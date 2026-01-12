Ланга написал в соцсетях буквально следующее: «Visām šīm ābolveidīgajām nevis jātiesājas ar Latviju, bet jārepatriējas prom no svešas zemes un valodas uz savu etniskās izcelsmes valsti!» (Всем этим аболоподобным надо не судиться с Латвией, а репатриироваться прочь с чужой земли и языка в страну своего этнического происхождения).

Первое заседание суда Абола против Ланги состоится 20 января 2026 года.

Выигравший первый суд против Ланги Евгений Гомберг на своей странице в Facebook отметил по поводу дело Абола против Ланги: "Результат суда будет показателен. Если суд решит, что в этом термине нет оскорбления, то тем самым он узаконит подобное словотворчество, в том числе термин «лангоподобные», который все время просится на язык, и его можно будет употреблять смело и без ограничений".

Напомним, в начале прошлого года Абола попыталась обратить внимание президента Ринкевича на ситуацию с отношением некоторых представителей титульной нации к русскоязычным жителям Латвии:

От неё тогда отделались отписками. Но неожиданно и это дело приняло другой оборот:

"Год назад я опубликовала этот пост. Дальше началась увлекательная квест-игра под названием «Обойди все правоохранительные органы и получи ноль».

Полиция, СГБ, прокуратура, даже президент — все дружно продемонстрировали феноменальное мастерство в жанре «отписка ради отписки». Прямой призыв к моей «ликвидации»? Пустяки. Статья 78 Криминального закона? Ну, это же просто рекомендации, не более.

Когда стало ясно, что государство защищает всех, кроме тех, кого действительно нужно защищать, пришлось заняться этим за свой счёт. В июле я подала иск против этого господина — «патриота и участника баррикад» — @Gints Zemitans.

До конца года царила абсолютная тишина. Ведь куда торопиться, правда? И вот, о чудо! Судебное заседание всё-таки назначено — 17 января 2027 года.

Как говорится, не прошло и трёх лет", - пишет Абола.