Мороз до -25 градусов! Латвии предстоит пережить очень холодную ночь

12 января, 2026 17:45

Вечером в понедельник в Латвии температура воздуха будет снижаться наиболее резко в центральной и западной частях страны, а ночью самые сильные морозы ожидаются в Земгале и Курземе, прогнозируют синоптики.

На большей части территории температура воздуха опустится ниже −10 градусов, местами в центральных и западных районах достигая −20…−25 градусов. В отдельных местах ожидаются туман и иней.

В ближайшие сутки местами пройдёт небольшой снег, больше осадков ночью ожидается в Латгалии. Во многих районах будет выглядывать солнце.
Как ночью, так и днём прогнозируется слабый ветер или штиль, поэтому местами — преимущественно в городах — в воздухе будет накапливаться загрязнение, вызванное отоплением и транспортом.

Днём воздух прогреется до −7…−12 градусов, местами в Северной Курземе — до −4 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Будет дуть слабый ветер. Вечером в понедельник температура воздуха местами в пригороде опустится ниже −15 градусов; максимальная температура во вторник составит −7…−9 градусов.

Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети
Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети

«Дверь в Нарнию»: поездка в Даугавпилс словно в морозильной камере
«Дверь в Нарнию»: поездка в Даугавпилс словно в морозильной камере

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов
Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов (1)

Постит голыми реальных людей: Европа возмущена идеей Маска раздевать знаменитостей через Grok

Британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении соцсетевой платформы X Илона Маска из-за сексуализированных изображений, которые создаются с использованием ее ИИ-инструмента Grok.

Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса

«Латвия может выйти из «спирали смерти» (демографическая катастрофа плюс экономическая несостоятельность), только благодаря смелому и радикальному проекту, который начнет приносить деньги извне и обеспечит работой своих граждан, - пишет режиссер Алвис Херманис на портале Pietiek.com.

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети

12 января свой день рождения отмечает маэстро Раймонд Паулс. Среди многочисленных поздравителей есть и композитор Игорь Крутой, который публично поздравил Паулса в Инстаграме, подчеркнув его огромный репертуар песен и пожелав ему здоровья и радости, пишет "Неаткарига".

Мы такого уже не помним: депутат сравнила латвийские цены с испанскими

Блогер и депутат Сейма Майя Арманева (Латвия на первом месте) на своей странице в Facebook показала цены на бытовую химию в Испании и сравнила их с латвийскими.

Дети от ИИ? Первые младенцы от ИИ-ЭКО уже родились!

То, что ещё недавно звучало как фантастика, становится медицинской реальностью. В мире начали рождаться первые дети, зачатые с помощью ЭКО, где ключевые решения принимал искусственный интеллект. Врачи называют это поворотным моментом для репродуктивной медицины — и надеются, что ИИ сделает путь к беременности проще, дешевле и успешнее.

Девять ударов ножом: в Великобритании осужден гражданин Латвии

22-летний латвиец, который девять раз ударил ножом незнакомого мужчину, защищавшего свою девушку после того, как ей плюнули в лицо, приговорен к лишению свободы.

