Прибавки не будет: планируется заморозить финансирование политических партий

«Это лишь одно из нескольких решений, позволяющих направить дополнительные средства на неотложные нужды государства. Сэкономленная сумма составляет чуть менее одного миллиона евро», — ранее отметила председатель Комиссии по бюджету и финансам (налогам) Анда Чакша, комментируя продвижение законопроекта в Сейме.

Предполагается, что в 2026 году финансирование бюджетных средств для политической организации (партии) также будет рассчитываться и выделяться с учётом минимальной месячной зарплаты 2024 года, а не 2025 года.

В настоящее время установлено, что партии, за которую на последних выборах в Сейм проголосовало более двух процентов избирателей, государственное финансирование в течение календарного года предоставляется в размере 0,9% от минимальной месячной зарплаты, установленной Кабинетом министров, за каждый полученный голос на последних парламентских выборах. За каждый голос на выборах в местные самоуправления и в Европейский парламент — 0,1% от минимальной месячной зарплаты.

Также в настоящее время предусмотрено, что дополнительно к финансированию за каждый голос партии, преодолевшей на выборах в Сейм пятипроцентный барьер, предоставляется государственное финансирование в размере 200 минимальных месячных зарплат в течение календарного года.

Общее государственное финансирование, предоставляемое одной партии, не должно превышать 1600 минимальных месячных зарплат.

В следующем году, заморозив финансирование партий на уровне этого года, экономия бюджетных средств планируется примерно в размере 0,76 миллиона евро, отметили авторы поправок.

Чтобы изменения в Законе о финансировании политических организаций вступили в силу, они должны быть рассмотрены на заседании Сейма во втором — окончательном — чтении.