почтит память погибших

20 ноября, 2025 16:58

В пятницу Рига почтит память погибших 21 ноября 2013 года в Золитудской трагедии. Как сообщила агентству LETA представительница общества «Zolitūde 21.11.» Регина Лочмеле, и в этом году, как и в предыдущие, в 17:43 — в то самое время, когда обрушилась крыша магазина «Maxima», — у временного мемориала соберутся пострадавшие, их близкие, а также те жители, которые считают своим долгом быть в этот момент вместе.

Представители общества и желающие почтить память трагедии начнут собираться у временного мемориала примерно в 17:15. Как известно, 21 ноября 2013 года в Золитуде в результате обрушения торгового центра «Maxima» погибло 54 человека, а несколько десятков получили тяжёлые травмы. Строительные эксперты установили, что трагедия произошла из-за неправильно рассчитанных нагрузок на конструкцию крыши, в результате чего она обрушилась.

Две судебные инстанции признали виновным только инженера-строителя Иварa Сергетсa. Суд первой инстанции приговорил Сергетса к шести годам тюрьмы, а апелляционный суд увеличил срок лишения свободы ещё на шесть месяцев. Кроме того, с него постановили взыскать 5,5 млн евро в качестве компенсации морального ущерба и запретили работать по профессии в течение пяти лет. Верховный суд ранее отменил решение Рижского окружного суда в части, касающейся осуждения инженера Сергетса, поскольку, по мнению суда, некоторые обстоятельства были исключены из обвинения без достаточных оснований.

Предполагается, что Рижский окружной суд 26 ноября продолжит рассмотрение уголовного дела о Золитудской трагедии, и в этот день в суде должен дать показания эксперт.

Обновлено: 19:30 20.11.2025
Жили в собственных экскрементах: у «заводчика» изъяли 35 собак

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в среду изъял в Рапламаа (Эстония) у владельца 35 собак, которых содержали в недопустимых условиях с целью наживы.

Проверьте свой телефон! Мобильный оператор обратился к путешественникам из Латвии

Tele2 напоминает путешественникам заранее проверить, поддерживают ли их мобильный телефон и SIM-карта работу в сетях 4G или 5G. Это важно, потому что в ряде европейских стран — включая Швецию, Норвегию, Чехию, Великобританию и другие — операторы уже отключили или скоро отключат сеть 2G. В результате звонки смогут выполняться только через 4G и 5G.

Депутаты коалиции поддержали отставку Швинки: удар в спину? Силиня ответила

Сегодняшнее решение двух депутатов входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) поддержать запрос об отставке министра сообщения Атиса Швинки ("Прогрессивные") является вопросом взаимного сотрудничества партнеров по коалиции, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Таким был ответ Силини на вопрос, не является ли такое голосование нарушением коалиционного договора.

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Что случилось? Из Даугавы выловлен труп мужчины

Сегодня спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) вытащили из Даугавы в Риге, на улице Краста, тело погибшего мужчины, сообщают очевидцы.

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

Смертельное столкновение поезда с молодым человеком произошло в среду днём. После трагедии движение поездов в Задвинье было остановлено на несколько часов, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Грибы вылечили алкоголизм — пока у мышей

Псилоцибиновые грибы снова в центре внимания: продукт их превращения в организме, псилоцин, неожиданно снизил тягу к алкоголю у лабораторных животных. Исследователи из Университета Северной Каролины изучили, как вещество влияет на нейроны центральной миндалины — участка мозга, отвечающего за стресс и эмоциональные реакции, которые усиливают зависимость.

