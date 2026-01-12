Мороз до -25 градусов! Латвии предстоит пережить очень холодную ночь

На большей части территории температура воздуха опустится ниже −10 градусов, местами в центральных и западных районах достигая −20…−25 градусов. В отдельных местах ожидаются туман и иней.

В ближайшие сутки местами пройдёт небольшой снег, больше осадков ночью ожидается в Латгалии. Во многих районах будет выглядывать солнце.

Как ночью, так и днём прогнозируется слабый ветер или штиль, поэтому местами — преимущественно в городах — в воздухе будет накапливаться загрязнение, вызванное отоплением и транспортом.

Днём воздух прогреется до −7…−12 градусов, местами в Северной Курземе — до −4 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Будет дуть слабый ветер. Вечером в понедельник температура воздуха местами в пригороде опустится ниже −15 градусов; максимальная температура во вторник составит −7…−9 градусов.