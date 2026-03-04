Весна пришла! Обещают солнце и до +15 градусов уже на следующей неделе

Редакция PRESS 4 марта, 2026 07:19

Метеорологическая весна в Латвии началась 27 февраля. Об этом сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, данные которого показывают устойчивое потепление по всей стране.

По правилам синоптиков, метеорологическая весна наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится выше нуля пять дней подряд. Началом сезона считается первый из этих дней.

Согласно данным центра, положительная среднесуточная температура в стране сохраняется с 27 февраля. В последний день февраля и 1 марта она поднялась почти до +4 градусов. Самая высокая температура была зафиксирована 1 марта в Резекне - +11,8 градуса.

Для сравнения: в прошлом году метеорологическая весна пришла 22 февраля на побережье Курземе и 25 февраля на большей части страны. Уже 17 апреля в Даугавпилсе и Резекне началось метеорологическое лето.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погода будет преимущественно сухой, а солнце будет появляться часто. Ночью температура воздуха чаще всего будет опускаться до +1..-5 градусов, а днём станет заметно теплее. Уже на следующей неделе в послеобеденные часы возможно потепление до +15 градусов.

Снег в стране быстро тает. По данным синоптиков, во многих районах Курземе и на западе Видземе снежный покров уже исчез. Самый глубокий снег сохраняется в Селии и Латгале - в Дагде его толщина всё ещё достигает 40 сантиметров.

Ожидается, что к середине марта сплошной снежный покров может остаться лишь местами в Латгале.

Комментарии (0)
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

