Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов (1)

Редакция PRESS 12 января, 2026 14:57

Важно 1 комментариев

После того, как стали известны первые итоги суда мецената Евгения Гомберга против депутата Рижской думы, главы движения дерусификации Латвии Лианы Ланги, в суд ушло еще одно похожее дело. На этот раз с Лангой будет судиться экс-депутат Рижской думы Наталия Абола (Согласие).

Ланга написал в соцсетях буквально следующее: «Visām šīm ābolveidīgajām nevis jātiesājas ar Latviju, bet jārepatriējas prom no svešas zemes un valodas uz savu etniskās izcelsmes valsti!» (Всем этим аболоподобным надо не судиться с Латвией, а репатриироваться прочь с чужой земли и языка в страну своего этнического происхождения).

Первое заседание суда Абола против Ланги состоится 20 января 2026 года.

Выигравший первый суд против Ланги Евгений Гомберг на своей странице в Facebook отметил по поводу дело Абола против Ланги: "Результат суда будет показателен. Если суд решит, что в этом термине нет оскорбления, то тем самым он узаконит подобное словотворчество, в том числе термин «лангоподобные», который все время просится на язык, и его можно будет употреблять смело и без ограничений".

Напомним, в начале прошлого года Абола попыталась обратить внимание президента Ринкевича на ситуацию с отношением некоторых представителей титульной нации к русскоязычным жителям Латвии:

От неё тогда отделались отписками. Но неожиданно и это дело приняло другой оборот:

"Год назад я опубликовала этот пост. Дальше началась увлекательная квест-игра под названием «Обойди все правоохранительные органы и получи ноль».

Полиция, СГБ, прокуратура, даже президент — все дружно продемонстрировали феноменальное мастерство в жанре «отписка ради отписки». Прямой призыв к моей «ликвидации»? Пустяки. Статья 78 Криминального закона? Ну, это же просто рекомендации, не более.

Когда стало ясно, что государство защищает всех, кроме тех, кого действительно нужно защищать, пришлось заняться этим за свой счёт. В июле я подала иск против этого господина — «патриота и участника баррикад» — @Gints Zemitans.

До конца года царила абсолютная тишина. Ведь куда торопиться, правда? И вот, о чудо! Судебное заседание всё-таки назначено — 17 января 2027 года.

Как говорится, не прошло и трёх лет", - пишет Абола.

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

