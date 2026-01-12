Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дети от ИИ? Первые младенцы от ИИ-ЭКО уже родились!

Редакция PRESS 12 января, 2026 19:25

Наука 0 комментариев

То, что ещё недавно звучало как фантастика, становится медицинской реальностью. В мире начали рождаться первые дети, зачатые с помощью ЭКО, где ключевые решения принимал искусственный интеллект. Врачи называют это поворотным моментом для репродуктивной медицины — и надеются, что ИИ сделает путь к беременности проще, дешевле и успешнее.

Классическое ЭКО — это недели гормональных уколов, анализов крови, УЗИ, наркоз, забор яйцеклеток, лаборатория и… в лучшем случае около 50% шанса, что эмбрион вообще удастся перенести в матку. Часто требуются несколько циклов, а для части женщин процедура так и не приводит к беременности, несмотря на высокую цену.

И всё же ЭКО — давно не редкость: около 2% детей в США рождаются именно так, а за 40 лет по всему миру появилось более 10 миллионов «детей из пробирки». Теперь к процессу подключился ИИ — и он уже показывает впечатляющие результаты.

Например, в Колумбийском университете используют систему STAR, которая с помощью ИИ и сверхбыстрой съёмки находит живые и здоровые сперматозоиды там, где эмбриологи не находили ни одного. В одном из случаев специалисты искали сперму два дня без результата, а алгоритм обнаружил 44 подходящих клетки всего за час. Именно после 15 неудачных попыток ЭКО пациентка смогла забеременеть — благодаря ИИ.

Алгоритмы помогают и с эмбрионами. Сегодня их качество всё ещё оценивают «на глаз», по буквенной шкале A, B или C — метод почти не изменился с 1978 года. Но ИИ, обученный на сотнях тысяч изображений, уже умеет делать это почти так же точно, как человек. Более того, он способен с вероятностью около 70% определить, нормальный ли у эмбриона набор хромосом — без инвазивной биопсии и риска повредить будущую жизнь.

В некоторых клиниках ИИ пошёл ещё дальше. Роботы, управляемые алгоритмами, выполняют сотни этапов ЭКО: выбирают оптимальный сперматозоид, вводят его в яйцеклетку, следят, чтобы эмбрион не пострадал, и контролируют процесс от начала до конца. В одной из таких компаний в Нью-Йорке уже родилось 20 детей с помощью этой технологии.

Но врачи сразу охлаждают восторг. Большая часть ЭКО в США почти не регулируется, а ИИ-алгоритмы часто работают как «чёрный ящик» — даже специалисты не всегда понимают, почему система приняла то или иное решение. Есть риски ошибок, смещений данных и завышенных обещаний пациентам.

Эксперты сходятся в одном: искусственный интеллект может стать мощным помощником, но не волшебной палочкой. Он не гарантирует ребёнка, не отменяет рисков и не должен заменять врача. Однако если всё пойдёт по плану, ЭКО будущего может выглядеть совсем иначе — быстрее, точнее и доступнее, чем когда-либо прежде.

Комментарии (0)

