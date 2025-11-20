Трагедия в Золитуде: Рига почтит память погибших

Представители общества и желающие почтить память трагедии начнут собираться у временного мемориала примерно в 17:15. Как известно, 21 ноября 2013 года в Золитуде в результате обрушения торгового центра «Maxima» погибло 54 человека, а несколько десятков получили тяжёлые травмы. Строительные эксперты установили, что трагедия произошла из-за неправильно рассчитанных нагрузок на конструкцию крыши, в результате чего она обрушилась.

Две судебные инстанции признали виновным только инженера-строителя Иварa Сергетсa. Суд первой инстанции приговорил Сергетса к шести годам тюрьмы, а апелляционный суд увеличил срок лишения свободы ещё на шесть месяцев. Кроме того, с него постановили взыскать 5,5 млн евро в качестве компенсации морального ущерба и запретили работать по профессии в течение пяти лет. Верховный суд ранее отменил решение Рижского окружного суда в части, касающейся осуждения инженера Сергетса, поскольку, по мнению суда, некоторые обстоятельства были исключены из обвинения без достаточных оснований.

Предполагается, что Рижский окружной суд 26 ноября продолжит рассмотрение уголовного дела о Золитудской трагедии, и в этот день в суде должен дать показания эксперт.