Проверьте свой телефон! Мобильный оператор обратился к путешественникам из Латвии

В связи с этим компания рекомендует перед поездкой убедиться, что на телефоне включена технология VoLTE, позволяющая совершать голосовые вызовы через сети 4G и 5G. Эта функция бесплатна, а инструкция по её активации размещена на сайте Tele2.

«Операторы по всему миру постепенно закрывают устаревшие сети 2G и 3G. Чтобы не столкнуться с проблемами в роуминге, важно проверить, совместимы ли ваш телефон и SIM-карта с 4G или 5G. Сделать это можно также на сайте Tele2, — отмечает руководитель отдела обслуживания клиентов Tele2 Марита Романовска. — Для владельцев современных смартфонов, выпущенных за последние два–три года, существенных изменений не будет, достаточно лишь убедиться, что VoLTE включена».

Переход на более современные технологии необходим для того, чтобы освободить радиочастоты — ограниченный ресурс — для расширения и улучшения сетей 4G и 5G. А VoLTE, которую можно бесплатно активировать на смартфоне, обеспечивает более быстрое установление соединения и лучшее качество голосовых и видеозвонков.