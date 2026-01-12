Это тот момент, когда мы, собравшись здесь все вместе, понимаем, что какие бы трудности ни встречались нам в жизни, они абсолютно не сравнятся с тем, что пережили стрелки здесь, на Пулеметной горке, в Тирельском болоте, на Острове смерти, в борьбе за независимость. Это тот момент, когда мы черпаем силу и уверенность в себе, в нашем будущем, в будущем нашей страны.

Я убежден – если наступит такой день или час, когда нам придется сражаться за нашу страну, мы будем делать это так же твердо и решительно, как стрелки, которые сражались здесь против немцев, а позже сражались за Латвию. Но я также убежден, что это наша работа и ответственность, чтобы такого момента не наступило.

Я уверен в наших вооруженных силах. Я уверен в нашем народе и обществе в целом. Сегодня давайте почтим память тех, кто сражался и пал здесь, и будем уверены в нашей стране, в нашей Латвии».

Прекрасная речь, за одним, на наш взгляд упущением. Если уж упомянута борьба за независимость Латвии, то грех не упомянуть, что за нее сражались не только латышские стрелки. Тут все куда интереснее. У провозглашенной 18 ноября 1918 года молодой Латвийской республики своих вооруженных сил на момент рождения не было. Их создали в считанные недели, причем роты Земессардзе (или Ландесвера по немецки) формировались по национальному признаку – латышские, немецкие (из балтийских немцев) и русские.

Первый бой эта молодая армия Латвии дала 28 декабря 1918-го под Инчукалнсом, сдержав наступающего на Ригу противника до 1 января 1919 года, дав возможность временному правительству Карлиса Улманиса и латышским частям эвакуироваться из столицы. Кто же сражался за Латвийскую республику под Инчукалнсом? 1-я, 2-я и Ударная роты балтийских немцев, а также русская рота капитана Дыдорова.

А против кого они сражались? Против 1-го и 4-го латышских стрелковых полков. Да, так получилось, что в декабре 1918 года красная Латышская стрелковая дивизия вошла в Латвию, чтобы установить здесь свою версию республики – советскую.

Многие латышские стрелки (особенно офицеры) в начале 1918 года покинули латышские стрелковые полки и сражались за свободную Латвию в составе латвийской армии. Многие сражались в белых армиях. Но сами латышские стрелковые полки стали в итоге костяком Красной армии. Против которой за независимость Латвии боролись не только латыши, но и русские, и немцы.

Прекрасный, как нам кажется, был повод напомнить об этом...