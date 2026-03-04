Весна пришла! Обещают солнце и до +15 градусов уже на следующей неделе

По правилам синоптиков, метеорологическая весна наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится выше нуля пять дней подряд. Началом сезона считается первый из этих дней.

Согласно данным центра, положительная среднесуточная температура в стране сохраняется с 27 февраля. В последний день февраля и 1 марта она поднялась почти до +4 градусов. Самая высокая температура была зафиксирована 1 марта в Резекне - +11,8 градуса.

Для сравнения: в прошлом году метеорологическая весна пришла 22 февраля на побережье Курземе и 25 февраля на большей части страны. Уже 17 апреля в Даугавпилсе и Резекне началось метеорологическое лето.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погода будет преимущественно сухой, а солнце будет появляться часто. Ночью температура воздуха чаще всего будет опускаться до +1..-5 градусов, а днём станет заметно теплее. Уже на следующей неделе в послеобеденные часы возможно потепление до +15 градусов.

Снег в стране быстро тает. По данным синоптиков, во многих районах Курземе и на западе Видземе снежный покров уже исчез. Самый глубокий снег сохраняется в Селии и Латгале - в Дагде его толщина всё ещё достигает 40 сантиметров.

Ожидается, что к середине марта сплошной снежный покров может остаться лишь местами в Латгале.