«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Редакция PRESS 12 января, 2026 15:50

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Однако людям, ранее проживавшим в доме на улице Баускас, приходится сталкиваться и с абсурдными ситуациями. Некоторыми из них в социальной сети Facebook поделилась Кристине.  Она активно общается с несколькими жителями дома № 15 на улице Баускас, и услышанное её действительно шокирует. Она приводит несколько примеров.

«Владелец квартиры звонит поставщику услуг телевидения и интернета и честно сообщает, что произошла трагедия. В доме больше нельзя находиться. Что делать с услугой? Можно ли расторгнуть договор? Ответ: да, конечно, но вам необходимо вернуть оборудование (роутер и модем) либо заплатить штраф за аппаратуру и неустойку по договору. Серьёзно? Как человек сейчас может забрать свой роутер, если квартира находится в доме, в котором запрещено находиться? После долгих объяснений ситуации “удаётся” добиться скидки 50 % на три месяца. А что потом? Через три месяца счёт снова будет выставляться согласно условиям договора», — рассказывает Кристине.

Ситуация с банком: человек звонит по поводу оформленной страховки квартиры и домашнего имущества. Ответ: просим предоставить чеки на имущество. Чеки, которые находятся в квартире, в которую в данный момент невозможно попасть. «И тут вопрос, который меня просто парализовал: “Когда сотрудник банка сможет приехать, чтобы осмотреть застрахованную квартиру на улице Баускас, 15 и убедиться, что человек действительно не может распоряжаться своим имуществом?” Напоминаю: взрыв произошёл в другой квартире, но владелец этой квартиры страдает из-за того, что дом признан опасным и в нём запрещено находиться».

[…] «Вы вообще слышите себя? Не потеряли ли мы как общество человечность? Неужели пункты договоров и формальные процедуры важнее реальности, трагедии и безопасности людей?» — риторически спрашивает Кристине.

Публикация вызвала широкий отклик в комментариях:

Янис: Для этих поставщиков услуг и страховщиков технически это очередное “событие” — дома горят, люди страдают, это просто публичный случай, к которому приковано большое внимание. Тогда кто-то пользуется возможностью приукрасить себя позитивным пиаром, а кто-то идёт по стандартно отработанному пути.
Марите: Меня совсем не удивляет то, что здесь написано, потому что около года назад я была в аналогичной безвыходной ситуации — помощи не было вовсе, примерно то же самое.
Эвита: К сожалению или закономерно, но операторы кол-центров не всегда компетентны. Правильнее писать электронное письмо или лично посещать клиентский центр.
Кристина: Я уже не удивляюсь. Когда умер мой близкий, я хотела вернуть в библиотеку взятые им книги. Я принесла их, а мне сказали: «Заплатите штраф за просрочку!» Сумма была пустяковой — евро с копейками. Но они требовали её с УМЕРШЕГО человека!

Как уже сообщалось, взрыв в пятиэтажном жилом доме в Торнякалнсе в пятницу, 2 января, произошёл из-за незаконно повреждённого газопровода. В результате обрушились верхние этажи здания и крыша, жители были эвакуированы, несколько человек получили травмы, двое погибли. Ожидается, что заключение сертифицированного строительного специалиста о состоянии здания может быть готово к 30 января.

