Виноваты чиновники: автобусная компания прекращает рейсы в регионы

С 13 января 2026 года отменяются рейсы маршрута K7479 Резекне–Даугавпилс с отправлением из Резекне в 12:40 и обратный рейс Даугавпилс–Резекне в 10:30. Кроме того, по маршруту K7541 Лудза–Резекне–Даугавпилс движение будет прекращено на участке Резекне–Даугавпилс, при этом сообщение Лудза–Резекне–Лудза сохранится.

С 20 января 2026 года также прекращаются рейсы маршрута K7955 Рига–Вентспилс с отправлением в 9:00 и 19:10, а в обратном направлении — Вентспилс–Рига с отправлением в 8:00 и 14:30.

В ECOLINES поясняют, что решение отказаться от этих рейсов связано с затянувшейся неопределённостью со стороны государства и отсутствием ясной стратегии в сфере коммерческих пассажирских перевозок в Латвии. С момента запуска коммерческих рейсов в 2021 году так и не была сформирована последовательная государственная политика их развития. Коммерческие маршруты функционируют параллельно с дотируемыми государством, при этом их расписания нередко пересекаются, что создаёт неравные условия конкуренции.

В компании отмечают, что уже более четырёх лет не действует механизм компенсации за перевозку пассажиров, имеющих право на государственные льготы или бесплатный проезд. В результате перевозчикам не возмещены расходы на сумму в несколько сотен тысяч евро.

По словам перевозчика, ответственные структуры — Министерство сообщения Латвии и Государственная дирекция автотранспорта — до сих пор не приняли решений для урегулирования этих вопросов и не демонстрируют чёткого понимания текущей ситуации и проблем отрасли, что в конечном итоге ведёт к сокращению объёма и качества пассажирских перевозок.