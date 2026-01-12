Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Русских опять забыли: к речи президента на Пулемётной горке (2)

Редакция PRESS 12 января, 2026 14:43

2 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выступил на Пулеметной горке на церемонии 109-й годовщины Рождественских боев. «Каждый год мы собираемся здесь, на Пулеметной горке, чтобы почтить память тех, кто сражался здесь, кто пал здесь. Тех людей, которых мы теперь знаем как латышских стрелков. Здесь они обрели силу и энергию, чтобы в дальнейшем, во время войны за независимость, сражаться за нашу Латвию. Чтобы наша страна стала свободной и независимой, - сказал он. 

Это тот момент, когда мы, собравшись здесь все вместе, понимаем, что какие бы трудности ни встречались нам в жизни, они абсолютно не сравнятся с тем, что пережили стрелки здесь, на Пулеметной горке, в Тирельском болоте, на Острове смерти, в борьбе за независимость. Это тот момент, когда мы черпаем силу и уверенность в себе, в нашем будущем, в будущем нашей страны.

Я убежден – если наступит такой день или час, когда нам придется сражаться за нашу страну, мы будем делать это так же твердо и решительно, как стрелки, которые сражались здесь против немцев, а позже сражались за Латвию. Но я также убежден, что это наша работа и ответственность, чтобы такого момента не наступило.

Я уверен в наших вооруженных силах. Я уверен в нашем народе и обществе в целом. Сегодня давайте почтим память тех, кто сражался и пал здесь, и будем уверены в нашей стране, в нашей Латвии».

Прекрасная речь, за одним, на наш взгляд упущением. Если уж упомянута борьба за независимость Латвии, то грех не упомянуть, что за нее сражались не только латышские стрелки. Тут все куда интереснее. У провозглашенной 18 ноября 1918 года молодой Латвийской республики своих вооруженных сил на момент рождения не было. Их создали в считанные недели, причем роты Земессардзе (или Ландесвера по немецки) формировались по национальному признаку – латышские, немецкие (из балтийских немцев) и русские.

Первый бой эта молодая армия Латвии дала 28 декабря 1918-го под Инчукалнсом, сдержав  наступающего на Ригу противника до 1 января 1919 года, дав возможность временному правительству Карлиса Улманиса и латышским частям эвакуироваться из столицы. Кто же сражался за Латвийскую республику под Инчукалнсом? 1-я, 2-я и Ударная роты балтийских немцев, а также русская рота капитана Дыдорова.   

А против кого они сражались? Против 1-го и 4-го латышских стрелковых полков. Да, так получилось, что в декабре 1918 года красная Латышская стрелковая дивизия вошла в Латвию, чтобы установить здесь свою версию республики – советскую.  

Многие латышские стрелки (особенно офицеры) в начале 1918 года покинули латышские стрелковые полки и сражались за свободную Латвию в составе латвийской армии. Многие сражались в белых армиях. Но сами латышские стрелковые полки стали в итоге костяком Красной армии. Против которой за независимость Латвии боролись не только латыши, но и русские, и немцы.

Прекрасный, как нам кажется, был повод напомнить об этом...  

Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?
Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов
Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов (1)

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае
Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас (2)

15:50

2 комментариев

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии (2)

15:42

2 комментариев

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ) (2)

15:36

2 комментариев

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой (2)

15:26

2 комментариев

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ (2)

15:12

2 комментариев

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии (2)

15:04

2 комментариев

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

Похоронное бюро Angel: организация похорон по всей Латвии круглосуточно (2)

15:00

2 комментариев

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

